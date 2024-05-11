自己決定價格！台中神秘植物咖啡開箱　溫室內享受360度綠意環繞

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▲台中景點，蕨醒之路，超神秘的植物系、餐點沒有任何價格，多少錢自己決定，台中咖啡廳推薦。

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

這應該是目前唯一一間，沒有任何價格的植物系台中咖啡廳，蕨醒之路，裡頭種滿了蕨類植物，咖啡廳中有著各式的咖啡、飲品、pizza，還有甜點，但菜單中遲遲沒找到任何價格，只有最後一頁寫著「自己決定價格並投入吧台上的玻璃缸中」，一開始還很遲疑，殊不知結帳的時候真的是這樣，簡直太特別了，完全考驗各位的良心。這裡沒有冷氣，但整體的空間非常的舒適，喜歡植物的各位，這裡真的很值得前往。

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蕨醒之路（找路咖啡）

一開始真的以為自己來錯了地方，導航明明已經顯示到了，但就是一直沒有看到像咖啡廳的建築，只有看到這一棟棟的培育植物的溫室，殊不知這裡就是蕨醒之路（找路咖啡）的停車場。

環境介紹



▲停車場的旁邊有一條巷子，走到底就是目的地蕨醒之路。沿途都會有指標，所以也不會找不到路。

▲蕨醒之路（找路咖啡）的溫室外掛著門簾。



▲撥開門簾走進去之後就會看到宛如室外桃源般的場景。

▲座位數不多，假日的時候需要現場候位。裏頭選用大量的木質元素，整個空間裡被植物給包圍著，可以說是植物系咖啡廳。

▲中間還有烤茶的設計，這個位置很適合跟一群好友來這邊一起聚會聊天。

大型觀葉植物溫室

▲咖啡廳空間往後走是很大的觀葉植物溫室，如果喜歡觀葉植物的旅人，這裡如果有喜歡的植物都可以詢問老闆價格。

台中景點。 蕨醒之路（找路咖啡）｜消費方式





▲提供許多飲品、甜點、Pizza，重點就是這裡沒有任何的價格，吃完之後自己決定價格丟到玻璃缸裡，這真的是一個非常特別的消費方式。

蕨醒之路（找路咖啡）



地址：台中市大雅區中和路177號巷內溫室後棟3Ｊ

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