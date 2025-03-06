大苑子「3款金鑽鳳梨飲」回來了！限時1天享指定飲品第2杯10元

▲大苑子鳳梨季開跑。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「大苑子」迎來「鳳梨季」，選用來自屏東產區的酸甜金鑽鳳梨打造3款限定飲品，有搭配芭樂的「芭梨戀人」，還有加入文山青茶、蘋果汁的組合，即日起於全門市強勢回歸。

▲▼金鑽鳳梨分別搭配文山青茶、蘋果的「鳳梨冰茶（上）」、「鳳梨艾波（下）」。

大苑子「鳳梨季」即日起正式開跑，一共有3款飲品同步回歸，皆是嚴選屏東金鑽鳳梨製成，有結合甘甜芭樂的「芭梨戀人」、搭配文山青茶的「鳳梨冰茶」，以及鳳梨加入蘋果打成果汁的「鳳梨艾波」，每杯售價皆為75元。

另外，大苑子APP每周超級會員活動也將於3月12日祭出「芭樂甜橙第2杯10元」優惠；3月份加入會員者則可獲得大杯春熙柳丁翡翠買1送1優惠券及50元折價券。

▲可不可熟成紅茶即日起推出春季新品「旺情水」。（圖／記者蕭筠攝）

「可不可熟成紅茶」則宣布打造全新水果系列支線，以經典IP成哥結合台式復古主題呈現，將於春夏秋冬各別推出季節限定飲品，此波為春季限定「旺情水」，茶湯選用斯里蘭卡中高海拔產區的麗春紅茶，加入盛產鳳梨纖維果汁及熬煮過的金黃鳳梨果粒，再點綴金桔汁，每杯售價60元起，即日起正式開賣，買還送成哥鳳梨造型頭套杯套1個，送完為止。