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全台最難訂Buffet「島語」進駐高雄漢神百貨　最快8月開幕

▲台北漢來大飯店「島語自助餐」。（圖／記者黃士原攝）

▲台北漢來大飯店「島語自助餐」進軍高雄漢神百貨。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

升級版漢來海港的「島語自助餐廳」，開幕以來都是一位難求，去年中就傳出將於今年底進駐台北大巨蛋，不過最新進度則是插旗高雄漢神百貨，最快8月開幕，成為全台第2家分店。

位於台北漢來大飯店的島語自助餐廳，是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，開幕至今仍是一位難求，也有全台最難訂Buffet的稱號。餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐價1490元+10%起至2090元+10%。

▲「鮮」餐區有各式海鮮無限供應。（圖／記者黃士原攝）

島語自助餐廳在開幕後1個月就傳出進駐台北大巨蛋，但要到今年年底才會跟大家見面。而近日網路傳出高雄漢神百貨8樓改裝後會有自助餐進駐，大家猜測可能是島語自助餐廳，漢來美食則是證實這項消息，並表示最快8月開幕。

此外，總投資將破百億的台中「漢神洲際購物廣場」將於年底完工，將有500多個國內外品牌進駐，其中包括自家集團的島語自助餐廳、溜溜酸菜魚。

▲「旭集」微風廣場店最快3月底開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

而饗賓餐旅旗下高人氣的「旭集」，今年則規劃在台北、台中及台南展店，其中微風廣場店進度較為明朗，最快3月底開幕。

旭集是饗賓旗下主打日式精緻料理的Buffet品牌，以一區一名店為概念，規劃出9大餐區，其中「巧鮨區」提供懷石料理、握壽司、手捲等經典日式美食，「生盛區」則提供新鮮海鮮冷盤及生魚片，「醞炙區」則有各式美味燒烤。而採用高溫250度的鐵板料理「旨燒區」，能將食物烹調得更加美味。

關鍵字： 美食雲 島語 Buffet 吃到飽

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