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置身「愛河畔」的景觀飯店！一整層遊戲室＋賽車道　親子遊超適合

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者邵筱鈞

鈞怡大飯店是一間位在愛河畔的優質景觀飯店，從房間內就能欣賞到愛河景緻，距離光榮碼頭、海洋流行音樂中心、駁二藝術特區、漢神百貨等景點街區都很近，周邊交通也相當便利。飯店內還設有室內兒童遊戲室，電動賽車道、樂高、球池、趣味洞洞牆、兒童閱讀區等，最適合家庭親子入住，非常推薦有計劃來高雄玩的旅人的住宿。

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▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

高雄鈞怡大飯店　交通方式
鈞怡大飯店位於高雄市前金區的河東路上，緊鄰愛河畔，光榮碼頭、海洋流行音樂中心、駁二藝術特區，步行約10分鐘即可抵達，交通非常的便利。飯店周邊生活機能也很不錯，飯店旁就有便利商店跟熱炒店，離漢神百貨步行也只要10分鐘，距離輕軌真愛碼頭站，步行約7至9分鐘。

高雄鈞怡大飯店　停車場
鈞怡大飯店有提供免費停車位，停車位並不多，館內停車場採先到先停制，恕無法提供旅客事先預訂，館內車位若已有車輛停放至退房前便不會再釋出。意思就是只要有停到停車位，退房前停車位都是你的，可以隨意進出飯店，不用擔心沒有停車位。

高雄鈞怡大飯店　飯店大廳
鈞怡大飯店的前身是一間銀行，後來重新改建成飯店，2018年開幕，算是還滿新的飯店，軟硬體設備都維護的很不錯。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲大廳寬敞舒適又明亮。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲一樓大廳還進駐了星巴克，在飯店裡就可以喝到星巴克，也太幸福，販賣的品項雖然比較少一些，但基本的美式、拿鐵都是有的。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

高雄鈞怡大飯店　尊爵雙人房
這次入住鈞怡大飯店12樓的尊爵雙人房，房間差不多12坪左右，兩人入住，空間非常的寬敞舒適，房間內裝潢風格簡約有質感。房間是河景房，窗簾打開就可以看到愛河美景，白天採光非常的好，窗簾打開不需要開燈，房間就很明亮。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲床的尺寸非常的大，軟硬也適中，兩個人睡非常的寬敞。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲桌子擺放在玻璃窗戶旁，很喜歡這樣子的擺放，有自然光透進房間內，隔天化妝會比較方便許多。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲白天跟晚上愛河的景色都很美。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲不用出門就可以看到這麼美的夜景。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲還可以看到愛之船在遊愛河，感覺好浪漫。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲房間內小家電設備也都一應俱全，電熱水壺、小冰箱等。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲也有提供瓶裝水、茶包、咖啡包，通通都是免費的。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲很多飯店的浴室都喜歡透明玻璃窗的設計，我想除了是讓浴室採光更好之外，應該就是讓房間空間感更通透開闊。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲浴室是乾濕分離，廁所、淋浴間是分開的。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲洗澡上廁所時，也有窗簾可以拉下來。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲有提供盥洗用品：洗髮精、沐浴乳、潤髮乳、洗手乳、牙刷、刮鬍刀等，吹風機風力也很足。

高雄鈞怡大飯店　公共設施
鈞怡大飯店公共設施設置在3樓、5樓、9樓、15樓。

3樓 遊戲室
室內親子遊戲空間很寬敞，有電動賽車道、樂高、球池、趣味洞洞牆、兒童閱讀區等。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲完全就是小朋友的天堂，玩到小孩子都不想回房間。

3樓 健身房
健身房的環境很不錯，可以邊欣賞愛河的景色邊運動，也是一大享受。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

5樓 哺乳室、飲水機
飲水機位於5樓。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

9樓 洗衣房
洗衣房備有洗衣機跟烘衣機，一旁也有販售洗衣清潔用品，洗衣機跟烘衣機是需要費用的，有需要的旅人可以來這裡使用。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

15樓 麻將室
很少看到飯店有提供麻將室，麻將室也是需要費用的，採預約制，聽說過年期間可是很夯的，一定要提前預約。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

高雄鈞怡大飯店　免費早餐
早餐位於二樓，用餐時間是早上7點到10點，早餐是採自助式的方式，自己找位子自己拿餐點，餐點種類滿豐盛，中式、西式都有。早餐整體來說很不錯，餐點的種類也很多，大人小朋友都可以吃得很開心，服務人員也都很親切友善，補餐點的速度也很快速，讓房客們都能吃飽飽開啟元氣滿足的一天。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲餐廳用餐空間很寬敞舒適明亮。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲有各式熟食小菜、麵包、吐司、包子等。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲飲料的部分有果汁、熱牛奶、熱豆漿、冰豆漿、咖啡等。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

高雄鈞怡大飯店　特色房型介紹
飯店的房間都是有窗戶的，採光都很好，房間內都有浴缸跟免治馬桶。豪華海景套房是全飯店最搶手的房型，房間內有兩扇大玻璃窗，窗外的景色很美。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

▲另一間市景三人客房，看出去的景色也很不錯，一面可以看到河景一面可以看到市景。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

高雄鈞怡大飯店　入住心得
鈞怡大飯店鄰近愛河畔，地理位置非常的優異，離光榮碼頭、海洋流行音樂中心、駁二藝術特區，步行約10分鐘即可抵達，交通非常的便利。房間空間很寬敞舒適又乾淨，有大浴缸可以泡澡，房間內就可以看到河景，白天跟晚上的景色都很美，晚上在愛河畔散步吹吹風，真的好愜意！飯店的3樓，是專為小朋友設計的遊戲室，讓小朋友可以好好的放電，櫃檯服務態度很親切，整體來說都還算是滿意，房間的大小、整潔度，也都很不錯，推薦給大家，下回來高雄玩的時候可以選擇入住。

▲▼高雄市住宿|鈞怡大飯店-愛河畔景觀房型推薦|室內親子樂園賽車道.樂高.球池。（圖／部落客桃桃提供）

鈞怡大飯店

地址：高雄市前金區河東路10號
電話：07－282－1888
停車資訊：有免費停車場

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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