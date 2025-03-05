嘉義絕美黃花風鈴木地圖！5大夢幻景點必收　走進2公里金色隧道

▲軍輝橋八掌溪堤防旁黃花風鈴木。圖為過去花況，非今年。（圖／嘉義市政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

春季到嘉義玩除了阿里山櫻花，必看花海還有「黃花風鈴木」！黃花風鈴木每年花期約落在3月初至3月中旬，《ETtoday新聞雲》就整理出嘉義必看黃花風鈴木景點，想要捕捉花海美景，不妨先收藏起來。

▲八掌溪堤防旁黃花風鈴木盛開時的金色隧道美景。圖為過去花況，非今年。（圖／嘉義市政府提供）

1.軍輝橋八掌溪堤防旁

鄰近嘉義市吳鳳南路547巷旁的八掌溪右岸堤防，有一處近一公里長的黃花風鈴木大道，每年三月初至中旬，金黃色的花朵交織成一片壯麗花海，是不可錯過的美景。

▲嘉義縣太保市過溝段朴子溪南堤黃花風鈴木花道。圖為過去花況，非今年。（圖／攝影師洪年宏提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

2.朴子溪南堤黃花風鈴木花道

朴子溪南堤黃花風鈴木花道是嘉義縣最具代表性的春季景點，約莫1公里的路段，兩旁通通都種植金黃色的風鈴木，從空拍角度看，花海宛如一條「金黃巨龍」沿著朴子溪蜿蜒而上，成為攝影愛好者最愛捕捉的地點

▲嘉義溪底寮黃金風鈴木美景。圖為過去花況，非今年。（圖／IG@beckhamhong66提供，請勿任意翻攝以免侵權）

3.溪底寮

在嘉義太保的溪底寮，有一處約2公里長的黃金大道，能夠一次拍到蜿蜒的步道搭配黃金風鈴木的美照，建議導航可設定「嘉義太保聖后宮」即可抵達。

▲台林橋黃花風鈴木。圖為過去花況，非今年。（圖／IG@beckhamhong66提供，請勿任意翻攝以免侵權）

4.台林橋

台林橋共有4條堤防，其中只有1條看得見長達1公里的金黃大道，滿開時像是看不到盡頭的黃花風鈴木，偶爾還會隨風擺動，看起來超級療癒，不管是站著或坐著取景都可以，搭配藍天白雲一起拍更是迷人。

5.南華路

在通往南華大學的南華路上，則有一條長達3公里的黃花風鈴木，花季來臨時，道路兩側的金色花朵在空中盛開，風景璀璨迷人，也是另一處私房賞花地。