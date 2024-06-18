夜遊首爾「這6間」酒吧要知道！打卡當地人愛店、一杯酒機台任玩

首圖／IG@laluz_seoul、IG@charleshseoul

文／ReadyGo

大家到韓國首爾旅遊時，除了品嘗各種美食、體驗傳統韓服外，韓國夜生活可是相當有名的，尤其首爾地區坐擁數百家餐酒館、酒吧和夜店，既然都來到韓國自由行，不玩個通宵真是太浪費。韓國夜生活精彩的地區，大多位於江南、弘大和梨泰院，3個地區各有不同風格，上班族最愛高級時髦的江南、大學生喜歡年輕活潑的弘大，喜歡外國文化的人則會選擇梨泰院。今天推薦幾家必訪的特色店家，一起去體驗一下韓國首爾夜生活，享受狂歡夜晚盡情玩耍到天亮。

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《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

韓國自由行｜6家首爾夜生活必去的特色酒吧

Alice Cheongdam

以愛麗絲夢遊仙境為主題的Alice Cheongdam，童話般的裝潢擺飾帶著奇幻氛圍，酒吧卻呈現出英國紳士俱樂部風格，帶著衝突又完美融洽，讓人忍不住想深深探究。曾榮獲亞洲50大酒吧和最佳調酒師的殊榮，調酒功力自是不在話下，酒單根據愛麗絲夢遊仙境設計，招牌調酒Hippity Hoppity搭配上兔子馬克杯創意又順口，酒吧散發江南區的寧靜優雅，小酌的夜晚讓人舒服的不想離開。

圖／IG@alice_cheongdam

圖／IG@alice_cheongdam

地址：서울 강남 청담동 84-20, Seoul, South Korea

連絡電話：（＋82） 2－511－8420

營業時間：19：00－03：00

相關連結：Alice Cheongdam

Glam Lounge

Glam Lounge是韓國最早以大型舞池夜店做為獨家特色的酒吧，不僅在梨泰院歷史悠久，還常被廣告與電視劇取景拍攝，因此在韓國首爾酒吧中是相當知名的地標之一。中世紀的摩登風格、古典的橢圓形窗戶、時尚的舞池及多元風格音樂，有一種華麗的魅力氛圍。各種特色雞尾酒與紅酒、使用當季新鮮食材的日本料理，在餐點上也是非常講究，因此受到許多年輕人的歡迎。

圖／IG@glamseoul

圖／Glam Lounge臉書

地址：26 Itaewon-ro 27ga-gil, Yongsan-gu, Seoul, South Korea

連絡電話：（＋82）－10－2657－6853

營業時間：周日至周四19：00－03：00、周五六19：00－05：00

相關連結：Glam Lounge 글램 라운지

酒神堂 zoosindang

外觀貼滿了符咒加上奇怪的擺飾，看起來像是古老的巫算店，讓人懷疑自己是不是找錯地方。店內裝潢結合韓國特有的神堂文化再加上以酒類為主題，彷彿是祀奉酒神的神堂，充滿神祕詭譎的氣息。最有人氣的飲品就是以12生肖為名的雞尾酒，座位旁還設有12生肖的迷你雕像以及專用杯墊，流露出非常特別的氛圍。只要事先向調酒師告知自己的喜好，還可以為客人現場特調雞尾酒，是現在IG上熱門的必訪酒吧。

圖／IG@lynlin_xx

圖／IG@zoosindang

地址：411 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea

連絡電話：（＋82） 2－2231－1806

營業時間：周一至周四06：00 －02：00、周五六 06：00－03：00

相關連結：주신당 酒神堂 zoosindang

Charles H.

首爾四季酒店的地下室有一間隱密的酒吧，Charles H.靈感來自美國推行全國性禁酒的時期，隱身大理石牆後，推開小門的世界，充滿了神秘和老式優雅，令人著迷。曾贏得全球第8酒店酒吧的美譽，酒單以不同年代和城市作為雞尾酒的分類，每一款酒都是那麼完美平衡了複雜的風味，既順口又獨特。在昏暗的拱型燈光下，雕花鏤空的屏風隔間和耳邊響起的古老旋律，今夜就沉浸在優雅的舊時光里吧。

圖／IG@charleshseoul

圖／IG@charleshseoul

地址：B1, 97 Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul 03183, South Korea

連絡電話：（＋82） 2－6388－5000

營業時間：18：00－01：30

相關連結：Charles H. 찰스 H. IG

laluz_seoul

位在弘大酒吧街上的La Luz，真的是一間很好玩的酒吧，從外觀開始就相當吸睛，五彩炫麗的霓虹燈、超大的旋轉木馬招牌，就連樓梯上都裝上燈條，真的很難不留意到。走進店內更是為華麗的裝潢驚嘆，室內還真的有旋轉木馬可以拍照。還有超多種類的遊戲機，像跳舞機、飛鏢機、籃球機等，也能玩桌球、開賽車簡直多到玩不完，重點還只要點一杯酒就能全店隨便你玩，也太划算了。

圖／IG@laluz_seoul

圖／IG@laluz_seoul

地址：와우산로17길 19-8 , Mapo District, South Korea

連絡電話：（＋82） 10－9738－7557

營業時間：17：00－02：00

相關連結：laluz_seoul

sanullim1992

Sanullim 1992是位於弘大一家擁有30年歷史的酒吧，本來是只有韓國本地人才知道這家店，後來因為韓劇曾經在此取景而出名。店內主要販售傳統酒類，從馬格利、蒸餾酒、米酒到燒酒應有盡有，種類多達200種，喜愛韓國酒的人一定不能錯過，餐點從韓國傳統料理到西式料理也都有。推薦必點起司馬鈴薯煎餅、辣炒章魚和無花果馬格利酒，想體驗韓國本地飲酒文化一定要來這。

圖／IG@sanullim1992

店家地址：60 Seogang-ro 9-gil, Changjeon-dong, Mapo-gu, Seoul, South Korea

連絡電話：（＋82） 2－334－0118

營業時間：17：00－00：00 （周一公休）

相關連結：sanullim1992

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