置身無邊際藍海裡！解鎖芭達雅絕美餐廳　坐臥懸崖鳥巢沉浸渡假模式

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

The Sky Gallery就在3 Mermaids的旁邊，曾經號稱是芭達雅三大海景餐廳之一，現在的聲浪雖然沒有3 Mermaids高，不過我覺得它的視野更棒，裝潢也更有質感！

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The Sky Gallery交通方式

我們從The Siam Bayshore Resort直接搭Bolt過來The Sky Gallery，車程不到10分鐘，我們成了當天的第一組客人。

The Sky Gallery預約

如果怕沒位子的話，建議還是先預約，不過我們這天因為一開始營業就進來，所以整個包場了，一進門就看到一個露天酒吧工作檯，晚上來這裡喝個調酒應該也很不錯。



The Sky Gallery環境

▲這個景觀台不但視野很好而且也很好拍，我想這就是芭達雅很多景觀餐廳的迷人之處。

▲在餐廳裡就可以欣賞超讚的海景，100%的渡假模式，怎麼能讓人不迷戀。

▲一眼望去就是整片海灘美景，一大早就有人在海邊玩水。

▲其實坐在第一排的視野是最好的，完全沒有遮敝物，而且微風徐徐吹來好療癒，但是也真的是很熱就是了。

▲一大早過來可以拍到空景真是太棒了，也還好這天的天氣很好，真是旅行期間的小確幸。

▲還有一片用餐區是在細沙上的，感覺也很適合大人吃飯的怕把小孩子丟在旁邊玩沙。

▲正中間的則是放了很多懶骨頭，也是芭達雅很多間海邊餐廳的特色之一，晚上躺在懶骨頭上面喝酒賞夜景應該會覺得很chill。

▲走到最旁邊才發現這裡也有鳥巢座位區，直接坐在懸崖邊。

▲原來鳥巢區的座位是長這樣，很適合當成露天小包廂。

The Sky Gallery餐點

莓果氣泡飲xFlat White

▲看到菜單上有Flat White我就點了，這杯咖啡好好喝，咖啡的味道很香，牛奶的比例也很剛好，很有水準。

▲The Sky Gallery的正餐也很有水準，都是道地的泰國料理，而且價格也不會特別高，平均一道都不到200泰銖，建議傍晚的時候來天氣比較不會那麼熱，而且還可以順便看夕陽。

The Sky Gallery評價

這次連踩了芭達雅幾間必訪的網美餐廳，我個人最愛的就是這間The Oxygen Pattaya，The Sky Gallery餐廳旁邊就有一條通往海灘的小徑，如果不趕時間的情況下也可以去海邊玩玩水，其實芭達雅的網美餐廳都很有水準，只是特色不同，而且餐點評價也都很好，重點是價格也不會貴得離譜，有到芭達雅真的建議找2～3間網美餐廳朝聖一下。

The Sky Gallery

地址：Pratumnak 400 M.12 Kasetsin 2 Alley, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150泰國

電話：＋66 92－821－8588

營業時間：10：00～22：00

飛天璇

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