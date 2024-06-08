端午桃園2免費活動！台茂400秒無人機秀　穿越巨型茅之輪淨化身心

▲台茂購物中心今（8日）起祭出400秒「無人機群飛秀」；桃園神社文化園區內巨型茅之輪。（圖／台茂購物中心、桃園神社提供）

記者彭懷玉／綜合報導

端午連假到桃園玩！台茂購物中心今（8日）起祭出400秒「無人機群飛秀」，免飛澎湖也能看到，接著有「魔幻馬戲特技秀」和「汪汪隊立大功」見面會，以及囊括34家美食、文創手作的端午市集，而桃園神社則搬進日本傳統「菖蒲打ち大会」，喜歡日系文化的人別錯過。

▲今（8日）晚19:40至19:47有「無人機群飛秀」，無人機的光點如星星般，在夜空中編織出應景的圖案。（圖／台茂購物中心提供，下同）

端午連假期間，台茂購物中心規劃一系列活動及戶外市集，今（8日）晚19:40至19:47有「無人機群飛秀」，無人機的光點如星星般，在夜空中編織出應景的圖案，演出時間超過400秒，來不及訂機票、船票飛澎湖賞花火節的人，可以前來稍稍感受無人機表演的魅力。

▲6月9日下午16:00至16:30則換上「魔幻馬戲特技秀」。



6月9日下午16:00至16:30則換上「魔幻馬戲特技秀」，由台灣頂尖特技團隊帶來高難度馬戲特技，輔以雜耍、小丑逗趣演出；6月10日下午16:00至16:30有救援小英雄「汪汪隊立大功」見面會，角色阿奇、天天都到現場，與小朋友同歡。

▲▼6月8日至6月10日台茂購物中心「端午節市集」，嚴選34家美食、文創手作攤位及餐車；6月10日下午16:00至16:30有救援小英雄「汪汪隊立大功」見面會。



不只可以觀賞表演，6月8日至6月10日台茂購物中心還有「端午節市集」，嚴選34家美食、文創手作攤位及餐車，包括排隊人氣王的「方人也鮮奶麻糬」和「程豐頂級西螺麻糬」、布農族「不思閣米田圈」、正港台灣味「那個彩色地瓜球」。

▲繽紛多彩的章魚燒。

網譽神秘餐車的「胖子修餐車」也帶來古早味鹹豬肉、米腸的組合餐，還有章魚燒、多汁美味鹹酥雞、黃金炸魷魚，還有「水果三明治」、各式茶飲、豆花等；文創小店的可愛飾品、宇宙人抱枕等；這次還有毛孩專屬的「狗格派對」，包含狗狗吃的羊奶蛋撻、羊奶甜甜圈等，還有現做寵物章魚燒。

▲桃園神社文化園區內巨型茅之輪。（圖／桃園神社提供）



另外，桃園神社於今（8日）起迎來「夏越大祓（ㄈㄨˊ）」，園區內經典重現茅草編織巨型「茅之輪」，可以繞8字形穿越茅之輪，以此淨化身心、祈求好運，另於服務台提供大祓人形受付，能搭配穿越茅之輪作使用，體驗滿滿日系文化儀式感。

▲菖蒲打ち活動示意圖。（圖／京都きもの市場提供）

6月10日端午節當天將舉辦全台第一回「菖蒲打ち大会」，日本端午節時會在家門掛上菖蒲，或用力敲打，透過釋放其強烈氣味抵禦外界不祥之物。後來延伸為將菖蒲用力敲打地面的遊戲，發出最大響聲者獲勝，打斷即淘汰，一人體驗價100元。

▲大祓人形與紀念茅之輪套組。（圖／桃園神社提供）



再來，6月29日至30日加碼「夏越大祓（ㄈㄨˊ）」儀式，以淨化上半年的污穢或災厄，祈求下半年有好運氣，兩天每日各6場，一人200元，含大祓人形、紀念茅之輪和社方祝禱。