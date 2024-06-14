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六福莊「非洲探險島」7／1開幕！住房含門票早餐　1人最低1925起

▲新竹關西六福莊祭出「非洲探險島」等暑假專案,六福莊肯亞藍天客房。（圖／業者提供）

▲再過兩周小朋友就要放暑假，新竹關西六福莊祭出暑假系列專案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

再過兩周小朋友就要放暑假，以下精選2處適合親子遊的玩樂提案，供家長參考。新竹關西六福莊祭出「非洲探險島」專案，入住主題房含早餐、最新「非洲探險遊戲島」門票，最低一人1,925元；桃園Xpark將於7月1日起在館內打造唐老鴨派對，設置10個融合迪士尼經典元素場景，大人小孩可盡情暢玩。

▲新竹關西六福莊祭出「非洲探險島」等暑假專案,六福莊肯亞藍天客房。（圖／業者提供）

▲六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，號稱全台飯店最大互動親子遊戲場。（示意圖／業者提供）

六福莊「非洲探險遊戲島」將在7月1日開幕，號稱全台飯店最大互動親子遊戲場，業者表示，遊戲場針對3到12歲孩童學習及遊玩性質，規劃出多達8項親子友善主題設施，滿足各年齡層的放電需求。

▲六福莊2023美食展推出限定優惠。（圖／六福旅遊集團提供）

▲▼六福莊；六福莊剛果綠地房。（圖／業者提供）

▲六福莊剛果綠地房。（圖／業者提供）
業者也推出「非洲探險島」住房專案，入住剛果藍天房、含三人份早餐與「非洲探險遊戲島」門票，只要7,700+10%。6月30日前訂房享暑假平旺日不加價、暑假假日半價優惠；再直接升等面中庭、全新動物景觀的剛果綠地客房，專案還加碼招待第4位入住免加價（專案全含），全家入住最低每人只要1,925元，住房期間從7月1日起至9月30日。

▲桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。（圖／業者提供）

▲桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。（圖／業者提供）

另外，桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展，館內設置10個融合迪士尼經典元素場景，供鴨粉們一一探索。其中，4個拍照點設置了AR濾鏡，旅客以手機加入Xpark官方LINE帳號，即可與唐老鴨合影，將展至9月30日。

▲桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。（圖／業者提供）

▲從入口處的唐老鴨派對迎賓，到館內的各種迪士尼角色裝飾，處處充滿迪士尼元素。（圖／業者提供）

從入口處的唐老鴨派對迎賓，到館內的各種迪士尼角色裝飾，處處充滿迪士尼元素。為讓旅客在Xpark的體驗升級，館方也播放迪士尼經典歌曲，能跟著音樂節奏步入派對故事中，呈現別於以往的感官享受。專案套票為成人990元、學生790元、孩童590元、博愛590元，內含22公分唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包乙只，完成指定任務加贈限定香氛片乙片。

▲桃園Xpark為歡慶迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年，將於7月1日起打造「Let’s Xparty！九十要派對！」特展。（圖／業者提供）

▲館方也播放迪士尼經典歌曲，能跟著音樂節奏步入派對故事中，呈現別於以往的感官享受。（圖／業者提供）

關鍵字： 新竹旅遊 關西六福莊 度假飯店 桃園旅遊 Xpark

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