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2位女性同行第2位38折！板橋五星Buffet優惠持續到3月底

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳，即日起至3月31日，只要2位女性同行，第2位即享38折優惠。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

▲「悅．市集」自助餐廳即日起至3月31日，只要2位女性同行，第2位即享38折優惠。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接春暖花開3月女神節到臨，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳，除了端出多道日式經典菜色，只要2位女性同行，第2位即享38折優惠，等於每人853元起。

為歡慶3月女神節，台北新板希爾頓酒店「悅．市集」自助餐廳，即日起至3月31日，特別推出「38有理，我來寵妳」優惠活動，每周一至周五午餐、周三晚餐時段，2位女性同行，第2位享38折優惠；每日午、晚餐時段，3位女性同行，全員享8折優惠。

悅．市集即日起至3月23日，限時推出「日式美食節」，端出醬香濃郁的「味噌燒豬肋排」、以紐澳羊肉慢火燉煮的「牛蒡燉羊肉」、風味醇厚甘甜的「壽喜燒鍋物」，還有現點現煮「日式拉麵」、風味鮮美的「銀杏土瓶蒸」，以及外酥內嫩的「日式唐揚炸雞」等。

▲台北花園大酒店饗聚廚房推出「春之饗宴美食節」 期間限定草莓風味饗宴。（圖／台北花園大酒店提供）

▲台北花園大酒店饗聚廚房推出「春之饗宴美食節」 期間限定草莓風味饗宴。（圖／台北花園大酒店提供）

另外，台北花園大酒店攜手旗下3家餐廳3月也有優惠，饗聚廚房3月17日至4月13日推出「春之饗宴美食節」，以限定的草莓入饌，將酸甜果香融入多道精緻料理。活動期間持旅展販售且於優惠效期內之餐券消費用餐，3張可享4人同行、6張可享8人同行。

▲台北花園大酒店PRIME ONE牛排館推出「感恩周年慶 消費滿額贈」。（圖／台北花園大酒店提供）

▲台北花園大酒店PRIME ONE牛排館推出「感恩周年慶消費滿額贈」。（圖／台北花園大酒店提供）

PRIME ONE牛排館自3月10日起至4月13日，推出「感恩周年慶消費滿額贈」，活動期間當日單筆消費發票金額滿5000元，即可獲得商業午餐券1張；當日單筆消費發票金額滿8000元，可獲得精選波士頓龍蝦兌換券乙張，並可加價升等套餐；滿1萬2000元，則可獲得美國PRIME濕式熟成45天肋眼牛排12oz套餐券1張。

▲台北花園大酒店花園thai thai推出4款創意泰式美饌主餐，單點680元起。（圖／台北花園大酒店提供）

▲台北花園大酒店花園thai thai推出4款創意泰式美饌主餐，單點680元起。（圖／台北花園大酒店提供）

花園thai thai從3月10日起至4月30日推出「泰滿足 · 全新主餐贈沙拉吧無限暢享」，精選4款創意泰式美饌主餐，單點680元起，點選任一主餐即可無限享用豐富沙拉吧無限品嘗，包括泰式特色輕食、經典飲品及冰淇淋沙拉吧，任選兩套主餐，即享優惠價1288元+10%。

關鍵字： 美食雲 女神節 婦女節 美食優惠

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