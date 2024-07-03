彰化最強湯包！爆滿湯汁夾起來像胖牡蠣、限定絲瓜口味藏整隻蝦

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者邵筱鈞

每次有寫什麼在地小吃美食，總是會有網友留言說：「我覺得這間還好，另外一間比較好吃！」這間莊手工鮮肉湯包就是在寫其他間水湯包的時候，網友推薦比秀水湯包好吃的在地鼎泰豐小籠包。

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莊手工鮮肉湯包 位置

莊手工鮮肉湯包就位於彰化南平街，外觀是一間有遮雨棚的平房，門口好像也沒有很明顯的招牌，不過因為距離彰化秀傳醫院很近，所以很多網友直接留言秀傳醫院那間湯包比較好吃。

莊手工鮮肉湯包 環境

抵達的時候還一度懷疑這裡是不是莊手工鮮肉湯包，推開門走了進來才發現裡面的客人並不少，平日下午生意還是很好，而且當時是防疫期間，座位都有用隔板隔起來。

莊手工鮮肉湯包 菜單

莊手工鮮肉湯包的菜單如上，本來以為像其他家一樣只有賣小籠包，沒想到還有饅頭、酸辣飯和滷肉飯等。

莊手工鮮肉湯包 餐點

招牌滷肉飯 30元

明明只是要來吃湯包的，友人腦波弱看到隔壁桌有客人點了滷肉飯所以就跟著點了。

香菇鮮湯包 80元

湯包一份都是7顆，上面還灑上薑絲，湯包的湯真的太多了，整個提起來變成牡蠣，香菇湯包還滿好吃的，而且也太多汁，吃起來口味比較清淡一點，肥肉比例比其他家高了些。

手工鮮肉湯包 60元

鮮肉湯包吃起來反而比較清爽些，而且還有蔥花所以增加了一點蔬菜的清香。

絲瓜蝦仁湯包 120元

原本只點了兩籠要3個人一起分食，但是我看到小白板上面有限量版的絲瓜蝦仁湯包就腦波弱，還信誓旦旦的說應該是可以一個人吃完，結果還是和友人一起分食了，絲瓜蝦仁湯包的口味很清爽又有蔬菜香，而且蝦仁也很大隻，還滿好吃的。

莊手工鮮肉湯包 評價

莊手工鮮肉湯包整體來說真的不錯吃，而且價格也在接受範圍。

莊手工鮮肉湯包

地址：彰化市南平街62號

電話：0972－363－464

營業時間：06：30－18：00（周日公休）

飛天璇

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