日本環球影城5月漲價「一日券破2600元」　超越東京迪士尼

▲日本環球影城5月將調漲旺季門票價格。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城宣布，將從5月起調漲旺季門票價格，一日券最高為1萬1900日圓（約新台幣2614元），比東京迪士尼度假區的旺季一日券最高價格還貴。同時，園方也推出「門票取消保險」，因有事情臨時無法入園，符合指定條件，就可獲得全額補償。

日本環球影城的門票目前採票價浮動制，依據淡旺季價格有所不同。園方現在表示，從5月黃金周假期開始，將調漲一日券旺季價格，從原本1萬900日圓調漲為1萬1900日圓，而單日門票最低仍維持8600日圓（約新台幣1890元）。園方表示，希望透過調整票價提升收益並緩解園區人潮。

▲日本環球影城也推出「門票取消保險」。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，園方計劃從今年春天開始取消現場售票、換票，並從5日起推出「門票取消保險」，分為兩種方案，只要生病、臨時要出差等原因，可獲得全額補償，但限日本環球影城官網購票的旅客可購買此保險。

此次日本環球影城推出的「門票取消保險」分為「標準方案（Standard Plan）」和「高級方案（Premium Plan）」，旅客透過官網購買門票後，就會收到email通知可購買保險。

「標準方案」僅適用購票本人，如果因感染指定傳染病、住院、門診治療或身故等情況，可獲得全額補償，保費約數百日圓。「高級方案」則涵蓋購票者本人及同行者，此外，若因突發出差或需照顧家人而無法前往，也可獲得賠償。

根據日本環球影城的規定，購票後就不能退票，也禁止轉賣，但希望藉由加入此次保險措施，以及門票上漲，提升對因突發狀況無法入園旅客的保障。

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