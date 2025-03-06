ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「老梅石槽」綠了6成！看即時影像免撲空　官方：乾潮前後1hr最美

▲石門「老梅石槽」綠了6成。（圖／北觀處提供）

▲北海岸知名景點「老梅石槽」綠了6成。（圖／北觀處提供）

記者彭懷玉／台北報導

北海岸春日限定美景來了！石門區「老梅石槽」綠了6成左右，放眼望去，近2公里奇景如「抹茶地毯」，十分療癒。北觀處表示，最佳觀賞時間點是潮汐乾潮前後的1小時，今年也設置即時影像，民眾行前可先瀏覽避免撲空。

▲石門「老梅石槽」綠了6成。（圖／北觀處提供）

▲石門「老梅石槽」岩面已披蓋上石蓴、海髮絲等綠色海藻。（圖／北觀處提供）

新北市石門區老梅里的老梅石槽，曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，每到春季吸引眾多旅客前來，一睹這幅季節限定的景致。

▲一月底就有拍到老梅石槽岩面已批蓋上石蓴、海髮絲等綠色海藻。（圖／網友吳森欉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲石槽像是「披著綠色頭髮的岩石」，讓人激發無限想像力。（資料照／網友吳森欉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

至於形成原因，北觀處指出，每年冬季東北季風盛行時，浪花滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」，等到東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，而形成綠石槽的美景，預計3-4月會是最美時期，最佳觀賞時間點是潮汐乾潮前後的1小時，可上氣象局網站查詢，另外在北觀處網站也設置即時影像專區供查看，避免民眾撲空。

近年受到暖冬效應與人為踐踏，老梅綠石槽面臨生存危機，請民眾參觀時勿踩踏石槽，避免破壞其生長，且再次提醒，據發展觀光條例，民眾若踩踏在老梅綠石槽礁岩上，北觀處可依該條例第64條開罰，罰緩從5000元至3萬元不等，提醒民眾別為了拍照傷荷包，共同維護環境的永續。

關鍵字： 新北市旅遊 石門區旅遊 老梅石槽 老梅綠石槽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

推薦閱讀

北海岸「老梅石槽」綠了6成！

北海岸「老梅石槽」綠了6成！

2位女性同行第2位38折

2位女性同行第2位38折

米其林三星「態芮」4／1起暫時休息

米其林三星「態芮」4／1起暫時休息

台東4.3顆星熱炒＋特殊漁獲能嘗鮮！

台東4.3顆星熱炒＋特殊漁獲能嘗鮮！

7-11抽出348萬瑪莎拉蒂幸運得主

7-11抽出348萬瑪莎拉蒂幸運得主

7-11卡布、厚乳拿鐵「買4送4」

7-11卡布、厚乳拿鐵「買4送4」

「迷你團包車」正夯！免併團還有解說

「迷你團包車」正夯！免併團還有解說

台北一日遊6選！手腳併用登頂大岩壁

台北一日遊6選！手腳併用登頂大岩壁

3大速食店人氣回歸夯品一次看

3大速食店人氣回歸夯品一次看

國人瘋出國「觀光逆差900萬人次」　業者揭3原因：美日旅客減少

國人瘋出國「觀光逆差900萬人次」　業者揭3原因：美日旅客減少

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最難訂Buffet「島語」進駐漢神百貨

日本環球影城門票5月再漲價

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

北海岸「老梅石槽」綠了6成！

大苑子「3款金鑽鳳梨飲」回來了

天母名店「溫德烘焙餐館」宣布歇業

名字對中3字免費住花蓮飯店

台中黃花、洋紅風鈴木11處賞花點

北市東區8年「泡泡飯店」結束營業！員工證實

頭城隱藏版「泡麵土地公」曝光！

熱門行程

最新新聞更多

北海岸「老梅石槽」綠了6成！

2位女性同行第2位38折

米其林三星「態芮」4／1起暫時休息

台東4.3顆星熱炒＋特殊漁獲能嘗鮮！

7-11抽出348萬瑪莎拉蒂幸運得主

7-11卡布、厚乳拿鐵「買4送4」

「迷你團包車」正夯！免併團還有解說

台北一日遊6選！手腳併用登頂大岩壁

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366