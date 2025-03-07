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春日必賞花海！不只櫻花「玫瑰、海芋」3／14開跑　加碼順遊路線

▲陽明山花季今年1月24日開跑，持續至3月16日。（圖／公園處提供）

▲陽明山花季持續至3月16日。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春意盎然的當下，不只櫻花、杜鵑花也陸續綻放，燦爛的炮仗花、黃花風鈴木把市容點綴地活力十足，緊接著還有3月14日玫瑰花季、海芋季接棒，以下整理出春日必賞花海，旅客不妨找個晴天就出發，徜徉大自然的懷抱。

▲目前湖山綠地的西洋水仙花，以及陽明公園噴水池、花鐘廣場和住六公園的櫻花正盛開。（圖／公園處提供）

▲湖山綠地的西洋水仙花。（圖／公園處提供）

2025陽明山花季：櫻花、水仙
陽明山花季持續至3月16日，今年以「讓愛在心中綻放」為主題，有白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等四大主題裝置，搭配粉嫩花海讓景致更浪漫，湖山綠地的西洋水仙花也大肆綻放。

▲2025「台北杜鵑花展」3/1開跑，大安森林公園繡球花已近滿開，平日人潮眾多。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025「台北杜鵑花展」在大安森林公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲新北市228玩法到萬金杜鵑花展、逛「淡古聯萌IP特展」。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北萬金杜鵑花展。（圖／新北市觀旅局提供）

雙北皆有杜鵑花展
北市大安森林公園「台北杜鵑花季」、新北「萬金杜鵑花展」均已開跑，將一路美到月底。「台北杜鵑花季」可到杜鵑花心心展區，不僅杜鵑花，繡球花也能一起捕捉，而「萬金杜鵑花展」以萬里及金山雙展場亮相，賞完花後還能就近逛朱銘美術館、泡金山溫泉。

▲鴨母港溝盛開的炮仗花就如同爆竹炸開。（圖／新北市水利局提供）

▲鴨母港溝盛開的炮仗花就如同爆竹炸開。（圖／新北市水利局提供）

炮仗花海
說到炮仗花，不得不提苗栗銅鑼119縣道上的炮仗花公園，每年在過年前後怒放，形成長約500公尺的「花之公路」；而新北鶯歌區永吉公園內，也有炮仗花綻放，彷彿橘紅瀑布般傾瀉而下，吸引民眾駐足拍照，花期預計到3月中旬。

▲花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海。（圖／公園處提供）

▲花博圓山園區就有春季限定的炮仗花海。（圖／公園處提供）

台北人想就近賞炮仗花，搭捷運到圓山站，從1號出口處望去，就可以看到炮仗花垂落棚架，還能順遊台北玫瑰園。另外，在新北蘆洲區鴨母港溝上百株炮仗花已近滿開，花季同樣到3月中。

▲拉拉山恩愛農場櫻花3/6花況。（圖／翻攝自Facebook／拉拉山 恩愛農場）

▲拉拉山恩愛農場櫻花3月6日花況。（圖／翻攝自Facebook／拉拉山 恩愛農場

櫻花進入絕美觀賞期
若不想錯過粉嫩櫻花季，桃園復興區拉拉山恩愛農場、新竹尖石司馬庫斯、台中武陵農場、福壽山農場、南投九族文化村都進入絕美觀賞期，盛開時間比往年更晚。其中，恩愛農場粉專指出，富士櫻熱烈綻放中，千島櫻目前花開4成，周末也準備盛開；武陵農場原訂花期已過，但近日仍有不少網友拍到盛放花況，且因過了交通管制期，反倒增添了清淨。

▲九族文化村富士櫻近滿開。（圖／九族文化村提供）

▲▼九族文化村富士櫻近滿開。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村富士櫻近滿開。（圖／九族文化村提供）

九族文化村表示，本周末將迎來富士櫻滿開，此品種是九族櫻花祭6個品種中花期最晚的，日月潭纜車站已被櫻花包圍，成最美麗的櫻花纜車站，另外櫻花大道二旁的富士櫻也盛放，有機會看到浪漫而淒美的櫻花雨飄落。

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