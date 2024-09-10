大安區飄香20多年木須炒麵！入口是滿滿鍋氣　三杯雞炒飯也是一絕

嗨大家好，我們是美熊很愛吃，世界上不缺少小吃美食美景，而是缺少發現，享受美食、觀光的同時，能夠從中發現在地深厚的文化底蘊，讓我們一起探尋土地的溫度，美食的餐食體驗。

撰文攝影／美熊很愛吃、整理／實習記者黃亭詠

位於台北大安區的四海木須麵在地飄香20多年，位於大安區安東街的菜單提供炒飯、炒麵、熱炒等餐點，鄰近捷運忠孝復興站，品項多樣、用料實在，是不少人的大安小吃好選擇。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

四海木須麵在哪裡

四海木須麵位於台北市大安區安東街52號；距離捷運忠孝復興站走路2分鐘，SOGO忠孝店附近。

▲四海木須麵菜單提供麵食、炒飯、湯品、便當、小菜等種類。

四海木須麵環境

▲四海木須麵的調味料提供辣油、胡椒粉、醬油可以酌量使用。

▲四海木須麵的飲料櫃有多種包裝飲品可以選購。

▲料理為多年經驗的師傅所操刀，快速爐大火炒才香。

▲點了木須炒麵、三杯雞炒飯。

▲木須炒麵是店內的人氣品項，麵條與醬汁、胡椒、蔬菜等配料在鍋中拌炒出香氣。

▲麵條緊緊依附上醬香令人不禁一口接著一口，彈牙感嘴中越嚼越香。

三杯雞炒飯

▲三杯雞炒飯也是一絕，把三杯雞與炒飯交織為一道料理，經典的米酒、九層塔、麻油提出風味。

▲雞肉份量給得不少，調味鹹香為辛口帶點甘甜感，麻油的圓潤與九層塔的辛香非常驚喜。

附圖菜單

四海木須麵

地址：台北市大安區安東街52號

電話：（02）8771－8119

營業時間：11：00－14：00、16：00－21：30（周日公休）

＊部落客《美熊很愛吃》現有經營：粉絲團、部落格、Instagram

【你可能也想看】

►開箱曼谷在地30多年老麵館！Q彈寬粉越嚼越香 就在水門市場旁邊

►在地飄香20多年關東煮攤！中部流派大鍋燙炒麵＋秘製辣油太涮嘴

►台南44年榕樹下碗粿！口感綿密Q彈、一咬下融入香菇蛋黃香氣超香