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開箱華航「豪華商務艙」體驗！享用貴賓室與超寬敞座艙　還能沖澡

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

臨時訂了機票、飯店和租車，原本是一大早搭乘長榮飛北海道新千歲的班機，改成傍晚搭華航飛沖繩那霸，但人生中總是有小確幸，我們這次從桃園飛那霸的班機，直接購買商務艙，而且是A350-900的豪華商務，這篇將進行開箱與分享介紹。

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華航豪華商務艙價格

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

以台灣到沖繩來說，當天購買的來回票，去程是8000多，回程是3000多，總計大概12000左右，這次會買到商務艙其實很意外，在華航官網購票的時候發現，去程的商務艙居然比經濟艙還便宜300元，猜想是因為當天的班機為了出清空位所以才會有特惠價。

華航豪華商務艙貴賓室

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

Check in完之後，會拿到一張登機證和一張Lounge貴賓室使用證，都有貴賓室的使用證了，當然不能浪費，可以在華航第二航廈的梅苑貴賓室吃點東西後再休息一下，貴賓室還可以沖澡。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

一般搭乘飛機，如果有老弱婦嬬的話是可以先行登機的，再來就是頭等艙和商務艙的客人，不但在機場check in的時候可以在不同的櫃檯，而且也可以比經濟艙的客人提早登機，省去排隊的辛苦。

華航豪華商務艙開箱文

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲這個椅子很大，而且可以幾乎可以平躺，座位上直接給了一顆小枕頭與一條棉被。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲飛機還沒起飛之前，空姐就先送上熱毛巾。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲前方有置物櫃。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲座位前方都有一個小電視，桌子是可以拉開的。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲左方小櫃子翻起來是一個小鏡子，裡面有放遙控和耳機。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

閱讀燈是在座位後方。

華航豪華商務艙餐點

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲因為桃園到沖繩的班機只需要飛行1個半小時左右，所以餐點很簡單，只有酢醬寬麵和香菇飯。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲我選擇了香菇飯，另外那杯柳橙汁是一上飛機空姐就端上來的。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲飲料是蘋果汁。

▲▼華航豪華商務艙，華航A350-900初體驗。（圖／飛天璇提供）

▲飯後還有一個Haagen-Dazs。

飛天璇
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