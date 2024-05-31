大橋頭站「無名涼麵」排爆！黑白切超難搶　還有份量太多米粉湯

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者邵筱鈞

捷運大橋頭站附近的「涼州街無名涼麵」是網友推薦台北好吃涼麵，菜單選擇有夠多，招牌必點就是涼麵、米粉湯、味噌湯和各種黑白切，生意超好。要避開排隊人潮建議不要中午用餐時間來，否則真的會等很久，附近上班族都買10盒以上的涼麵，連味噌湯也不客氣地點，下午一點人潮就散了，好在內用通常不用排隊，直接走進去，老闆會請你稍等，排隊的都是要買外帶。

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▲一營業就出現排隊人潮，老饕都一次外帶好幾碗。

▲黑白切的生意超好，大腸和豬舌還賣光。

油豆腐一份25元，一塊15元

▲略微厚皮的油豆腐，裡頭相當入味，吸滿高湯湯汁，口感很棒，幾乎每個客人都有點。

米粉湯35元

粗米粉料足有誠意，相當飽口，高湯濃郁加上油蔥提味，是好吃的米粉湯，不過米粉真的太多。

▲有夠大碗的米粉湯，幾乎看不到湯。

涼麵 小40元

筷子不客氣的攪動涼麵，和著醬汁入味其中，這時空氣飄散著淡淡麻醬香氣，涼麵和以往吃的不太一樣，麵條偏細，口感Q嫩滑口，麻醬味道不算太濃郁，但加上辣醬實在太對味。吃到冰冰的涼麵覺得降溫，非常涮嘴，切絲的小黃瓜爽脆甘甜，身體像火爐的狀態瞬間被降溫了。

▲排隊點餐的人外帶都好幾盒，感覺就是夏天的聖品，消暑的午餐。

用餐心得

尖峰時段內用大概等了40分鐘，準備結帳離開，客氣的老闆娘和阿姨似乎是一家人，不斷地說不好意思，久等了，雖然等很久，但也被這親切的態度溫暖，畢竟真的很少遇到生意好又客氣的店。

涼州街無名涼麵



地址：台北市大同區涼州街1－5號（近捷運大橋頭站）

營業時間：06：00－14：00（周一公休）

電話： 0953－860－928

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