新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次看　天然秘境深度遊呼吸芬多精

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者柯珮萱

新竹不僅是美食天堂，更是旅遊玩樂的好去處！也有旅人最愛的免門票景點，像是大自然生態步道、博物館、咖啡廳和公園，也有寶貝最愛溜滑梯廣場，超過20個新竹免費景點，不想花大錢在旅行上，就看這篇新竹免門票懶人包，輕鬆規畫也能玩得很盡興。

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水簾洞步道

新竹隱藏版天然秘境，獅頭山裡有一座巨大的天然岩石洞，森林步道輕鬆好走，短短階梯10分鐘路程，就能欣賞壯觀的大自然景緻，靜謐的水濂洞居然還隱身百年廟宇超特別，來祈福保平安，同時能欣賞療癒山光水色，全台唯一非寺廟建築的廟宇絕對值得一訪，再搭配峨眉景點一日遊，更充實旅程。

地址：新竹縣峨眉鄉七星村六寮60－8號

營業時間：全日

服務電話：03－580－0862

藍月山谷

景色超美的，位在新竹橫山鄉，是座歐風小屋咖啡，園區綠意盎然，四周群山環繞，讓人很忘憂，提供簡餐、牛肉麵，也有咖啡、茶飲和甜點，來藍月山谷可以逛花園、望山景、漫遊溪邊步道，賞花、看蝴蝶，還能玩拍森林裡的天空步道，安排玩新竹橫山，順遊住一晚或是下午茶都不錯。

地址：新竹縣橫山鄉尖筆窩1鄰1號

營業時間：平日9：00～17：00／假日8：00～17：00

日木花園

位在新竹橫山鄉，群山環繞，放眼眺望就是山，雖說座落山區，但距離合興車站只要15分鐘，日木花園提供精緻簡餐，也有蛋糕和咖啡服務，坐在森林玻璃屋裡，喫茶觀景很是放鬆，還能漫步山坡秘境，感受橫山鄉秀麗的山層美景，再搭配橫山景點一日遊，更能充實旅程。

地址：新竹縣橫山鄉43－3號

服務電話：09－2821－4032

時間：周三～周日：10：30～17：30（周日營業到17：00）

歇心茶樓

新竹峨眉熱門的賞桐秘境浪漫四月雪降臨，來歇心茶樓可以喫茶用餐喝咖啡，還能順遊漫步周邊山林古道，桐花之美賞心悅目，古道幽靜迷人，來散步賞桐也讓人覺得很放鬆，再搭配新竹峨眉景點一日遊，更能充實旅程。

地址：新竹縣峨嵋鄉七星村六寮60－8號

營業時間：9：00～17：00（周四休）／假日9：00～19：00

服務電話：03－580－9689

沽月日光休憩聚落

位在峨眉的十二寮大埤旁，部落風建築很有特色，繽紛彩繪很吸引目光，來訪可以品嚐美味新鮮的窯烤PIZZA，也可以用餐和下午茶，還有住宿和導覽服務，擁有療癒的湖景第一排，桐花時節超級美，來喝咖啡吃麵包，同時也能感受大自然靜謐。

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮12鄰6－5號

營業時間：9：30～17：30／假日9：00～18：00

服務電話：03－760－1630

世界幸福咖啡總店

位在唯美的峨眉湖畔旁，附近是大自然文化世界，可以看壯觀的彌勒佛，咖啡館建築優美，落羽松包圍，有點像森林城堡，來訪能喝咖啡下午茶，也能品嚐美味蔬食料理，親子同遊都很適合，也能順遊峨眉周邊景點。

地址：新竹縣峨眉鄉快樂路5號

營業時間：平日11：00～16：30／假日11：00～18：00（每周一休）

服務電話：03－580－6866

湖口服務區北向／南向

巨大KITTY貓出沒，號稱全台最萌休息站，指的就是湖口服務區，結合三麗鷗角色，可愛度破表，全台最大Killy貓絨毛娃娃就在湖口休息站北向館，嶄新華麗的休息區，美食店家總類變得更豐富，現在還有KITTY貓、蛋黃哥、布丁狗陪你吃飯。

