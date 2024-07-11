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頭城人牛肉麵都吃這間！一周只賣3天　川味湯頭鹹香濃郁肉放超多

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」，觀光客都吃龍記牛肉麵，這間網路很少食記推薦，老巴中牛肉麵每周只營業3天，限量的牛肉麵選用澳洲牛肋條和口感極佳的腱子心，重點是牛肉給的超級大塊，厚度也很夠，這種超大尺寸牛肉還給3塊，根本是來吃肉的。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

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老巴中牛肉麵在哪裡
老巴中牛肉麵地址位在龍記牛肉麵斜對面，招牌不明顯很容易錯過，餐廳位置離頭城火車站步行大約6分鐘，老巴中牛肉麵停車可以巷子對面的大停車場，機車路邊也很好停，交通方便。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

老巴中牛肉麵介紹
老巴中牛肉麵營業時間只有每周的二、四、六共三天。我們抵達時也才營業不久，店內坐滿人潮還有客人在候位，而且來的時候是平日，都是在地人來買，生意非常好！這樣寫出來會被在地人罵很慘吧！店內兩層樓座位只有七張四人桌，位置不算多，但就算坐滿也來不及出餐，所以想吃美味的牛肉麵，還是要有耐心等一下。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲一開店就客滿，店家忙到沒空把外面準備中的牌子收起來。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲老巴中牛肉麵二樓，座位間距還蠻寬敞的，冷氣也有涼！

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲自助區附各種沾醬，酸菜和自製辣椒跟水餃沾醬。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲餐具自取。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲這裡也有許多小菜，聽說牛肚很好吃。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲用心花時間熬的牛肉湯，沒有提供加湯的服務。

牛肉麵口感
一碗牛肉麵份量真的多，評價很多人提到會吃很飽，超大的牛肉塊還有三塊，每塊牛肉麵都相當的沉，這大概是我目前吃過肉最多的牛肉麵，底下的湯頭跟Q彈的麵條也不錯。

使用牛肋條跟腱子心的部位，超大塊的牛肉，半筋半肉的口感相當好，肉質香甜軟嫩完全不會柴，帶筋的部分Q彈有咬勁，完美的牛肉！麵條Q彈，吸附湯汁也好吃。湯是整碗牛肉麵的精華，老闆手藝傳承自四川人的父親，所以這裡的湯頭味道濃郁帶點川味，裡面滿滿的中藥香氣，喝起來很順口。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

結論
第一次來吃老巴中牛肉麵就被那三大塊巨無霸的牛肉給征服，難怪這麼多在地人來捧場，下次有機會來，還想試試手工水餃。我建議如果兩個人一起吃，可以一個點牛肉麵，一個人點水餃搭配一些小菜，不然都點牛肉麵會吃得很撐，真的太愛這間牛肉麵了！

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
這裡只賣牛肉麵跟水餃，菜單上的價格僅供參考，因為物價一直漲，尤其是進口牛肉，剛剛看到店家的粉絲團，過幾天價格又要調漲了！不過以它的份量跟味道，我還是覺得很划算。自113年6月18日起，本店牛肉麵售價將調整如下：牛肉麵280元、牛肉湯270元、牛肉湯冷凍包300元。

▲▼宜蘭頭城牛肉麵推薦「老巴中牛肉麵」。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

老巴中牛肉麵

地址：宜蘭縣頭城鎮吉祥路44號
電話：0920－340－939
營業時間：周二、四、六 11：00－14：00（牛肉麵數量有限，賣完就沒了！）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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