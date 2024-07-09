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瑞豐夜市附近超隱密深夜咖啡！富士山蛋糕超強　最晚供餐到凌晨2點

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者張宜樺

獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館，分為日間部、夜間部兩個時段，全天營業皆供應餐點、甜點、咖啡、氣泡飲、調酒，白天簡單吃，晚上品項有更多選擇，而且供餐到凌晨2點，夜貓子可以來吃宵夜、享用現煮熱食料理。

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萌貓店長

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲來這裡用餐會遇見可愛的萌貓店長圈圈。

推薦餐點
麵食推薦明太子蛤蜊烏龍麵，Q彈烏龍麵拌入明太子醬鮮香帶有鹹味，搭配半熟蛋很唰嘴，還能吃到爆多蛤蜊；天氣熱可以選擇舒肥辣味雞涼麵，淋上日式煎焙醬，甘醇富含麻醬香氣相當開胃。

肉控必點烤法式戰斧豬排、無敵宇宙脆皮燒肉軟法，大口吃肉很過癮！甜點有可愛的富士山蛋糕、巴斯克乳酪等滿足甜食胃，再加一杯拿鐵或咖咖Mojito特調氣泡飲平衡味蕾。

明太子蛤蜊烏龍麵
想吃麵食推薦來一份明太子蛤蜊烏龍麵，烏龍麵口感Q彈有勁，拌入明太子醬吃起來鮮香帶有鹹味，搭配半熟蛋滑順唰嘴，還能吃到爆多蛤蜊，飽滿鮮美。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲明太子蛤蜊烏龍麵（含半熟蛋）320元。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲蛤蜊飽滿鮮美。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲烏龍麵Q彈有嚼勁，吸附醬汁很夠味。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲加入半熟蛋的蛋汁一起享用，口感滑順香醇。

舒肥辣味雞涼麵
天氣炎熱可以選擇舒肥辣味雞涼麵，是搭配日式煎焙醬，沒有蒜味，吃起來甘醇帶有麻醬香氣很開胃！搭配加了七味粉的舒肥雞胸，肉質軟嫩帶點辣感。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲舒肥辣味雞涼麵160元。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲涼麵拌入日式煎焙醬香醇好吃，還有小黃瓜、紅蘿蔔、木耳增添口感。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲舒肥雞胸肉質軟嫩，帶點七味粉的香辣感。

無敵宇宙脆皮燒肉軟法
喜歡脆皮燒肉可以試試這個，酥酥的脆皮燒肉有豐富油脂香氣，加上醃漬蘿蔔、小黃瓜、特製醬汁，酸甜爽口，軟法麵包軟綿好吃。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲無敵宇宙脆皮燒肉軟法160元（可選辣味或不辣醬汁）。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

烤法式戰斧豬排
肉控可以來一份烤法式戰斧豬排，厚實軟嫩多汁，滋味鮮香，搭配黑胡椒及香料，吃起來辛辣夠味。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲烤法式戰斧豬排350元。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

烤義式黑椒嫩雞腿排
這道烤義式黑椒嫩雞腿排也是大口吃肉好選擇！嫩雞腿加上黑胡椒現烤出爐，肉質厚實軟嫩，有淡淡醃漬的清香，吃起來鹹甜順口，雞皮Q嫩，可以搭配烤時蔬品嚐。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲烤義式黑椒嫩雞腿排240元。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

富士山蛋糕
富士山蛋糕超可愛！巧克力口味微苦甜，口感蓬鬆，搭配鹹甜的奶醬很順口。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲富士山蛋糕120元（可選草莓／抹茶／巧克力）。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

巴斯克乳酪
巴斯克乳酪綿密細緻，微微酸甜，搭配特製咖啡醬品嚐，苦甜帶有香料風味很有層次。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲巴斯克乳酪150元。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

檸檬老奶奶蛋糕
蓬鬆的檸檬老奶奶蛋糕滋味微酸，加上檸檬糖霜充滿厚實酸感更好吃。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲檸檬老奶奶蛋糕80元。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

日式焦糖布蕾
日式焦糖布蕾口感非常綿密，有濃郁蛋香，加上焦糖醬、鮮奶油，多了滑順感及甜香。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲日式焦糖布蕾120元。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

拿鐵
拿鐵喝起來溫潤順口，苦韻融合奶香，還有綿密奶泡增添滑順感。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲拿鐵150元。

咖咖Mojito
咖咖Mojito是葡萄柚、檸檬、義式濃縮咖啡、氣泡特調，喝起來酸甜帶有咖啡香，還有薄荷的清新風味，非常爽口。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲咖咖Mojito220元。

愛荔莎莎亞
這杯是椰子融合鮮奶、荔枝特調，濃郁椰奶香帶點果香，還有細緻的氣泡感，可以搭配杏仁酥享用。

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲愛荔莎莎亞220元。

空間及餐廳外觀

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼獨白.肆是隱藏在瑞豐夜市附近的深夜咖啡館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供，勿擅自翻攝）

獨白.肆

地址：高雄市鼓山區篤敬路35號1樓
電話：07－550－0352
營業時間：周一至日 10：30－02：00／日間部時間 10：30－18：00、夜間部時間 18：00－02：00

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生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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