地址：新竹縣湖口鄉榮光路158號

營業時間：全日（用餐區開放時間為10點）

服務電話：03－696－0761

遠東百貨竹北店

建築相當有特色，客家圓樓建築造型，帶有古樸的味道，遠百7樓充滿濃烈的客家風情，超級好拍照，漫遊其中，會有秒穿越過去的錯覺，頂層的空中花園也超夢幻，絕對值得一訪。

地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號

營業時間：11：00～22：00

服務電話：03－622－3168

波光市集

南寮波光市集號稱是全台海線最美最乾淨的網美市集，特色的建築，結合漁港風光，假期人潮好踴躍，招牌必吃各種海鮮炸物，也有現打水果、咖啡、香腸、雞蛋糕、烤魷魚等，旁邊同時也是漁產中心，還有二樓的海鮮餐廳，除了逛市集吃小吃，也能品嚐新鮮的海味料理。

地址：新竹市北區新港三路3號

營業時間：周四～日11：00～21：00

服務電話：03－526－7331

芎林公四水霧公園

全新啟用的新竹親子共融公園真的還不錯玩，免門票開放環境，六大主題空間好玩又好拍，不僅有豐富遊具，還有童話小屋沙坑區，芎林公四水霧公園植物豐富，結合水霧設計好特別，可以帶小朋友來探索玩樂，小小孩也很適合。

地址：新竹縣芎林鄉文富街221號

營業時間：全日

蘑菇城堡公園

在竹北市區，居然有座可愛的蘑菇城堡公園，亮眼的大蘑菇，還以為可以看到馬力歐，蘑菇城堡公園又叫公兒30公園，佔地不算大，以蘑菇為主題設計的溜滑梯為亮點，相當吸睛，遊具設施還算豐富，小朋友一定會喜歡，但蘑菇城堡公園沒有遮蔽物，記得作好防曬補水。

地址：新竹縣竹北市（導航地標即達）

營業時間：全日

巨埔休閒農場

免門票的生態休閒農園，到處綠意盎然，規劃民宿及生態教室服務，3月黃花風鈴木時節，主人開放賞花下午茶，巨埔休閒農場也是觀賞黃花風鈴木的秘境，特別的是，繽紛水管屋教室相當吸引目光，意外成為新竹熱門的網美打卡地標，來賞花，還能吃小點喝咖啡，也能很愜意。

地址：新竹縣新埔鎮新龍路752巷2號

營業時間：依農場規定，花季期間周末開放

服務電話：03－589－9612

芎林公一方口獅公園

免門票24小時開放，結合超萌客家方口獅，造型溜滑梯好拍又吸睛，還有鞦韆、沙坑池，以及木人樁，親子遊具設施完善真的好好玩，亮眼方口獅溜滑梯也成為新竹最新的打卡點。

地址：新竹縣芎林鄉光明六街119號

營業時間：全日

青草湖

位在新竹市區一座碧綠湖畔

開放式園區，免門票遊園，景色幽靜唯美，來訪能環湖散步，欣賞青草湖的湖畔之美，最新整修過的青草湖休閒園區，還能玩踩天鵝

滑立槳、玩電動船，體驗刺激的水上設施，水上步橋壯觀有美感，外加大自然生態豐富，很適合全家大小朋友。

地址：新竹市東區（開車導航即達）

營業時間：全日／水上設施10：00～18：00

服務電話：09－7229－9582

下竹町／新竹南大路日式警察宿舍

位在熱鬧的新竹市區，是棟歷史建築，懷舊風的木造外觀，為昭和時期的警察宿舍，下竹町佔地不大，不過日式古色古香的氛圍，讓人有秒置身日本的錯覺，玩拍猶如偽出國，入館免門票參觀，不僅能欣賞修復的建築之美，還能看特展、遊逛假日市集，以及品嚐美食。

地址：新竹市東區南大路145號

營業時間：10：00～18：00（周一休）

服務電話：03－562－3006

金勇番茄農場

新竹關西鎮的老景點，園區佔地寬敞，入園免門票參觀金勇番茄是座番茄和甜椒為主題的觀光農場，農場裡擁有數以百計的番茄種類，也被喻為番茄聯合國，來訪可以體驗採番茄，採季節限定的草莓，還能玩搗麻糬DIY，也能品嚐新鮮的番茄拼盤、喝現榨番茄汁

漫步在番茄園取景，數大之美又美又壯觀，玩金勇番茄農場，能採番茄、吃番茄、喝番茄。

地址：新竹縣關西鎮東光里16張2鄰35－1號

營業時間：8：30～17：00

服務電話：03－587－0899

宇老觀景台

位在海拔1450公尺的尖石山區，這個景點開車抵達，下車就能直達，觀景台雖說不大，卻擁有居高臨下的震撼視野，輕輕鬆鬆就能將群山峻嶺盡收眼底，很是放鬆，宇老觀景台也是重機車友及自行車愛好者的休閒勝地，能停留宇老觀景台賞景美拍，還能品嚐好吃的臭豆腐。

