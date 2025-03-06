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米其林三星「態芮」4／1起暫時休息　正式回歸時間另行公布

▲米其林三星「態芮」4/1起休息改裝。（圖／取自態芮Taïrroir臉書）

▲米其林三星「態芮」4/1起暫時休息。（圖／取自態芮Taïrroir臉書）

記者黃士原／台北報導

連2年拿到米其林三星餐廳的「態芮Taïrroir」，日前公告4月1日起暫時休息，進行味道、空間與體驗的重新定義，正式回歸的日子將另行公布。

米其林三星餐廳「態芮」日前在臉書公告，4月1日至6月11日暫時休息。文中提到，為了讓空間沉澱，讓服務升華，讓味道與感受再次蛻變，這不僅是一場改裝，而是對味道、空間與體驗的重新定義。至於正式回歸的日子，餐廳表示將另行公布。

態芮在2018年米其林登台就拿到一星，2019年升上二星，並且在2023年奪得三星殊榮，去年再度蟬聯三星餐廳。主廚何順凱擁有20年台菜與法餐的經驗，以西式料理技巧呈現，菜單巧妙呈現台灣的風土民情。菜色運用時令在地物產，甜點則以在地茶葉與水果、果乾，精準呈現台灣風味。

▲唐點小聚美麗華店延後營業至9/1。（圖／欣葉國際提供）

不過欣葉國際餐飲今日表示，由於收到眾多客人的熱情回饋，紛紛表示來不及再次回味，因此決定美麗華店延長營業至9月1日，之後原址將由「欣葉小聚」接棒經營，新竹巨城店仍在3月2日歇業。欣葉國際餐飲表示，唐點小聚美麗華店營運延長期間，將重新呈現融入港粵菜、川菜、上海菜等的新派中菜。

關鍵字： 美食雲 米其林三星 態芮

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