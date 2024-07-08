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認識台東關山「6處必訪」美食景點！深入絕美公園享受蟲鳴鳥叫

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@tintinghi、IG@foodie_angel_eating

文／ReadyGo

台東關山出產的「關山米」相當有名，得天獨厚的環境讓此處出產的米深受大家的喜愛。到了關山，除了一定要吃關山便當之外，還有親水公園、咖啡廳、書店等景點可以造訪，下次到台灣東部旅遊的時候，記得安排行程到台東關山走走。

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台東景點推薦－關山一日遊

關山米國學校（關山鎮農會休閒旅遊中心）
關山鎮農會休閒旅遊中心特別將過去的舊碾米廠改建為如今的「關山米國學校」，館內展示了稻米的製作過程以及稻米相關的知識和文物陳列，另外，還可以預約米食DIY教室，體驗製米的過程，如果想要更了解有關於我們每天吃下肚的稻米的話，可以到此參觀寓教於樂的展覽，也可以在這裡的展售中心帶一些關山米回家。

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jyyann_travel_food

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@jyyann_travel_food

地址：台東縣關山鎮昌林路24之1號
開放時間：8：00－17：00
連絡電話：08－981－4903

關山便當
參觀完關山米的製造過程，一定要來吃一下遠近馳名的「關山便當」。好吃的關山米，搭配豐富的配料，是許多人到台東必吃的在地美食。除了招牌的關山便當之外，也有排骨、雞腿、雞排、控肉便當等其他的主菜可以選擇，到台東關山旅遊時，記得要去品嘗看看。

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@foodie_angel_eating

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@foodie_angel_eating

地址：台東縣關山鎮和平路83號
營業時間：8：30－20：00
連絡電話：08－981－1100

關山親水公園
關山親水公園占地遼闊，還與關山環鎮自行車道結合，規劃完整的自行車道讓遊客可以騎著腳踏車欣賞美景。此外，公園豐富的自然環境，相當適合在這裡賞鳥，進行生態巡禮。這裡也是2021年縱谷大地藝術季的展區之一，綠意盎然的園區成為藝術品最佳的展示區。雖然藝術季已經結束了，但還是能夠在關山親水公園輕鬆享受大自然的擁抱。

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tintinghi

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tintinghi

地址：台東縣關山鎮隆盛路1號
連絡電話：08－981－4542

奧維小鎮 吃。住。好生活
隱身在老宅之中的咖啡廳「奧維小鎮 吃。住。好生活」充滿了溫馨愜意的氛圍，店內有提供咖啡、茶飲、特調飲、康普茶等飲品，還有優格、冰淇淋和炸物、手做甜點等品項可以選擇，可以放慢步調，坐下來好好喝杯咖啡、吃塊蛋糕，休息一下再繼續出發。

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@eat_eat9999

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@claire.mystery

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@claire.mystery

地址：台東縣關山鎮民權路12號
營業時間：11：30－20：00（周三四公休）
連絡電話：0918－539－556

里壠案內所 關山有機書店
「里壠」為關山舊名，身兼案內所與書店，在這個空間，展示了在地的人文風情，也可以在此交換書籍。在一樓有觀光案內所、輕食餐飲服務還有販售在地的商品以及「有機書店」，可以在此以書換書，或者是小額換書、借閱等，在2樓，則是藝文影音空間，這個多功能的空間內匯集了許多在地的活力與能量，不論是想要來此詢問關山觀光相關的問題，或是到此看書，都能在這個空間一次滿足。

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@phoebecoffeefancier

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@phoebecoffeefancier

地址：台東縣關山鎮中山路67號
營業時間：11：00－18：00（周三四公休）
連絡電話：0976－334－243

初桃咖啡
初桃咖啡的店名蘊含著遠離都市、「出逃」至台東之意，也是台語「七逃」（玩耍）的諧音，店內舒適溫馨，有義式咖啡、手沖咖啡、茶飲，以及輕食、甜點等，不論是想來吃早午餐，或是來喝下午茶，都可以慢慢在此享受逃離都市塵囂的優閒時光。

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ivyivy1005

▲▼吃關山便當，到親水公園踏青，放慢腳步探索台東關山。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@ivyivy1005

地址：台東縣關山鎮本源5號
營業時間：周三至周五10：00－17：00、周末9：00－17：00
連絡電話：08－981－4140

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 台東旅遊 台東關山 關山便當

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