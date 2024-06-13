宜蘭一泊二食輕奢度假！客製化「換枕頭服務」、免費試駕純電賓士

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文／ReadyGo

好不容易請了特休卻不知道該如何好好利用，不如今天跟著小編帶你到宜蘭來趟「輕奢風2日遊」，入住「礁溪寒沐酒店」、到「蒔花咖啡」享受貴婦般的下午茶，最後再好好欣賞宜蘭的百萬夜景跟山景！而且這次的旅程你不開車也可以，「礁溪寒沐酒店」不但有賓士車款接駁服務，選擇這次的「純電 · 星旅程」一泊二食專案還有賓士純電車款EQE可以試駕。

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宜蘭二日遊

礁溪寒沐酒店

「礁溪寒沐酒店」是一處適合全家大小的度假勝地，現在更推出了引人入勝的「純電·星旅程」一泊二食專案，讓旅人體驗舒適奢華的住宿體驗。這個專案帶你入住20坪的「望岳閤」房型，房間內擁有Switch遊戲主機可以玩，以及標配私人溫泉浴缸。這次入住甲咪感到最特別的是他們的「換枕頭服務」，不管喜歡偏硬、偏軟、乳膠枕、記憶枕，這邊都有提供選項。

▲望岳閤房型 圖／ ReadyGo

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優雅澎湃精緻海鮮晚餐

晚餐時可以品嚐到「岩彩海鮮餐廳」的精緻海鮮料理，這裡提供的菜色豐富新鮮，絕對能滿足您的味蕾，讓您一吃難忘。這次品嚐了炙燒干貝、蟹黃拌飯、鮮魚湯還有新鮮水果。每一樣都是色香味俱全的餐點，一整套下來吃得優雅又滿足。

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公設直擊大小朋友心頭好

除了房間舒適豪華，「礁溪寒沐酒店」的公共設施也是一大亮點。您可以在網美泳池中盡情暢泳，享受溫泉的放鬆，體驗VR的刺激，或是參與賽車體驗，讓您的假期增添更多樂趣。如果您是帶著小朋友一同旅行，酒店還設有兒童遊戲區，讓他們玩得開心。

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豪車接送體驗太驚喜

選擇「純電·星旅程」一泊二食專案的客人更能享受到特別的福利，可以試駕「賓士EQE純電車款」，即使不開車也能體驗到豪華的行車感受，為您的旅程增添更多驚喜與樂趣，最重要的是，「礁溪寒沐酒店」致力於環境保護，符合政府的「ESG環保」標準，讓您在享受奢華度假的同時，也能感受到對環境的關懷和責任。

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地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

電話：03－905－8000

蒔花咖啡

「蒔花咖啡」是位於某個鄉間小路的一家咖啡店，是黑宅咖啡的姐妹店。進入店內，您會立即感受到濃厚的北非摩洛哥風情，營造出迷人的氛圍。無論是店內還是店外，處處都是打卡的好地方，絕對能滿足您的攝影愛好。有各種美味的料理。焗烤鮭魚是店裡的招牌菜之一，散發著誘人的香氣，但不會感到油膩，絕對是海鮮愛好者的最愛。搭配上口感豐富的小米飯，讓您的味蕾得到充分的享受。

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探店感想

如果您對甜點感興趣，店內的抹茶提拉米蘇絕對不能錯過。不僅口感絲滑，味道濃郁，而且造型精緻美觀，給人一種視覺和味覺上的雙重享受。除了美食外，「蒔花咖啡」的用餐環境也是一大亮點。店內佈置雅致，讓人感到舒適愜意，適合與親朋好友共享美好時光。

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地址：宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號

電話：03－988－7228

時間：10：00－18：00

佛光大學景觀台

在「佛光大學景觀台」可以欣賞到令人讚嘆的宜蘭百萬夜景。這座景觀台位於佛光大學校園內，俯瞰著整個蘭陽平原的美麗夜色，絕對是攝影愛好者和情侶們的最愛。夜晚來到景觀台，一覽無遺地欣賞到城市的燈火輝煌，點點繁星與城市燈光交相輝映，營造出一幅幅令人屏息的美景。這裡的夜景非常壯觀迷人，是屬於百萬甚至是無價的景點。

地址：宜蘭縣礁溪鄉林尾路160號

猴洞坑瀑布

在宜蘭2日遊的最後，到離飯店不遠的小步道，到森林裡好好地吸收芬多精感受大自然的美好。水比較多的時候還可以踏踏水，親近魚兒，感受瀑布落下的清涼。在都市的我們沒有太多時間可以跟大自然相處，雖然步道只有簡單的10分鐘，對身心靈帶來的修復卻是無價的。

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地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

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