隱身山腰環境超美！新北森林系咖啡CP值超高　飲料50元起平價好喝

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

黎明技術學院、泰林路這家「We Share Coffee分享我咖啡」，是我們意外發現的新北秘境咖啡店。隱身公路旁半山腰上，緊鄰小溪的環境相當清幽，搭配滿滿綠色植物，美到還曾吸引明星前來拍攝廣告。「We Share Coffee分享我咖啡」菜單價格非常平價，飲料居然只要50元起，還有很多簡餐輕食甜點可供選擇。

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We Share Coffee分享我咖啡在哪裡

距離黎明技術學院很近，山路再往前走一段就到林口，之前經過都沒發現這裡藏著一家咖啡店。雖然離各大捷運站都有一段距離，但門口就有個公車站牌「橫科」，一下車就能抵達的秘境咖啡廳，交通方便實在難得。若是開車騎車前往的人，可以把車子停在巷子裡面的非紅線處，我有問過老闆，他說只要不是停在泰林路上，裡面的巷子都可以路邊停車的。

森林秘境喝咖啡

雖然只是個鐵皮屋咖啡店，但經過老闆的巧手打造，有著像是來到森林秘境的感覺。天氣涼爽時坐在戶外座位區相當舒適，還是要提醒大家山區難免都會有蚊蟲，很容易被叮的人記得自己做好防蚊準備啦！

周末假日生意相當好

我們下午抵達時整間客滿沒有位子。好在這天的天氣十分涼爽，便決定坐在戶外區，只是再熱一點的話，還是坐在室內吹冷氣比較舒適。

▲居然有店貓，而且還是萬人迷橘貓！

美式咖啡60元、柳橙綠茶80元

雖然價格很便宜，但飲料做的可一點都不隨便，美式咖啡順口不燥，絕對對得起價格。柳橙綠茶可以調甜度，兩者比例控制的相當好，能喝到柳橙清甜與綠茶茶香，兩杯都高分過關。

布朗尼65元

布朗尼應該是店家自己做的，質地口感比較偏扎實，雖然我個人偏愛再濕潤一點的布朗尼，但以這個價格來說很可以了，這可是有美美環境和內用座位的咖啡廳啊！

評論心得

新北泰山咖啡店推薦這家We Share Coffee分享我咖啡，環境很美很好拍照，咖啡甜點也有著不錯水準，據說簡餐系列也很強，之後有機會的話再來試試，補充資訊給大家。搭公車就能到這點也很加分，誰說秘境咖啡店一定都要藏很深？沒有交通工具的人就搭公車來吧！

菜單

販售的餐飲相當多元，很多人都會專程過來吃正餐，因為光是餐食就有主廚料理義大利麵、燉飯、美式捲餅、千層麵、水餃、湯餃、輕食麵包等多種選擇，搭配咖啡、茶飲等各式飲料。以這種有景觀的咖啡廳來說，價格便宜到近乎佛心，尤其飲料居然只要50元起，除了較高級的手沖咖啡外，幾乎都是100元以內的銅板價，CP值非常高。

▲甜點類則寫在店內小黑板上，每天供應的品項都不太一樣，不變的是親民價格。

We Share Coffee分享我咖啡

地址：新北市泰山區泰林路三段120巷28號

營業時間：10：00－20：00 （周六至22：00、周日至21：00）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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