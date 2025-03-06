「老梅石槽」綠了6成！看即時影像免撲空　官方：乾潮前後1hr最美

▲北海岸知名景點「老梅石槽」綠了6成。（圖／北觀處提供）

記者彭懷玉／台北報導

北海岸春日限定美景來了！石門區「老梅石槽」綠了6成左右，放眼望去，近2公里奇景如「抹茶地毯」，十分療癒。北觀處表示，最佳觀賞時間點是潮汐乾潮前後的1小時，今年也設置即時影像，民眾行前可先瀏覽避免撲空。

▲石門「老梅石槽」岩面已披蓋上石蓴、海髮絲等綠色海藻。（圖／北觀處提供）



新北市石門區老梅里的老梅石槽，曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，每到春季吸引眾多旅客前來，一睹這幅季節限定的景致。

▲石槽像是「披著綠色頭髮的岩石」，讓人激發無限想像力。（資料照／網友吳森欉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

至於形成原因，北觀處指出，每年冬季東北季風盛行時，浪花滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」，等到東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，而形成綠石槽的美景，預計3-4月會是最美時期，最佳觀賞時間點是潮汐乾潮前後的1小時，可上氣象局網站查詢，另外在北觀處網站也設置即時影像專區供查看，避免民眾撲空。

近年受到暖冬效應與人為踐踏，老梅綠石槽面臨生存危機，請民眾參觀時勿踩踏石槽，避免破壞其生長，且再次提醒，據發展觀光條例，民眾若踩踏在老梅綠石槽礁岩上，北觀處可依該條例第64條開罰，罰緩從5000元至3萬元不等，提醒民眾別為了拍照傷荷包，共同維護環境的永續。