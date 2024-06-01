每人1300入住臨海質感民宿！恆春新開幕CP值民宿、享受漁村慢步調

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者邵筱鈞

很多人都說想要這種令人嚮往的生活方式是需要用錢砸出來的。不全然是，而是各位要仔細去找那些既讓人感覺美好，價格又親民的民宿，而這間位在車城的後灣民宿「一宅 onehome」就是各位超好的選擇。

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座落在這迷人的漁村中

純白的建築在藍天和碧海的映襯下顯得格外耀眼。走出民宿，就可以欣賞到漁村景色，這樣的人文氣息，讓人瞬間感受到與自然和諧共處的愉悅，彷彿一切的煩惱都隨風而去，只剩下純粹的平靜與幸福。如果一起床就能看到大海，那該是什麼樣的幸福滋味。

一宅 Onehome 停車資訊

一宅 Onehome旁跟民宿的正門口都有停車位，完全沒有停車上的問題。

一宅 Onehome 民宿環境

通常會選擇入住車城後灣的民宿，大部分都是想要體驗慢生活的，所以「一宅 Onehome」在戶外的空間中設有座位區，我覺得蠻棒的，彷彿來到了鄉下阿公阿嬤的家裡，在庭院空間泡茶聊天，還可以跟周邊的鄰居打招呼聊天，這樣的生活其實還蠻嚮往的。

一樓用餐區

走進一樓的空間中，會先來到早上的用餐區，這裡打造一個簡約明亮的空間，這裡還加入了綠植與木質的元素，點綴出一絲絲的盎然與溫馨。

B1交誼廳

往下走的話，這裡還會有一個交誼廳，假設是一群朋友一同前往的話，都可以一起在這邊喝酒談天，在這個空間裡還備有泡茶的工具。

一宅 Onehome｜房型介紹

1F海景四人房101 房內空間

一宅 Onehome總共有3層樓，總共有5間房型，而一樓的海景四人房是整棟民宿中唯一一間四人房，所以這一間房型特別的搶手，如果有帶小孩一起前往的話，民宿還有提供基本的嬰兒備品，目前因為剛開幕，所以在價格上都會有新開幕優惠價。

▲衛浴的空間上採乾濕分離的設計，視覺上簡潔明亮、空間寬敞。

1F海景四人房101 露台設計

這裡的房型除了302的房型以外，其餘的房間都有露台的設計，因為這間海景四人房位在一樓，在海景比較偏平行直視的視覺感，視覺效果自然會被侷限，但同時因為離漁村的步道更為接近，所以更能感受到最貼切的漁村氛圍。

3F側海景303

3樓的側海景房跟二樓的側海景房，空間格局都是一樣的，但因為二樓的玻璃窗會先看到明顯的建築物，所以價格上也相對便宜許多，對於客家人的我來說，出門旅行以「省」為優先，如果沒有很在乎一定要有望出去都是絕美的海景，那建議可以選擇二樓的側海景房。

▲房間的設計十分簡約，以純白為主調。

▲整個空間清新雅緻。純白色調增添了房間的質感，還營造出一種寧靜而舒適的氛圍。

3F標準房302

3樓的標準房是全棟最便宜的民宿，平均一個人1300元有找，而且假日的時候也才加500元而已，可以說是非常的划算，房間裡雖然沒有海景，但牆上的小窗戶同樣可以欣賞大海，最重要的就是，這裡一走出民宿不到兩分鐘就可以走到沙灘上了，這一間簡直就是小資族必搶房型。

▲這間房型簡單、價格優惠，是民宿裡最熱門的一間。

▲在恆春墾找質感民宿同時要求價格佛心，能選擇的不多，且這間房型只有一間，建議搶先提早訂房。

▲標準房的衛浴空間。

2F海景201

二樓的海景房跟三樓的海景房同樣有著一樣的格局，差別僅僅在於景色的視野。簡潔的家具擺設與柔和的自然光線相輔相成，讓房間在簡約中透出一股優雅和高貴。這樣的設計風格，不僅提升了房間的視覺美感，也使居住者能夠在這樣的環境中放鬆心情，享受生活的純粹與美好。

3F海景301

這是我所住的房型是這間3樓的海景房，一進房間的時候，我直接發出哇的聲音，這間的海景視野簡直就是太棒了。如果有帶小孩子前往的話會推薦一樓四人房，小資族會推二樓側海景房跟3樓標準房，如果是情侶前往的話，真的非常推薦這間房型。

▲這間房型寬敞，床旁還有臥榻設計，可以邊玩手機邊賞海。

▲房間裡都有提供簡易的茶包跟紅酒開瓶器。

▲三樓海景房的衛浴空間。

一宅 Onehome 住宿心得

這一晚和家人到恆春市區買完晚餐後，回到房間裡的陽台，一起坐下來享用，在陽台上，一邊吃著美味的晚餐，一邊欣賞夜幕下的後灣。晚上的後灣顯得非常的寧靜，周圍沒有喧囂的聲音，只能聽到柔和的海浪聲，清晰而寧靜，微風吹拂，帶來一絲海洋的氣息，在這樣的氛圍中，不僅讓人放鬆，更是一段美好的旅行回憶。

一宅 Onehome 早餐資訊

早餐是以套餐的方式呈現，有西式的三明治，還有蔬菜水果沙拉。在飲品的部分有茶、咖啡、豆漿跟奶茶四種選擇，這樣的餐點以早餐來說算是非常的豐富。

一宅 Onehome｜鄰近景點

如果有來到車城的話，鄰近的景點有最大的水族館，還有「看海美術館」想要人文民俗行程可以到福安宮拜土地公求財，順便一品在地的鹹蛋跟皮蛋。美食的部分大推「珈琲朗 Coffee Lounge」，如果是咖啡廳的話絕對會選擇民宿旁的「逅灣咖啡」。光是這些景點簡直就可以排成一日遊了。

一宅 Onehome



地址：屏東縣車城鄉後灣路58號

電話：0986－658－097

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