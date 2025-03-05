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日本環球影城5月漲價「一日券破2600元」　超越東京迪士尼

▲▼日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城5月將調漲旺季門票價格。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城宣布，將從5月起調漲旺季門票價格，一日券最高為1萬1900日圓（約新台幣2614元），比東京迪士尼度假區的旺季一日券最高價格還貴。同時，園方也推出「門票取消保險」，因有事情臨時無法入園，符合指定條件，就可獲得全額補償。

日本環球影城的門票目前採票價浮動制，依據淡旺季價格有所不同。園方現在表示，從5月黃金周假期開始，將調漲一日券旺季價格，從原本1萬900日圓調漲為1萬1900日圓，而單日門票最低仍維持8600日圓（約新台幣1890元）。園方表示，希望透過調整票價提升收益並緩解園區人潮。

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城也推出「門票取消保險」。（圖／記者謝盛帆攝）

此外，園方計劃從今年春天開始取消現場售票、換票，並從5日起推出「門票取消保險」，分為兩種方案，只要生病、臨時要出差等原因，可獲得全額補償，但限日本環球影城官網購票的旅客可購買此保險。

此次日本環球影城推出的「門票取消保險」分為「標準方案（Standard Plan）」和「高級方案（Premium Plan）」，旅客透過官網購買門票後，就會收到email通知可購買保險。

「標準方案」僅適用購票本人，如果因感染指定傳染病、住院、門診治療或身故等情況，可獲得全額補償，保費約數百日圓。「高級方案」則涵蓋購票者本人及同行者，此外，若因突發出差或需照顧家人而無法前往，也可獲得賠償。

根據日本環球影城的規定，購票後就不能退票，也禁止轉賣，但希望藉由加入此次保險措施，以及門票上漲，提升對因突發狀況無法入園旅客的保障。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 大阪旅遊 日本環球影城

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