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村1鄰1號

營業時間：全日

服務電話：03－584－1001

老鷹溪步道

位在新竹尖石鄉，四周山景壯麗宜人，漫步老鷹溪，能探索大自然的生態之美，步道平穩好走，能欣賞石橋、流水和瀑布，老鷹溪步道沿途可見溪流池畔和魚群悠游，來回步行大約一小時，溪流的盡頭是磅礴大瀑布，水質清澈見底，是假期散步親近大自然的好地方。

完整地址：新竹縣尖石鄉（導航即達）

營業時間：夏季8：00～17：00／冬季8：00～16：00

香山沙丘

遼闊的黃沙景緻被喻為台版的撒哈拉沙漠，夢幻神秘的沙漠秘境，也能眺望蔚藍海岸，假期吸引許多小朋友來這玩沙坑堆城堡，香山沙丘旁邊，還有一條舒適的自行車步道，能一路通往香山濕地賞蟹步道，可順遊踩點，入園免門票、免費停車，還有洗手間和洗腳池，香山沙丘入口的大飛鳥鞦韆也是打卡夯點。

地址：新竹縣香山區（導航地標即達）

營業時間：全日

槺榔驛古輕便車道

日治時期古輕便車停留的一站，懷舊的場景，帶領旅人秒穿越回到那個年代，整修後的槺榔驛，現在格外童趣好拍照，來訪可以體驗麋鹿小火車，參與導覽解說，還能玩拍繽紛的彩繪壁畫及十二生肖公仔，走訪新竹市區，大小朋友都值得來走走。（體驗麋鹿小火車需額外付費唷!$50／次）

地址：新竹市北區東大路三段430巷23號

營業時間：8：30～17：00

服務電話：0955－590－136

合興車站

內灣最浪漫且無料的約會勝地，入園免門票，園區寬敞，愛戀造景好豐富，來訪能玩拍LOVE大愛心、走訪時光郵局，最特別的是，來合興車站也能欣賞火車風光，櫻花季時，隨著火車奔馳，亦能感受櫻花的浪漫，合興車站正對面最新增設了磨石子溜滑梯，瞬間就變成小朋友最棒的戶外遊戲區，假期合興車站超熱鬧，也能搭車火順遊內灣老街。

地址：新竹縣橫山鄉中山街一段17號

營業時間：10：00～17：00 （每周二公休）

服務電話：03－584－7687

好客文創園區

古色古香的紅磚樓牆，彷彿穿越回到古代老街，園區寬敞，來訪可以認識傳統的客家文化，還能體驗客家古禮服，以及小朋友最愛的DIY，館內好多趣味場景及互動小遊戲可以玩樂，2021好客文創園區出現巨人水果地景藝術，有大西瓜、大南瓜和哈蜜瓜，看起來香甜好食。還有繽紛的花樹造景以及浪漫的紅色大愛心。

地址：新竹縣湖口鄉中平路一段510號

營業時間：8：00～17：00

服務電話：03－590－5939

南寮漁港遊客中心

旅人假期熱愛走訪的景點，來訪可以散步吹風，欣賞唯療癒的漁港美景，還能拍特色魚鱗天梯，不定期也會舉辦活動，近期南寮漁港旅遊服務中心整修後開放了，戶外廣場有沁涼水池、溜滑梯和大沙坑，館內更是規畫小朋友最愛的雙層樓溜滑梯。

地址：新竹市北區南寮街261號

營業時間：周二～周五9：30～17：30／假日9：30～18：00（每周一公休）

服務電話：03－536－0185

豐鄉瀑布

夏季天氣炎熱，漫遊森林步道相當舒爽，豐鄉瀑布位在新竹大山背，山林裡景緻幽美，免爬山，站在廊道，就能欣賞磅礴的瀑布之美，沿著溪流小徑散步，還能走進野溪裡踩踩水，療癒的階梯瀑布，夢幻的好似山林裡的小仙境，這裡的溪流速度緩和，溪川的深度也很淺。

