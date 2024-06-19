開箱高雄「6家」青旅住宿！獨立單人房、日式澡堂24小時開放

首圖／小承輕旅． Kaohsiung、秧秧微旅 Jezreel Inn

文／ReadyGo

美麗又熱情的港都高雄，曾被旅遊聖經《孤獨星球》評選為全球最值得旅遊的10大城市之一，近年來在駁二藝術特區與亞洲新灣區等重大建設與眾多大型活動帶動下，觀光旅遊業蓬勃發展。整座城市充滿了各種特色的藝術建築和文化中心，以及誘人的當地美食，吸引著各地遊客慕名前往。

如果身為小資族或是年輕族群，想玩又不想在住宿上花太多預算，那麼性價比超高的高雄青年旅館就是你最佳的選擇，交通方便，舒適便宜還充滿設計感。今天推薦回訪率超高的高雄青年旅館，讓你在盡情享受高雄充滿活力的城市風光時，也不用擔心找不到適合的高雄住宿。

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高雄住宿

高雄青年旅館推薦

秧秧微旅 Jezreel Inn

位於高雄市中央公園旁的秧秧微旅，一出中央公園捷運站3號出口就能看見，鄰近高雄車站與新崛江商圈，生活機能超方便。雖然隱身在舊大樓裡，但是內部裝潢新穎，公共區域環境乾淨整潔、設備齊全。房間舒適溫馨、採光良好，提供雙人房型與6床至8床上下舖宿舍房。這裡每一面窗景都能看見美麗的藍天白雲和中央公園的綠意，良好的隔音設計更為住客提供了良好的休息空間，適合喜歡幽靜自在的人。

圖／IG@秧秧微旅 Jezreel Inn

圖／IG@秧秧微旅 Jezreel Inn

地址：高雄市新興區中山一路14號12樓

連絡電話：07－2315－020

SingleInnstation 單人房站前館

用青旅的價格享受飯店的服務，SingleInnstation 單人房站前館離高雄火車站步行只需5分鐘。房型都是獨立的單人房，擁有私密性、乾淨舒適，樓層是男女分開的，每層樓配有淋浴間、廁所，整體來說很乾淨，另外還提供日式澡堂，有分男湯女湯，24小時開放。除早餐外也有提供宵夜，甚至還有酒類飲品可以喝！旅館設計簡約時尚，推薦給獨自旅行又追求個人空間的人。

圖／IG@linglin3472

圖／IG@linglin3472

地址：高雄市新興區八德一路392號

連絡電話：07－236－3256

鴨家青年旅館AHIRUYAH

鴨家青年旅館是由超愛高雄的日本人頭家經營，所以日本旅客非常多，因為都是喜歡台灣，想要跟台灣人有更多的交流，所以真的很容易在這裡交到日本朋友。有絕佳地理位置，走路到捷運站只要兩分鐘，離六合夜市只要1分鐘，真的超級方便。館內設計了十分寬闊的公共空間與各種便利的設施，暖色系的環境和燈光讓人很放鬆，很注重小細節的部分，營造出像回到家的舒適親切感，非常適合喜歡與人交流的背包客。

圖／鴨家青年旅館AHIRUYAH

圖／鴨家青年旅館AHIRUYAH

地址：高雄市新興區六合一路158號5樓

連絡電話：0963－806－800、07－2352－638

小承輕旅． Kaohsiung

承億文旅旗下的小承輕旅在裝潢設計上相當用心，帶點復古時尚的風格，交誼廳寬敞、採光明亮，環境乾淨整齊，廚房、冰箱、洗衣機、桌遊、漫畫應有盡有，住在這完全不怕無聊。從捷運美麗島站9號出口一出來就能看到，房型選擇多樣化，不論是背包客房型、單人雅房、雙人套房通通都有，不同類型的旅客，來小承輕旅都可以滿足，距離新崛江商圈、瑞豐夜市、鹽埕老街或是高雄夢時代都很近，是高雄超高CP值的住宿選擇。

圖／小承輕旅． Kaohsiung

圖／小承輕旅． Kaohsiung

地址：高雄市新興區中山一路145號

連絡電話： 07－2881－212

紙飛機高雄青年旅館

從捷運後驛站到紙飛機青年旅館只要不到1分鐘！附近有便利商店、餐飲店，鄰近高醫商圈、熱河美食街、吉林夜市和三民公園，附近還有全聯福利中心，旅館開放廚房免費使用，讓旅客也可以買食材自行烹飪，還有飲料免費無限暢飲。提供多種房型有雙人套房、2人至4人獨立房、舒適的背包床位，採用星級飯店寢具，床睡起來很舒服。適合家庭旅遊、朋友出遊包房，是很划算便宜的優質青旅。

圖／紙飛機高雄青年旅館臉書

圖／紙飛機高雄青年旅館臉書

地址：高雄市三民區博愛一路287號10樓

連絡電話：0968－500－985

飛行家青年旅館 fly inn hostel

超多背包客推薦的飛行家青年旅館，靠近三多商圈，隔一條馬路就是大遠百和新光三越、走路10分鐘就有全年無休的興中夜市，與光榮碼頭、駁二藝術特區等景點也只要10分鐘車程就能到！公共空間走木質工業風，慵懶舒適、設施齊全。房間佈置清新簡約，有超多房型可以選擇，而且盥洗區寬敞又整潔。除了地理位置好、交通方便，還價格便宜、環境乾淨、服務人員友善、真的是很值得大推。

圖／Booking.com

圖／Booking.com

地址：高雄市苓雅區仁義街2－4號 B1大廳

連絡電話：0906－776－511

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