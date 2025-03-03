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住花蓮飯店1688元享星巴克買1送1　名字對中3字免費住一晚

▲▼宜蘭力麗威斯汀度假酒店。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店推出雙城買一送一。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

春日風光正好，力麗觀光即日起推出春季限定旅遊提案，如花蓮力麗華美達安可酒店則推出姓名對對碰優惠，對中指定3字可免費住一晚；宜蘭力麗威斯汀度假酒店與八里福朋喜來登酒店，以及力麗儷山林會館日月潭館與北投水美溫泉會館均推出雙城買一送一專案。

▲▼花蓮力麗華美達安可酒店精緻雙人房。（圖／力麗觀光提供）

▲姓名中三字，可免費住花蓮力麗華美達安可酒店。

「花蓮力麗華美達安可酒店」推出「來玩花蓮 讓你一路發發發」住房專案，平日雙人入住優惠價1688元起，並包含翌日的豐盛早餐以及星巴克咖啡及季節套餐買一送一優惠。如果姓名中含有「力、麗、華、美、達、安、可」其中之一字，即可免費升等至豪華家庭房；若姓名中包含三字，更可享免費續住一晚的驚喜。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店攜手八里福朋喜來登酒店，推出三天兩夜「山海遊蹤，雙城同行」聯合住房專案，價格為1萬6888元，旅人可依喜好選擇入住順序。

力麗儷山林會館 日月潭館與北投水美溫泉會館攜手，推出「雙城記」聯賣專案，雙人優惠價9588元起，讓旅人盡享兩館各一晚的輕旅行，並享翌日早餐及晚餐買一送一的獨有禮遇。

▲▼力麗儷山林會館 日月潭館。（圖／業者提供）

▲入住力麗儷山林會館 日月潭館就送九族文化村門票與纜車票。

九族文化村不僅能賞櫻，從3月中旬至4月更有大片紫色薰衣草花海，力麗哲園飯店 日潭館與月潭館攜手九族文化村，即日起至6月30日推出「2025九族文化村住房專案」，雙人一泊一食4999元起，除精緻客房與湖畔早餐外，還加碼贈送九族文化村門票及日月潭纜車票；日月潭力麗溫德姆溫泉酒店也與九族合作推出專案，旅人可帶著主廚精心準備的野餐籃，前往櫻花林間的溫德姆專屬野餐區。

▲▼太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

▲太魯閣晶英酒店。（圖／晶華酒店集團提供）

太魯閣晶英酒店攜手花蓮捷絲旅，即日起至4月30日推出「花蓮山與城住房專案」，雙人成行指定日享1萬1000元，含太魯閣晶英酒店山嵐客房住宿一晚、衛斯理自助餐廳早餐兩客、免費使用室內外游泳池、兒童遊憩區、多功能瑜伽健身室等飯店各項設施，以及捷絲旅花蓮中正館精緻客房或行政套房住宿一晚（依選擇房型加價入住）、早餐兩客、花蓮火車站定時定點免費接駁以及Just Cafe迎賓茶點免費享用。

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