地址：新竹縣橫山鄉竹35鄉道旁號

開放時間：全日

濟生Beauty健康文化館

入口繽紛的七彩梁柱亮眼好好拍，園區乾淨明亮，提供許多保健資訊，來訪能參與導覽和體驗趣味DIY，還有小朋友喜歡的樂高積木堆堆樂，館內也有考益智的互動小遊戲。

地址：新竹縣湖口鄉光復路10－1號

營業時間：9：00～16：00 （周日休息）

服務電話：08－0021－3568

SRC北埔印象咖啡

浪漫台三線觀景咖啡廳SRC北埔印象咖啡民宿，餐廳出現鋼鐵恐龍和變形金鋼舉旗攬客超吸睛，館內還有變形金鋼、重機和復古車讓旅人拍照，來訪不僅能觀景望山、還能住宿用餐和下午茶，SRC咖啡民宿距離北埔老街和莫內咖啡也不遠。

地址：新竹縣北埔鄉水磜村水磜子4鄰50號

營業時間：平日9：00～20：00（周五延至21:00）／假日8：00～21：00

服務電話：09－6391－8501

新竹眷村博物館（暫停營業，預計年底開幕）

史蹟文物是前人所留下寶貴的記憶，歷史文獻裡更是記載那個年代的精彩事蹟，透過眷村博物館，旅人們走進時光隧道，館內場景豐富有趣味，還可以變裝同樂趣。

地址：新竹市東大路二段15巷1號

開館日：周二～周日9：00～17：00（周一公休）

（無提供停車場、免費參觀）

服務電話：03－531－9756

佛陀世界自然禪修閉關園區

旅人們FB及IG打卡的熱點之一，雄偉壯觀的城堡建築，好像迪士尼樂園，來這裡隨便按快門，都像名信片，園區佔地廣闊，屬於自然禪修閉關空間，僅開放部份時段讓旅客入園參觀。

地址：新竹縣關西鎮大竹坑23號

營業時間：假日 9：00～15：30

服務電話：03－587－2616

東安古橋

新竹關西牛欄河親水公園幽美靜謐，公園周圍綠意片片，流水潺潺，來這裡散步騎自行車，相當宜人自在，還有一座具歷史價值的東安古橋，古橋宏偉壯觀，夜間打燈更是迷人，假日也不少人來這裡健走賞景。

地址：新竹縣關西鎮東安里

（Google Map 搜尋牛欄河親水公園or東安古橋）

北埔冷泉

沁涼清澈的泉水，一觸暑熱完全消，還能欣賞大自然中，最夢幻的水簾大瀑布，來這踩水看瀑布超放鬆，取景玩拍也很好看，不過這裡雖說免門票，但無人管理，請旅人避免涉入水深區域。

地址：新竹縣北埔鄉的內大坪

福祥仙人掌與多肉植物園

寬廣的多肉植物園超好拍，且入園免門票，園區擁有種類豐富的仙人掌和多肉植物，來福祥仙人掌不僅能賞花美拍，還能玩DIY，設計屬於自己獨一無二的多肉盆栽，很療癒的美拍場景，很適合旅人來走遊。

地址：新竹縣新埔鎮北平里38號

營業時間：8：00～17：00

服務電話：03－588－3218

厚食聚落

新竹竹北特色亮點厚食聚落，熱鬧城市之中，居然隱身洞穴咖啡館，創意友善建築，與大自然共生的意念更唯美，來訪厚食聚落，還能感受到濃濃的人情味，厚食聚落結合了手作工藝、烘培和咖啡，午後來這下午茶，逛逛小店家也能很自在。

地址：新竹縣竹北市光明六路東二段95－5號

營業時間：10：00～17：00 （周一、周二休）

服務電話：03－550－6289

新豐紅樹林公園

新竹有一片珍貴的自然生態教室，滿片的紅樹林，綠葉如茵，樹海壯觀，走進木棧步道，座擁在水筆仔之上，能近距離的探索大自然的奧秘，來訪觀景吹風，霎時無比愜意放鬆。

地址：新竹縣新豐鄉新豐村池府路156（可設導航－紅毛港遊憩停車場）

服務電話：03－559－1116

香山濕地賞蟹步道

新北香山除了知名人氣的海之聲觀景區，香山濕地也是北台灣最珍貴的生態保育地，退潮便能看到百萬隻的螃蟹、彈塗魚爬出，搭配一望無際的綿延海岸，遼闊視野美不勝收，走在彎曲的賞蟹步道，能一路通往海岸，天氣好時，午後還能欣賞落日夕陽之美。

