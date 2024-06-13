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高貴不貴！7間桃園優質「親子住宿」名單　公設＆房型介紹一次看

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

首圖／渴望會館、IG@sw_foodgirl

文／ReadyGo

帶孩子出遊，你最在乎的是行程還是住宿，在桃園，其實有不少價格合理，又含有豐富設施的旅宿，如果你正計劃親子出遊，不妨先從桃園住宿看起。接下來，我們為大家嚴選了在網路評價相當好的桃園親子住宿，有的是度假風，有的則是寵物友善，重點是這些旅店全都高貴不貴，一起來看看有哪些桃園住宿推薦。

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高貴但不貴　桃園親子住宿推薦

渴望會館
吃喝玩樂住「渴望會館」全包了！渴望會館座落於龍潭渴望園區，鄰近小人國及六福村，因此注重親子度假、主題旅遊規劃層面，提供游泳池、健身房、遊戲遊憩區、商店街等多樣休閒設施，室外更有萬坪公園，讓孩子開心跑跳玩耍。如果你帶的是6歲以下的孩童，不妨試試朝露親子房房型，房內提供AVDAR櫸木攀爬架，結合了攀爬與溜滑梯等功能，而公共設施則有兒童球池、任天堂SWITCH Room，滿足不同年齡層的孩子。

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／渴望會館

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／渴望會館

地址：桃園市龍潭區渴望路428號
電話：03－407－2999

南方莊園渡假飯店
「南方莊園渡假飯店」位於國立中央大學附近，室內設計以南歐現代風為主軸，挑高並搭配大量木材及石材，打造出立體層次感。除家庭客房外，另有機器人、美人魚等主題房，房間裝潢細節一定會讓孩子們驚喜連連！南方莊園渡假飯店設施豐富，包含健身房、水療、溫泉桑拿中心之外，還有小朋友超愛的Dino親子館，裡頭規劃了攀岩場、情境車道場、角色扮演互動區等遊戲，絕對是帶小孩度假的好地方。

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@traveller_q711

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@traveller_q711

地址：桃園市中壢區樹籽路8號
電話：03－420－2122

旅居文旅—中壢館
位在中壢延平路上的「旅居文旅—中壢館」，交通便利，提供簡約的經典客房，是桃園知名的高CP值旅店！旅居文旅房型大致分成商務雙人房、三人房、四人房，另外還有ㄚ桃園哥主題房以及溜滑梯親子房，其中我們特別推薦溜滑梯親子房，裡面含有標準型雙人房兩大床、兩張單人上舖床位、室內溜滑梯，是桃園親子之旅的最佳選擇。

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@alvin0813

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@alvin0813

地址：桃園市中壢區延平路216號
電話：03－462－2345

潮旅館
「潮旅館」鄰近桃園觀光夜市、桃園藝文特區，是可以容納至多14人的汽車旅館，房內採用頂級名床，並設置65吋4K電視和LG空氣清淨機，環境舒適乾淨，非常適合親子家庭入住。不僅如此，潮旅館提供由主廚現點現做的免費自助早午餐，還有KTV房、按摩浴缸、單品咖啡等豐富設施，且不少房型另外加費還可攜帶寵物，聽起來很讚。

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sw_foodgirl

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@sw_foodgirl

地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號
電話：03－301－2220

COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館
靠近高鐵桃園站的「COZZI Blu 和逸飯店 • 桃園館」，整體以海洋世界為主軸，提供海洋為主題的客房，以及帶有雙側落地窗的房型，更有可滿足三代同堂出遊需求的景隅家庭房，每日還會舉辦親子手作活動，多款可愛海洋生物手作拼豆、手作剪貼不織布提袋可選擇。此外，和逸飯店還有海洋說故事活動，歡迎大小朋友親子共玩樂。

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@flytosky921

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@flytosky921

地址：桃園市中壢區春德路101號
電話：03－273－7699

沐楓商旅
中壢「沐楓商旅」設計以簡約出發，打造出不失時尚現代感的住宿體驗，雖然他們並非主打親子飯店，但仍為入住的親子旅客們，提供最完善的嬰幼兒專屬備品，建議有興趣的讀者可以事先跟飯店詢問。在沐楓商旅，有洗烘衣機設備，更貼心附上掛燙機、熨斗、洗衣袋等等，而住客還可以免費使用點心吧，因此旅店回訪率始終居高不下。

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chang_cindy311

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chang_cindy311

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chang_cindy311

地址：桃園市中壢區博愛三路38號
電話：03－427－5999

大溪笠復威斯汀度假酒店
遠離世俗塵囂，提供極致度假體驗的「大溪笠復威斯汀度假酒店」，當然也提供適合親子入住的家庭套房，74平方米的寬敞空間，配備兩間臥室、兩個私人獨立觀景陽台、免費Mini Bar等多樣完備客房設施，一樓還有兒童俱樂部，是專為3至12歲兒童設計的遊憩空間，孩子們可以盡情在繽紛球池、閱讀區、戶外遊戲沙坑等設施玩耍，大人則可以到泳池或天夢芳療，放鬆身心。

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hiyayayang0310

▲▼高貴但不貴！小孩放電、大人放鬆，7間優質桃園親子住宿推薦。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@hiyayayang0310

地址：桃園市大溪區日新路166號
電話：03 －272－5777

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 桃園旅遊 桃園住宿

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