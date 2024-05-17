羅浮溫泉也能泡冷泉！每周五「穿比基尼」免費入場　4大優惠曝

▲桃園復興區「羅浮溫泉湯池」就能泡冷熱雙泉，其中的SPA池、兒童池、冷水池，改用天然純淨常溫山泉水。（圖／桃園市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

炎炎夏日將到來，桃園復興區「羅浮溫泉湯池」就能泡冷熱雙泉，其中的SPA 池、兒童池、冷水池，改用天然純淨常溫山泉水；溫泉池、藥浴池、賞景池則維持37~42度的美人湯。同時，即日起到9月底前，不分男女老少，每周五穿比基尼可享免費入場。

▲羅浮溫泉溫泉池、藥浴池、賞景池則維持100%碳酸氫鈉美人湯（37~42度）。（資料照／記者彭懷玉攝）



「羅浮溫泉湯池」其中的SPA 池、兒童池、冷水池，改用天然純淨常溫山泉水；溫泉池、藥浴池、賞景池則維持100%碳酸氫鈉美人湯（37~42度），泡湯的同時，也能享受沁涼的山泉水SPA，一邊遠眺插天山群，沈浸在山水間的溫柔療癒。

即日起到9月底前，業者還推出4大優惠，包含年滿6歲以上、12歲以下兒童，門票原價180元，優待票90元，未滿6歲幼童免費，全程需有大人陪同照顧（全票300元另計）；每周五訂為「比基尼日」，不分男女老少，凡穿著比基尼泳裝完成拍照打卡按讚，可享免費入場，若成人票可省下300元。

▲每周五「比基尼日」，不分男女老少，凡穿著比基尼泳裝完成拍照打卡按讚，可享免費入場，若成人票可省下300元。（圖／桃園市府觀旅局提供）



當月壽星憑身分證並於FB「羅浮溫泉-北橫美人湯」官方粉專拍照打卡按讚者，可免費入場，至多可攜帶五人以內親友，享每人180元優惠票；憑當月小烏來風景區門票票根，購買羅浮溫泉湯池門票可享全額折抵（舉例：憑小烏來全票50元票根購買羅浮溫泉湯池全票，可立即折抵50元。）

▲羅浮溫泉湯池於2021年11月11日開幕，內建戶外6池露天池，共可容納120人，溫泉泉質為碳酸氫鈉泉。（圖／桃園市府觀旅局提供）



羅浮溫泉湯池於2021年11月11日開幕，內建戶外6池露天池，共可容納120人，溫泉泉質為碳酸氫鈉泉，即俗稱的「美人湯」，其中一SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，池區劃分還有藥草池、兒童遊戲池、賞景池及水引流自小烏來溪流的冷水池，享受愜意的溫泉時光。