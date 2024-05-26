台北6間「單人燒肉店」不怕孤單！還有個人版迴轉燒肉吃到飽

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲一個人燒肉店，台北6間單人燒肉推薦，單點、迴轉吃到飽、燒烤。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

一個人吃燒肉有什麼店推薦？食記「大台北一個人燒肉」推薦，單身一個人想吃燒肉或燒烤怎麼辦？會不會被收單身稅？台北和新北市有什麼一個人可以吃的燒肉推薦呢？適合下班用餐、一個人燒肉、精緻高單價燒肉的餐廳推薦。

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台北東區一個人燒肉推薦 燒肉政宗

台北燒肉店「燒肉政宗」是東區新開幕的燒烤店，一個人也能吃燒肉！菜單提供多種精選肉品盛合，價格140元起，小菜可無限續享用，在台北東區是平價燒肉店推薦。「燒肉政宗」地址靠近台北捷運忠孝敦化站7號出口，步行約2至3分鐘，附近也有汽車停車場，開車、騎車或搭捷運都方便的熱鬧地區。

地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷7號

營業時間：（周一休息）、周日至周四 12：00－21：00、周五至周六 12：00－22：00

電話： （02）2771－8007

台北車站一個人燒肉吃到飽推薦 上村牧場

以旋轉燒肉吃到飽消費的上村牧場，菜單主打日本和牛吃到飽，在台北車站二樓微風廣場開幕就吸引許多人朝聖，除了一個人燒肉吃到飽，菜單還有正宗日本和牛吃到飽，使用特急列車用餐的型態非常有話題。上村牧場菜單價格從最低599元起經典派對燒肉到1499元就能吃到飽的日本薩摩牛A4和牛，不同價位可選擇的主菜雖有差異，但能選擇的菜色都很豐富，除了燒肉還有鰻魚飯、壽司、日式拉麵、甜點等，種類不少，根本是在挑戰胃容量還有吃飯速度。

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

捷運：台北車站

電話：（02）2311－5592

營業時間：10：00－22：00

台北車站一個人燒肉推薦 鉄火燒肉微風

在台北車站搭車還有一些時間可以吃午餐，這間一個人也能吃的燒肉套餐就很適合單身簡單吃。

地址：台北市中正區北平西路3號2樓

營業時間：10：00－22：00

電話：（02）2312－0550

台北西門町一個人燒肉推薦 喜多肉和牛燒肉居酒屋

台北西門町燒肉推薦「喜多肉和牛燒肉居酒屋」，菜單提供日本A5和牛、澳洲和牛和美國牛，還有一次滿足多種部位的1kg重磅和牛燒肉拼盤，店家從日本空運來台自己處理，吧台有一個人座位，地址在萬華區武昌街二段，in89豪華影城的對面也是西門町熱鬧地段，看完電影吃燒肉剛好，吃飽還能去唐吉訶德西門店逛逛，附近有停車場停汽車和機車，搭乘捷運或公車到西門站也很方便。

地址：台北市萬華區武昌街二段124號

營業時間：周二至周四18：00－01：00、周五周六晚上18：00－凌晨02：00（周一休息）

電話： （02）2312－3523

台北士林一個人燒肉推薦 IKIGAI 燒肉專門店

IKIGAI燒肉專門店是全家便利商店的關係企業「全家國際餐飲」的自創品牌，全台首間店位於天母商圈大葉高島屋B1，推出「個食型」燒肉，菜單價格從280元起，一個人也可以享受到平價美味的燒肉。

訂位電話：（02）2831－1698

地址：台北市士林區忠誠路二段55號（大葉高島屋B1）

營業時間：11：00－24：00 （最後點餐時間23：00）

新北三重一個人燒肉推薦 焼肉スマイル（燒肉Smile）

焼肉スマイル（燒肉Smile）是築間餐飲集團的品牌，主打一個人也能吃燒烤。菜單提供多種盛合套餐，副餐有越光米飯、海老味噌湯、韓式泡菜日式野菜和萵苣美生菜沙拉，也有單點品項。焼肉スマイル燒肉Smile，在台灣大安忠孝、林口文化、高雄、台中、新竹、基隆、彰化和樹林等地都有分店，部份分店還有提供生菜自助吧，可看官網說明。

照片內容

牛肉盛合600元（牛小排、厚切板腱牛排、牛橫膈膜、牛肋條、牛舌）、Smile盛和套餐680元（牛小排、松阪豬、烏骨雞、牛橫膈膜、北寄貝、鮮蝦、鱸魚菲力）

焼肉スマイル（燒肉Smile）菜單價錢

電話：（02）8972－1118

地址：新北市三重區重新路二段100號1樓

捷運：台北橋站

營業時間：中午11：00 – 凌晨04：00

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