黃仁勳美食地圖再+1！造訪人氣湯包館　用餐菜色曝光

▲黃仁勳昨天前往犂園湯包館用餐，並大方的與員工合照。（圖／店家提供）

記者黃士原／台北報導

熱愛台灣美食的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，26日再度來台，除了當天馬上前往他的愛店「花娘小館」之外，昨（27）天中午也前往捷運南京復興站附近的「犂園湯包館」用餐，點了招牌小籠湯包、蟹黃湯包等，還大方給了1千元小費。

黃仁勳每次來台一定會抽空到處吃，造訪過川菜館、牛肉麵店、台菜餐廳、豬腳店、魯肉飯小吃等，還有網友整理出「黃氏美食地圖」，供人跟隨AI教父享用美食。26日黃仁勳再度抵台，當晚馬上前往愛店花娘小館，昨天中午則是現身南京復興附近的犂園湯包館用餐。

▲黃仁勳點的餐點。（圖／店家提供）

黃仁勳在犂園湯包館點了上海小籠湯包、蟹黃湯包、大餅捲牛肉、三鮮鍋貼、蘿蔔糕、蘿蔔絲酥餅、山東燒雞、奶黃包等16道餐點，7人共吃了2千多元，一向親民的他除了與店家合照，還大方給了1千元小費。

▲犂園上海小籠湯包。（圖／周花花提供）

犂園湯包館位於捷運南京復興站附近，主打上海小籠湯包，但菜單也很豐富，除了有鍋貼、餡餅、大餅捲、蔥油餅，也有麻辣鴨血、山東燒雞、紹興醉雞、櫻花蝦炒飯、京醬肉絲、客家小炒等，融合了各地菜色。而店內的羅勒鮮蚵湯包，號稱全台首創口味，內餡由溫體豬肉、東石鮮蚵、羅勒三者組成，可以說是中西合併的創意料理。

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

另外，黃仁勳每次來台必吃的花娘小館，以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，每道菜價格約在300元上下。其中蒼蠅頭好吃到讓他念念不忘，在得知菜名後，直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」

犂園湯包館

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

電話：02-2721-5532

花娘小館

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

電話：02-2718-4469