熊本自由行安排！融入當地參與慶典＆在地美食「太平燕」必吃

首圖／熊本城官方網站、黑川溫泉湯明點燈官方網站

文／ReadyGo

深受台灣人愛戴不已的熊本熊，能如此享譽國際並不只是靠著可愛逗趣的模樣，最主要的原因在於其家鄉熊本縣獨到的魅力！熊本擁有超過數百年歷史的壯觀熊本城，縣內還有無數個天然溫泉鄉，加上四季繽紛美麗的自然景色與在地美食，讓這個城市吸引著來自世界各地的遊客。想一睹熊本風采的人，趕緊參考以下的日本自由行攻略。

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日本自由行

熊本冬季祭典活動推薦

黑川溫泉湯明點燈

從2012年的冬季開始，黑川溫泉的點燈活動至今即將迎來第12年，並憑藉著宛如夢境般的夢幻景色、療癒人心的道地溫泉、充滿傳統氣息的特色活動而越來越備受關注。在慶典期間，超過300個球狀燈籠將在河川上搖曳生輝，融合周遭各個展場的裝置藝術與日式佈置，為旅客們打造一個不同於以往的難忘回憶。

圖／黑川溫泉湯明點燈官方網站

活動期間：今年已經結束，旅人可以定期追蹤官方訊息。

地址：（主要會場）熊本縣阿蘇郡南小國町滿願寺6600－1

交通方式：自熊本站搭乘巴士約3小時

熊本觀光景點推薦

熊本城

論及熊本的必訪之地，不可不提具有超過500年歷史的熊本城。除了遠近馳名的天守閣之外，面積驚人的園區內座落著宏偉的正殿、各有特色又氣勢過人的小城堡、堡壘與城門，加上四季相異的自然景觀，也讓熊本城博得了銀杏城的別稱，且各個區域都能發現無數古蹟，可說是每轉過一個牆角都會帶來意外的驚喜。

圖／熊本城官方網站

地址：熊本縣熊本市中央區本丸1－1

交通方式：自熊本站搭乘巴士約20分鐘

熊本溫泉住宿推薦

湯之兒大海與夕陽飯店（湯の児温泉 海と夕やけ）

這間飯店恰如其名，能讓旅客們同時飽覽一望無際的大海、以及炫目燦爛的夕陽，且還能在露天溫泉池中享受這些美景，讓身心靈都全然沈浸在令人放鬆的氛圍中。除此之外，館內另外設有傳統的日式大浴場、寬敞的三溫暖烤箱、引進流動泉水的天然溫泉，泡湯之後還能大啖豐盛的自助餐，再回到美輪美奐的客房內休息，實屬人生一大享受。

圖／湯之兒大海與夕陽飯店官方網站

地址：熊本縣水俁市大迫1213

交通方式：自新水俁站搭乘計程車約15分鐘

黑川溫泉IKOI旅館（黒川温泉 いこい旅館）

特地來到了日本的溫泉鄉，自然要體驗最道地的日式旅宿！若有這樣的想法，就不能錯過黑川溫泉的IKOI旅館。樹林間古色古香的木造房屋外觀、室內古樸典雅的裝潢擺設，到女將親切優雅的招呼接待，在在令人宛如置身於時代劇中的場景。不僅如此，館內精心設置了多達13種溫泉，搭配每月不同菜色的懷石料理套餐，足以打造出讓人永生難忘的溫泉之旅。

圖／黑川溫泉IKOI旅館官方網站

地址：熊本縣阿蘇郡南小國町黑川溫泉川端通

交通方式：自阿蘇站搭乘巴士約50分鐘

天然溫泉六花之湯 熊本多米飯店（天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本）

不少人在出國旅行的時候，習慣入住具有口碑與品質保證的連鎖集團。為此，來到熊本縣就能參考天然溫泉六花之湯－熊本多米飯店。其隸屬於知名的Dormy Inn品牌，以兼具性價比與住宿水準而深受日本人所喜愛。這間分館特別在13樓開闢溫泉浴場，不僅空間遼闊舒適，還採用獨自開發的私人泉源，並貼心準備了免費的迎賓飲品、泡湯後的冰淇淋與乳酸菌飲料，甚至還有晚間蕎麥麵服務，相當值得體驗一回。

圖／天然溫泉六花之湯 熊本多米飯店官方網站

地址：熊本縣熊本市中央區3－1

交通方式：自熊本站搭乘計程車約10分鐘

熊本美食推薦

太平燕－紅蘭亭

如果問及日本人熊本縣的名產料理為何，相信絕大多數的人都會回答「太平燕」。雖然台灣人可能感到陌生，但其實這是當地人耳熟能詳的特產，以福建省的鄉土料理為基底，並在長崎縣由餐飲業者替換成日本在地食材，最後到了熊本縣被發揚光大。綠豆製成的粉絲搭配鮮甜的海鮮、蔬菜與豬肉，打造出甜而不膩的清爽滋味。其中又以紅蘭亭堪稱是最出名的專賣店，想嘗試的人不妨儘早訂位以免向隅。

圖／紅蘭亭官方網站

地址：（本店）熊本市中央區安政町5－26

交通方式：距熊本城・市役所前站步行約5分鐘

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