地址：新竹市香山區西濱快速公路旁邊（風情海岸旁）

服務電話：03－521－6121

十二寮大池休閒步道

新竹峨眉總有望不盡的青山綠水，十二寮大池更是綠意盎然，白雪桐花圍繞，還有魚群和小鴨在池裡自在悠游，來到傳說中的鄉野咖啡，飲茶賞景更是賞心悅目。

地址：新竹縣峨眉湖湖光村

地址：新竹縣峨眉鄉湖光村十二寮6－6號

營業時間：平日11：00～18：00／假日： 09：00～18：30

服務電話：09－8817－2629

峨眉湖

新竹有處綠意盎然的唯美秘境，遊走在峨眉湖環湖步道上可以欣賞整片布袋蓮，聽得見蟲鳴鳥叫和在湖邊飛舞的白鷺鷥，放遠看去，山景壯麗與彌勒佛相望，靈氣逼人，季節對了，還能在這裡欣賞桐花和螢火蟲。



地址：新竹縣峨眉鄉湖光村富興村交接處

開放時間：全日

北角吊橋

新竹北角吊橋曾是北台灣最長的吊橋之一，紅色門架和鋼纜懸吊設計，美觀又穩固，走在北角吊橋上，便能欣賞周圍壯麗的山脈和美景

步行不用五分鐘就能品嚐北角知名的特色冰淇淋，來到楓北角景觀餐廳，可以欣賞油桐花和楓葉，在這裡悠閒的午茶觀景，也是一大享受。

地址：新竹縣尖石鄉義興村（120線道上）

新竹青青草原

新建一座超長溜滑梯，大小朋友們爭心恐後，就是想玩溜滑梯，來草坪裡走遊踏青，回憶童趣的美好時光，整片大草原瞬間成了小孩們的遊樂小天堂，滿足小孩們玩樂的心，也增進親子的互動。

地址：新竹市香山區大湖路167巷入口

營業時間：8：00～18：00

新竹海之聲

開車一個小時內就能上山下海的美麗都市，海之聲在蘇迪勒颱風到來前是個知名的攝影景點，雖然經過風災的摧殘已不復過往海天一線的感覺，但目前仍是個適合情侶約會走遊拍照的好地方。

地址：新竹市香山區南港街106巷

味衛佳柿餅觀光農場

柿餅很好吃，製作柿餅的過程更有趣，曬柿餅時所突顯的數大之美，實在是太壯觀了，更旋起了攝影師外拍取景的強烈風潮，每年新竹九降風吹起，便可知柿子的季節來臨。（本篇為2015拍攝）

地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段283巷53號

營業時間：9：00～17：00

聯絡電話：03－589－2352

金漢柿餅教育農園

每年10至11月，就是新竹新埔一年一度的柿餅節，九降風吹起，一顆顆金橘色柿子，出來曬日光浴，數大之美的震撼，圓滾的柿子被陽光照射更亮眼，來金漢杮餅教育農園，能認識柿餅的製程，還能漫步柿子步道，與一整片杮餅合影玩拍，巨人大柿子的藝術裝置也是熱門打卡點，來金漢杮餅，能賞曬柿、聽導覽，玩柿染DIY。

地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段501號

營業時間：8：00～18：00

服務電話：03－589－2680

新瓦屋客家文化保存區

規畫個竹北半日遊也不賴，這裡是個藝術小村落，能探訪歷史建築及尋寶賞景，園區裡充滿文青風，還有一處賞花步道，入園免門票，是個休閒散步的好地方。

地址：新竹縣竹北市文興路一段123號

菓風麥芽工房

全台的菓風小舖賣場據點非常多，菓風小舖也是熱門景點，三大人氣親子玩樂好去處，有宜蘭糖果工坊，雲林巧克力工坊、以及新竹菓風麥芽糖工坊，每個菓風工坊都有不同的景觀特色這次來到位於竹東山區的麥芽糖工坊，麥芽糖工坊好像童話書裡的一座森林玻璃屋，四周綠意盎然，還有賞景的觀霧平台，菓風麥芽糖工坊提供精緻餐飲、下午茶及DIY活動，麥芽糖工坊也有提供休閒住宿的服務。（菓風麥芽糖工坊目前僅國定假日才營業）

地址：新竹縣竹東鎮四鄰96號

營業時間：假日11：00～18：00

服務電話：平日：02－2772－1557／假日：03－621－3998

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