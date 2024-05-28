ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

黃仁勳美食地圖再+1！造訪人氣湯包館　用餐菜色曝光

▲黃仁勳與犁園湯包館員工合照。（圖／店家提供）

▲黃仁勳昨天前往犂園湯包館用餐，並大方的與員工合照。（圖／店家提供）

記者黃士原／台北報導

熱愛台灣美食的輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，26日再度來台，除了當天馬上前往他的愛店「花娘小館」之外，昨（27）天中午也前往捷運南京復興站附近的「犂園湯包館」用餐，點了招牌小籠湯包、蟹黃湯包等，還大方給了1千元小費。

黃仁勳每次來台一定會抽空到處吃，造訪過川菜館、牛肉麵店、台菜餐廳、豬腳店、魯肉飯小吃等，還有網友整理出「黃氏美食地圖」，供人跟隨AI教父享用美食。26日黃仁勳再度抵台，當晚馬上前往愛店花娘小館，昨天中午則是現身南京復興附近的犂園湯包館用餐。

▲黃仁勳在犁園湯包館用餐的點菜單。（圖／店家提供）

▲黃仁勳點的餐點。（圖／店家提供）

黃仁勳在犂園湯包館點了上海小籠湯包、蟹黃湯包、大餅捲牛肉、三鮮鍋貼、蘿蔔糕、蘿蔔絲酥餅、山東燒雞、奶黃包等16道餐點，7人共吃了2千多元，一向親民的他除了與店家合照，還大方給了1千元小費。

▲犂園上海小籠湯包。（圖／周花花提供）

犂園湯包館位於捷運南京復興站附近，主打上海小籠湯包，但菜單也很豐富，除了有鍋貼、餡餅、大餅捲、蔥油餅，也有麻辣鴨血、山東燒雞、紹興醉雞、櫻花蝦炒飯、京醬肉絲、客家小炒等，融合了各地菜色。而店內的羅勒鮮蚵湯包，號稱全台首創口味，內餡由溫體豬肉、東石鮮蚵、羅勒三者組成，可以說是中西合併的創意料理。

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

另外，黃仁勳每次來台必吃的花娘小館，以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，每道菜價格約在300元上下。其中蒼蠅頭好吃到讓他念念不忘，在得知菜名後，直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」

犂園湯包館
地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號
電話：02-2721-5532

花娘小館
地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
電話：02-2718-4469

關鍵字： 黃仁勳 AI教父 黃氏美食地圖 犂園湯包館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

媽指令咬叔叔重要部位　聽話柴下秒作勢嚇壞他！

推薦閱讀

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

宜蘭傳藝端午推「龍舟三鐵」！

宜蘭傳藝端午推「龍舟三鐵」！

開箱／芭達雅室內射擊場！體驗真槍實彈

開箱／芭達雅室內射擊場！體驗真槍實彈

超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣

超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣

戶外「螢火蟲電影院」免費看！

戶外「螢火蟲電影院」免費看！

漢江美景收眼底！首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月開幕

漢江美景收眼底！首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月開幕

三重最強宵夜！木瓜牛奶＋多汁大雞排

三重最強宵夜！木瓜牛奶＋多汁大雞排

越捷6月開飛「台中、高雄－富國島」

越捷6月開飛「台中、高雄－富國島」

全新客家奶茶+客家麻糬手搖杯來了

全新客家奶茶+客家麻糬手搖杯來了

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

黃仁勳美食地圖再增1家湯包館

桃園夜間打卡點6／1亮燈！有免費接駁

越捷6月開飛「台中、高雄－富國島」

日本大阪溫泉、超多國家風格任你挑

全新客家奶茶+客家麻糬手搖杯來了

大蒜免費加爆！宜蘭20年老字號水餃店

50多年福州乾麵紅到日本遊客專程來吃

山頭火拉麵台灣首家分店熄燈

三重隱藏豬腳曝光！滷到軟Q沾蒜醬更香

讓心放空！南投竹林秘境吃鍋洗森林浴

熱門行程

璀璨燈籠現九份 提燈夜遊亮山城

2024九份紅燈籠祭「提燈夜遊」最後名額！週末一起來提燈感受九份彎曲小巷間的獨特魅力吧！

最新新聞更多

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

必勝客最新西班牙海鮮紙包飯開吃

宜蘭傳藝端午推「龍舟三鐵」！

開箱／芭達雅室內射擊場！體驗真槍實彈

超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣

戶外「螢火蟲電影院」免費看！

漢江美景收眼底！首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月開幕

三重最強宵夜！木瓜牛奶＋多汁大雞排

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366