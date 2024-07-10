大馬特色宗廟遊記！萬人遊行慶典　鐘乳石洞內拜佛、打卡彩虹階梯

首圖／IG@xcelia_6026x、IG@tengw123

文／ReadyGo

眾所皆知馬來西亞是一個文化與宗教多元的國家，除了伊斯蘭教之外，更有一定的比例信仰印度教、基督教，以及多數馬來西亞華人信仰的佛教與道教。而也因為如此多元包容以及開放，馬來西亞的廟宇、寺廟遍布各地，而且每間都有獨自的特色文化、甚至是慶典活動，讓民眾得以共襄盛舉！小編這次整理6間很特別的寺廟，即便沒有任何宗教信仰，去馬來西亞旅遊也可以去參觀，甚至一起參與活動。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方

馬來西亞景點－必訪6間廟宇

檳城極樂寺

說到馬來西亞廟宇就不可能不提到檳城極樂寺，極樂寺全名叫作「鶴山極樂禪寺」，占地120000平方公尺，至今百多年歷史，是目前東南亞區域最大的華人佛寺。除了平常參拜，在春節夜晚時還會舉辦一年一度的新春燈會，整個檳城極樂寺變得更加耀眼。這時就算沒有任何宗教信仰，都會讓人想親自共襄盛舉，享受繁華熱鬧的檳城夜晚。

圖 / IG@tengw123



地址： Kek Lok Si Temple, Jln Balik Pulau, 11500 Ayer Itam, Pulau Pinang, 馬來西亞

營業時間：08：30－17：30

柔佛古廟

在馬來西亞，柔佛古廟有著不可超越的地位。柔佛古廟每年會舉辦「古廟遊神」活動，已經成為當地信仰居民必定會參與的重大盛事，活動期間還會有很多外地觀光客特地前往一同共襄盛舉，至今已有百年歷史。甚至在2012年，古廟遊神被列為馬來西亞國家非物質文化遺產，那年大約有30萬人一同參與遊行，除了參拜更能看到許多精彩表演，成為大家都能參與的慶典之一。

圖 / IG@chanel_gypsophila、IG@yuminn_

地址： Lot 653, Jalan Trus, Bandar Johor Bahru, 80000 Johor Bahru, Johor, 馬來西亞

營業時間：07：00－17：00

清水岩廟

位在馬來西亞雲頂高原的清水岩廟，距離吉隆坡市中心約一小時車程，海拔1860米左右的位置。除了開車前往也可以坐雲頂纜車至清水岩廟，沿途的雲霧繚繞特別有仙境的感覺。清水岩廟裡主祀安溪高僧清水祖師，是一間很傳統道地的中國式廟宇；由於附近還有雲頂主題樂園，許多人會一同將兩個景點排入一日遊行程之中，推薦給至雲頂高原旅行的遊客。

圖 / IG@yukiyukitan

地址： Exit 68, Genting Sempah, 28750 Bentong, Pahang, 馬來西亞

營業時間：08：00－19：00

黑風洞Batu Caves

黑風洞鎮位在吉隆坡近郊，亦是大多數人安排吉隆坡旅行必去的景點之一，高聳的巨大神像與彩虹的階梯步道讓原先莊嚴的印度教聖地多了一些活潑感，也因此吸引更多非印度教的遊客前來參訪祭拜。黑風洞為免費景點，不過女生前往記得穿長褲，否則須額外購買當地圍裙才得進入。

圖 / IG@xcelia_6026x

地址： Gombak, 68100 黑風洞鎮 Selangor, 馬來西亞

電話： （＋60） 3－6189－6284

極樂洞

極樂洞位在馬來西亞怡保，與其他神廟不同，極樂洞擁有自然形成的特殊石灰岩洞地形環境，入內後便能感受到一陣涼爽的感覺。洞穴裡設有許多佛像讓民眾能夠前往朝拜，包括如來彌勒佛以及菩薩甚至連孔子都有；而除了參拜，還能近距離欣賞天然鐘乳石奇景，體驗「別有洞天」的清爽感受。戶外也有一大片花園可供散步休閒，非常適合舉家前往觀光。

圖 / IG@laura_kuokuo

地址： PERSIARAN SEPAKAT 3, TMN ENDAH JAYA, 31350 Ipoh, Perak, 馬來西亞

營業時間：08：00－16：30

六灣神廟村

位在馬來西亞柔佛州有個全國首個神廟村，由8個神廟聚集而生「護福廟、順安宮、天法威靈廟、福德宫、華山宮、順鎮宮、關帝廟及觀音寺」當中有好幾間廟都超過百年歷史，會如此形成聚落主要是當初政府因開發需要搬遷，最終將8個神廟聚集在一起，爾後民眾除了來旅遊觀光，還能夠順道祈福上香，也因為神廟五彩繽紛顏色鮮豔，吸引不少遊客前來欣賞拍照打卡。

圖 / IG@heritage_trip

地址： 81900 Bandar Penawar, Johor, 馬來西亞

營業時間：08：00－18：00

馬來西亞美食推薦｜通通吃完才算去過吉隆坡！必吃椰漿飯、排隊小吃沙嗲，傳統糕點

【你可能也想看】

►夜遊首爾「這6間」酒吧要知道！打卡當地人愛店、一杯酒機台任玩

►熊本自由行安排！融入當地參與慶典＆在地美食「太平燕」必吃

►盤點台北7間「獨旅」飯店！各種CP值單人房型 盡享寧靜個人空間