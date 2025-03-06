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台中黃花風鈴木綻放！11處賞景點一次收　洋紅花球也超夢幻

▲台中風鈴木接連盛開。（圖／台中市建設局提供）

▲台中風鈴木接連盛開，圖為南屯區豐富公園。（圖／台中市建設局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

全台風鈴木進入最佳觀賞期！台中市許多公園皆有種植黃花風鈴木與洋紅風鈴木，包括南屯區豐富公園、環中路四段，東區泉源公園等；而洋紅風鈴木則可在西區美術園道、南屯區公15公園、北屯區823公園、南區復興北路及復興路二段等地見到。

▲台中風鈴木接連盛開。（圖／台中市建設局提供）

▲東區泉源公園近日花況。（圖／台中市建設局提供）

台中市政府建設局指出，風鈴木多半在三月綻放，今年開得十分集中，預計賞花期可以到四月，但因這兩天大雨，有不少花瓣被打落，建議民眾提前欣賞，領略雙色風鈴木迷人魅力。

台中市風鈴木迎來一年中最絢爛的花季，金黃色的黃花風鈴木耀眼奪目，洋紅風鈴木則夢幻動人，將街道與公園點綴得如詩如畫。

▲台中風鈴木接連盛開。（圖／台中市建設局提供）

▲南區復興北路及復興路二段種植洋紅風鈴木。（圖／台中市建設局提供）

建設局長陳大田表示，如北屯區新都園道、廍子公園，南屯區豐富公園、環中路四段，東區泉源公園、北區台中公園等地，均可欣賞黃花風鈴木燦爛姿態；而洋紅風鈴木則可在西區美術園道、南屯區公15公園、北屯區823公園、南區復興北路及復興路二段、西屯區龍門公園見其芳蹤。

▲台中風鈴木接連盛開。（圖／台中市建設局提供）

▲南屯區公15公園綻放的風鈴木，花團錦簇的樣貌猶如粉紅棉花糖。（圖／台中市建設局提供）

建設局提醒，賞花的同時也要愛護花木，保持環境整潔，共同維護這片春日美景。

關鍵字： 台中旅遊 花海旅遊 賞花旅遊 黃花風鈴木 洋紅風鈴木 台中黃花風鈴木 台中洋紅風鈴木

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