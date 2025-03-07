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先喝道春季最新「糯烏龍系列」上市！今天限時買1送1

▲▼先喝道「糯烏龍系列」 。（圖／先喝道提供）

▲先喝道「糯烏龍系列」新上市 。（圖／先喝道提供）

記者蕭筠／台北報導 

手搖飲品牌「先喝道」春季最新「糯烏龍系列」來了，特意選用經典烏龍茶結合輕火糯米香，打造更醇厚滑順的茶湯口感，一共推出4款飲品選擇，即日起於全門市上市，還可享限時1天「買1送1」優惠。

先喝道耗時近1年推出全新「糯烏龍系列」，嚴選烏龍茶菁搭配輕焙糯米香，透過傳統工法以3分火烘焙而成，茶湯香氣十足，尾韻帶有淡淡糯米香及清新烏龍茶韻，有「糯烏龍（售價35元）」、結合奶香的「糯烏龍拿鐵（售價60元）」。

以及加入台灣百年老廠熬製的秘製冬瓜露的「冬瓜糯烏龍（售價39元）」、「冬瓜糯烏龍拿鐵（售價65元）」2款選擇，即日起於全門市上市，今（7）日還可享限時1天「糯烏龍系列全品項買1送1」優惠，限同品項，每人限購2組。

▲▼大苑子鳳梨系列回歸。（圖／大苑子提供）

▲▼大苑子金鑽鳳梨系列回歸。（圖／大苑子提供）

▲▼大苑子鳳梨系列回歸。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子迎來最新「鳳梨季」，一共網羅3款飲品強勢回歸，皆是嚴選屏東金鑽鳳梨製成，有結合甘甜芭樂的「芭梨戀人」、搭配文山青茶的「鳳梨冰茶」，以及鳳梨加入蘋果打成果汁的「鳳梨艾波」，每杯售價皆為75元。

大苑子APP每周超級會員活動也將於3月12日祭出「芭樂甜橙第2杯10元」優惠；3月份加入會員者則可獲得大杯春熙柳丁翡翠買1送1優惠券及50元折價券。

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