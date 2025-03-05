ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

嘉義絕美黃花風鈴木地圖！5大夢幻景點必收　走進2公里金色隧道

▲▼嘉義軍輝橋八掌溪堤防旁黃花風鈴木。（圖／嘉義市政府提供）

▲軍輝橋八掌溪堤防旁黃花風鈴木。圖為過去花況，非今年。（圖／嘉義市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

春季到嘉義玩除了阿里山櫻花，必看花海還有「黃花風鈴木」！黃花風鈴木每年花期約落在3月初至3月中旬，《ETtoday新聞雲》就整理出嘉義必看黃花風鈴木景點，想要捕捉花海美景，不妨先收藏起來。

▲▼嘉義軍輝橋八掌溪堤防旁黃花風鈴木。（圖／嘉義市政府提供）

▲八掌溪堤防旁黃花風鈴木盛開時的金色隧道美景。圖為過去花況，非今年。（圖／嘉義市政府提供）

1.軍輝橋八掌溪堤防旁

鄰近嘉義市吳鳳南路547巷旁的八掌溪右岸堤防，有一處近一公里長的黃花風鈴木大道，每年三月初至中旬，金黃色的花朵交織成一片壯麗花海，是不可錯過的美景。

▲嘉義縣太保市過溝段朴子溪南堤黃花風鈴木花道。（圖／攝影師洪年宏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘉義縣太保市過溝段朴子溪南堤黃花風鈴木花道。圖為過去花況，非今年。（圖／攝影師洪年宏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2.朴子溪南堤黃花風鈴木花道

朴子溪南堤黃花風鈴木花道是嘉義縣最具代表性的春季景點，約莫1公里的路段，兩旁通通都種植金黃色的風鈴木，從空拍角度看，花海宛如一條「金黃巨龍」沿著朴子溪蜿蜒而上，成為攝影愛好者最愛捕捉的地點

▲▼嘉義溪底寮黃金風鈴木爆開。（圖／IG@beckhamhong66提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）

▲嘉義溪底寮黃金風鈴木美景。圖為過去花況，非今年。（圖／IG@beckhamhong66提供，請勿任意翻攝以免侵權）

3.溪底寮

在嘉義太保的溪底寮，有一處約2公里長的黃金大道，能夠一次拍到蜿蜒的步道搭配黃金風鈴木的美照，建議導航可設定「嘉義太保聖后宮」即可抵達。

▲▼嘉義台林橋黃花風鈴木爆炸綻放。（圖／IG@beckhamhong66提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）

▲台林橋黃花風鈴木。圖為過去花況，非今年。（圖／IG@beckhamhong66提供，請勿任意翻攝以免侵權）

4.台林橋

台林橋共有4條堤防，其中只有1條看得見長達1公里的金黃大道，滿開時像是看不到盡頭的黃花風鈴木，偶爾還會隨風擺動，看起來超級療癒，不管是站著或坐著取景都可以，搭配藍天白雲一起拍更是迷人。

5.南華路

在通往南華大學的南華路上，則有一條長達3公里的黃花風鈴木，花季來臨時，道路兩側的金色花朵在空中盛開，風景璀璨迷人，也是另一處私房賞花地。

關鍵字： 嘉義旅遊 賞花旅遊 黃花風鈴木

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

推薦閱讀

日本環球影城門票5月再漲價

日本環球影城門票5月再漲價

米其林一星「T＋T」春季菜單充滿南洋風味

米其林一星「T＋T」春季菜單充滿南洋風味

全家點數3月底到期！3招聰明用法一次看

全家點數3月底到期！3招聰明用法一次看

摩斯周年慶加碼優惠一次看

摩斯周年慶加碼優惠一次看

2025米其林首爾與釜山名單公布

2025米其林首爾與釜山名單公布

迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈

迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈

新趨勢觀察：說走就走、晚鳥訂房興起

新趨勢觀察：說走就走、晚鳥訂房興起

被慵懶綠林圍繞！客家庄化身鄉村咖啡

被慵懶綠林圍繞！客家庄化身鄉村咖啡

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

嘉義絕美黃花風鈴木地圖5景點必收

高雄第2家！王品牛排規劃進駐初瓦裕誠店舊址

高雄第2家！王品牛排規劃進駐初瓦裕誠店舊址

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北市東區8年「泡泡飯店」結束營業！員工證實

台人搭韓籍航空「行動電源沒1標示」遭沒收

墾丁度假飯店試營運　亮點先看

2大手搖飲買1送1限時好康快收

名字對中3字免費住花蓮飯店

台北玫瑰展3／14登場！有聯誼、接駁

今年澎湖花火節必看史努比無人機秀

天母名店「溫德烘焙餐館」宣布歇業

4家手搖飲春季限定新品盤點！

美式餐廳肋眼牛排「買一送一」

熱門行程

最新新聞更多

日本環球影城門票5月再漲價

米其林一星「T＋T」春季菜單充滿南洋風味

全家點數3月底到期！3招聰明用法一次看

摩斯周年慶加碼優惠一次看

2025米其林首爾與釜山名單公布

迪化街名店「孵珈琲洋行」宣布熄燈

新趨勢觀察：說走就走、晚鳥訂房興起

被慵懶綠林圍繞！客家庄化身鄉村咖啡

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366