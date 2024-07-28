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文／ReadyGo

擁有歐洲小鎮浪漫氛圍的輕井澤，位於長野縣北佐久郡，由於東京搭乘新幹線僅需一小時便可抵達，交通便利且氣候四季宜人，不只日本人、就連日本皇室都相當喜愛，近年來更成為最熱門的東京近郊觀光地點，一起來看看輕井澤到底有哪些好吃、好逛又好拍的日本景點。

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圖／IG@md.lee_

日本景點

輕井澤交通懶人包

想要抵達輕井澤有搭乘新幹線或高速巴士兩種選擇，新幹線優勢為搭車時程短，從東京站或上野站乘坐北陸新幹線，僅需1個小時便可抵達輕井澤站，票價約5910日圓，若搭乘高速巴士，東京、池袋、立川車站與羽田機場都有直達巴士，票價約莫2500日幣，但相對乘車時程會需要3至4小時。

輕井澤必去景點

雲場池

提到輕井澤美景，馬上就會聯想到有著「天鵝湖」美稱的雲場池，輕鬆悠閒的度假氛圍讓人可以好好放下腳步觀賞，湖面靜靜照映著藍天白雲，乾淨又清澈的水池宛如鏡面，其中，最為建議來訪的時間是秋季，楓紅紛飛搭配悠遊在池中的野鴨，如畫般的美景讓人捨不得按下快門。

圖／IG@tw__alice__jp

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地址：長野県北佐久郡軽井沢町六本辻

白絲瀑布

一條條完如白絲的瀑布柔滑又細緻，搭配潺潺流水聲，為整體增添一絲慵懶氣息，從輕井澤車站出發約需20分鐘車程的「白絲瀑布」不論哪個季節前來觀賞都別有一番風味，是一個不需要特地爬山就能觀賞到的大自然景點，喜歡親近大自然的人，絕對要來這裡感受最純粹的芬多精。

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地址：長野県北佐久郡軽井沢町長倉

石之教堂

石頭與玻璃交錯，細細光線通過屋頂空縫照亮著內部，透過不同光線折射還能有不一樣的光景呈現，這座由美國有機建築大師Kendrick Kellogg設計的「石之教堂」以最純粹的方式展現信仰，除了擁有許多旅客前來朝聖，這裡更是見證神聖婚禮的絕佳之地。

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地址：長野県北佐久郡軽井沢町星野

開放時間：10：00－17：00

丸山咖啡

在樹林之間可見一間小屋靜靜地矗立著，「丸山咖啡」為一間隱藏在輕井澤田野間的咖啡廳，宛如來到白雪公主隱居的世界，木製裝飾讓整體氛圍增添一絲溫暖氣息，值得一提的是吧檯咖啡師曾為日本咖啡賽冠軍，每一顆豆子、每一道沖泡步驟都是有品質保證！喜歡喝咖啡的人們絕對要來這品嘗一杯。

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地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1154－10

營業時間：10：00－18：00

川上庵

「蕎麥麵」與「炸大蝦」的搭配在輕井澤完全是必吃組合，其中「川上庵」的蕎麥麵更遠道而名，香氣十足的麵條結合甘甜的鰹魚高湯，彈牙的口感使人不禁一口接一口，直接滿足飢餓的味蕾，而麵衣薄透的炸天婦羅更是保留食材的鮮甜美味，讓人一試便難忘。

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地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢6－10

營業時間：11：00－22：00

輕井澤必逛商圈

舊輕井澤銀座通

擁有近百餘年歷史的「舊輕井澤銀座通」是旅人們散步好去處，舊時街道結合了時尚商圈，產生了這個世代獨特氛圍，除此之外，這裡也是購買伴手禮的好去處，從知名果醬店、酒品到麵包糕餅、茶品與各式雜貨，店家密集度高，所有想的到的禮品都能夠在這裡一次購齊！

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地址：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢541

營業時間：09：00－18:00（各店家營業時間有所差異）

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