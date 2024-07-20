藏身「發電廠」冰品部！一支11元用料超實在　饕客都是一整箱在買

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▲新店烏來美食推薦，台電桂山發電廠冰品部，一支只要8元的桂山冰棒，超多口味便宜好吃。

撰文攝影／周花花、整理／實習記者黃亭詠

愛吃冰的老饕應該都知道這家桂山發電廠冰品部賣的超便宜桂山冰棒，一支清冰棒只要8元，鳳梨、百香果、綠豆、花生、牛奶、紅豆、米糕、芋頭等多種口味也只賣11元，無論平日假日總能吸引大量買冰人潮，大家都是一整盒的在買，宅配的人也不少，真的是CP值超高的新店烏來美食。

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8元便宜冰棒哪裡買

8元便宜冰棒哪裡買

桂山發電廠冰品部位在新北市新店區桂山路上，直接Google Map導航輸入桂山發電廠冰品部即可，距離新店碧潭開車約14分鐘，距離烏來老街開車10分鐘，都是可以順路安排一日遊的行程，沿途會標示前往冰品部指示，不用擔心會找不到，旁邊也有免費停車場可停車。

營業時間

營業時間每年都不太一樣，大約都落在3月下旬至11月上旬，確切的開賣時間、休息時間可參考臉書粉絲團，上面都會公告最新營業資訊，平日來買依舊需要抽號碼牌排隊，很多人都是一整箱在買，強烈建議大家要早點來，晚來的話部分口味可是會賣完的，建議出發前還是先上臉書粉絲團確認好比較保險。

▲先抽號碼牌填好想要買的口味數量單子，輪到你的時候，再到櫃檯點餐結帳，之後至另一頭的取貨櫃檯拿冰。

▲從取貨櫃檯的盛況，就知道桂山發電廠冰品部人氣是真的超高。

▲清冰、鳳梨、百香果、綠豆、花生、牛奶、紅豆、米糕、芋頭共九種口味，價格僅需8元、11元，便宜成這樣路過不買一支吃怎麼行。

▲整盒的綜合冰棒口味都是固定的，如果想要自己選口味的話，都單點再另外買保麗龍盒也可以。

▲一支11元的冰棒，包裝袋還有特別設計過。

▲冰棒用料非常實在，這綠豆可不是只有前端的部分有，而是到尾端仍能吃到綠豆顆粒。

▲紅豆冰棒11元。

▲米糕冰棒11元口味蠻特別的，愛的人會很喜歡，香香甜甜適合喜歡古早味的人。

台電桂山發電廠冰品部 桂山冰棒

地址：新北市新店區桂山路34號

電話：（02）2666－5675

營業時間：08：30－17：00、周末09：00－18：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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