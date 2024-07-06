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體驗老香港好選擇！難尋覓的傳統潮州中式糖水舖　清心丸入口清涼

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

香港九龍城美食合成糖水專賣店

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

來到了香港，少不了要品嚐香港糖水店，而這一次有香港當地人帶路，大推特推這一間位於九龍城的合成糖水，這已經是香港極少數的傳統潮州中式糖水舖，至今已經擁有近70年的歷史了。這家糖水舖以用料豐富和味道層次分明而著稱。每碗糖水通常會包含三種或以上的配料，讓前往的旅人可以享受到多種不同的口感。

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香港美食合成糖水前往方式
如果要前往合成糖水的話，搭乘地鐵快速又方便：港鐵宋皇臺站B2出口，步行2分鐘即可抵達。

香港九龍城美食合成糖水專賣店

蓮子大王
最為出名的莫過於店家的蓮子，因為幾乎每款糖水都含有蓮子，因而贏得了「蓮子大王」的美名，老闆對於蓮子的處理工序十分講究，每天親手洗淨去皮，然後用冰糖熬煮6至7小時，這種精細的處理方法使得蓮子在糖水中的口感鬆化綿密，令人回味無窮。

香港美食合成糖水環境介紹

香港九龍城美食合成糖水專賣店

整體的空間環境相當的古色古香，屬於老派香港的風格，不僅提供了美味的甜品，還保留了一份獨特的文化記憶，吸引了不少懷舊的老顧客和追求傳統風味的新一代食客。

香港九龍城美食合成糖水專賣店

香港九龍城美食合成糖水專賣店

▲裡頭的座位數可以相當的多。而且空間內的色調與擺設都很有古色古香的懷舊氛圍。

香港美食合成糖水甜點介紹

香港九龍城美食合成糖水專賣店

擂沙湯丸
合成糖水的另一大特色甜品是自家製湯丸，尤其是流心芝麻湯圓。這款湯圓裡的芝麻餡料相當的濃郁，外層包裹著軟糯的糯米皮，口感十分細膩。芝麻湯圓外層還蘸上了花生粉，份量十足。花生粉的香氣與芝麻餡料的濃郁完美結合，增添了香口惹味的層次。每一口湯圓咬下去，芝麻餡料緩緩流出，帶來極為豐富的口感和香氣，讓人一試難忘。

香港九龍城美食合成糖水專賣店

香港九龍城美食合成糖水專賣店

綠豆百合清心丸
除了蓮子，合成糖水還有一個非常特別的招牌甜品，就是潮州特有的「清心丸」。這種甜品有清熱消暑的作用，非常適合香港炎熱的夏天。這次點了綠豆百合清心丸，「清心丸」是用潮州特有的「城鵝粉」製作而成。製作過程中，先將城鵝粉與水混合揉搓成團，然後切成小小的一粒粒。整體吃起來的口感很像是台灣的芋圓。這些清心丸色澤透明，口感像果凍般彈牙，入口清涼，非常受歡迎。

合成糖水

地址：九龍九龍城龍崗道9號
電話：+852 2383 3026

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