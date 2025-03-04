天母名店「溫德烘焙餐館」宣布歇業　結束26年創業時光

▲天母名店「溫德德式烘焙餐館」宣布歇業。（圖／取自溫德德式烘焙餐館臉書）

記者黃士原／台北報導

又一家老牌餐廳結束營業了！溫德德式烘焙餐館今日公告，隨著租約到期與房東的都更決定，正式從天母與大安現址畢業了。

1999年創立的溫德德式烘焙餐館，主要提供正統德式糕點、麵包，以及道地的德式料理，2004年從台北中山北路六段搬到天母店現址，2010年進軍台北東區開出大安店，提供德國現代最流行的輕食餐飲與每日現烤出爐德式麵包與糕點。

▲1999年創立的溫德德式烘焙餐館，主要提供正統德式糕點麵包以及道地的德式料理。（圖／取自溫德德式烘焙餐館臉書）

溫德德式烘焙餐館的靈魂人物、同時也是執行董事兼總廚的麥可．溫德，2018年宣布結束與股東20多年的合作，並且卸除溫德德式烘焙餐館所有職務。雖然麥可．溫德離開了溫德烘焙餐館，但餐廳營運不受影響，並且度過了疫情。

不過，今日餐廳在臉書粉專公告，在即將邁入創立第26年之際，帶著滿滿的不捨向大家宣布「溫德已正式從天母&大安現址畢業了」，內文也提到，主要是租約到期與房東的都更決定，讓他們不得不做出這個艱難的抉擇，與大家暫時告別，期待未來某一天在不同的時空裡，再次與大家相遇。

▲王品韓式料理品牌「初瓦」今日全面熄燈。（資料照／記者黃士原攝）

另外，王品2022年推出的「初瓦」，是集團首度跨足韓式料理新品牌，主打道地的韓國人氣美食。不過全台門市昨日結束營業，王品集團表示，品牌調整是汰弱留強、提升營運效能，希望達到最佳經營配置，以符合消費者、同仁及投資人的期待，各門店將由集團內的其他品牌進駐，並媒合同仁轉入集團其他品牌繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。