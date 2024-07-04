下雨酷暑也不怕！盤點桃園「40＋」室內景點＆吹冷氣攻略

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者黃亭詠

整理最新2024桃園室內景點攻略，快收錄起來，桃園景點多到爆炸，就是算是下大雨也不掃興，哪怕雨天大熱天，依舊有桃園室內景點可以逛，豐富的主題觀光工廠、浪漫美拍餐廳、夢幻室內攝影棚、還有冷氣全面放送的水族館，本篇滿分收錄40個以上的桃園室內景點。

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2024桃園室內最新熱門夯點

邸家咖啡

桃園也有夢幻城堡邸家咖啡，座落在龍潭優美的渴望村，四周綠意盎然，園區景觀優美、建築美輪美奐，有秒出國渡假的錯覺，提供精緻料理，也能喝咖啡下午茶，室內唯美好拍照，還有浪漫紫藤花佈景，親子同行也歡迎。

地址：桃園市龍潭區渴望二路99巷98號

營業時間：周一－周五10：00－18：00 周六日10：00－19：30（周二休）

服務電話：（09）5850－7905

桃園防災教育館





桃園防災教育館免門票入園，以防災救護為主題的教育園區，可以認識災害的發生，童趣繽紛的消防佈景超好拍，免費提供消防人員服裝，小孩秒變身救護人員超可愛，還能體驗模擬滅火救火場景，以及AR和VR互動設備，透過玩樂方式來學習防災救護的工作，生動又有趣。

地址：桃園市八德區介壽路二段901巷49弄35號

營業時間：9：00－12：00、13：30－16：30 （周日一休）

服務電話：（03）365－5119

桃園威天宮

桃園最新宗教聖地桃園威天宮，是全東南亞最高武財神-關聖帝君，佔地寬廣，屬於環保宮廟，採全世界獨創，以關公信物轉運龍銀，來代表香、金紙、和所有供品，祈福拜財神，還能同時拜觀音、月老和孔明，並走財寶隧道，讓新的一年財源滾滾。

地址：桃園市龜山區大坑路三段150巷6弄1號

營業時間：8：00－17：30

服務電話：（03）316－6455

樂灣糧倉

桃園休閒新亮點-樂灣糧倉園區，樂灣糧倉園區是複合式的美式餐廳，擁有遼闊的綠地大草原，可以野餐玩樂，館內還能採購小農特色物產和伴手禮，充滿歡樂的美式風情、親子同遊可以用餐下午茶，來放電也很適合。

地址：桃園市大溪區復興路二段163號之1

營業時間：10：00－18：00 周六日9：00－18：00 （周二公休）

服務電話：（09）3607－8188

螢火蟲炭烤豬排三明治

超厚切炭烤豬排三明治，餡料超飽真材實料，不起眼的小店，卻擁有復興鄉絕美的觀景視野、品項選擇豐富，現點現作，每款都是舌尖上的好味道，搭配桃園復興鄉或是拉拉山順遊吃美食也很適合。

地址：桃園市復興區三民里丸山3號

營業時間：11：00－17：00（周三休息）

觀光工廠&主題故事館

臺灣客家茶文化館

臺灣客家茶文化館位在龍潭，園區佔地寬廣，館內介紹著茶葉的歷史文化，結合客家的文化習俗，能認識不少歷史小故事，除了知茶事，還能品茶香、吃茶料理、買伴手禮，還有超人氣客家台劇茶金的場景，帶旅人深度走進那個年代的茶歷史，好逛又好拍。

地址：桃園市龍潭區高原路768號

營業時間：9：00－18：00

服務電話：（03）471－0855

建議停留時間：1小時－2小時

Xpark都會型水生公園

由日本橫濱八景島首度跨海來桃園開設的分館，水族館佔地寬敞，擁有12個精彩的主題展區，夢幻的大水槽，可以欣賞遼闊的海底世界，魚群們在水裡自在悠游，還看得到鯊魚與魟魚交會，療癒的水母生態，數大之美，讓人為之著迷。

停車場：有

大眾運輸：有

門票：550元/人

地址：桃園市中壢區春德路105號

營業時間：10：00－18：00

服務電話：（03）287－5000

建議停留時間：1.5小時－2小時

手信霧隱城

桃園最新景點，手信霧隱城，霧隱城佔地千坪，日本風情帶旅人走入江戶時代，以日本城下町為設計，莊嚴的城牆建築好壯觀，來訪能玩拍巨型日本武將、千本鳥居，以及天狗仙人，參觀工廠產線，欣賞360度的環景劇場，手信霧隱城也有提供餐點、下午茶及手作DIY的服務，還能採購手信坊精美好食的日式糕點禮盒。

停車場：有

大眾運輸：無

門票：150元/人

地址：桃園市龍潭區民豐一街99號

營業時間：8：30－20：00

服務電話：（03）479－7599

建議停留時間：1.5小時－2小時

郭元益糕餅博物館

桃園休閒景點郭元益糕餅博物館，銅板價門票認識百年餅舖美味的魅力，能認識郭元益的經營歷程、傳統餅舖對於禮俗的重要性，還能參與導覽解說，體驗趣味的糕餅手作DIY，逛玩博物館後，還能喝下午茶和買伴手禮。

停車場：有

大眾運輸：無

門票：50元/人

地址：桃園市楊梅區青年路9巷3號

營業時間：9：00－17：30

服務電話：（03）496－2201

建議停留時間：1小時

金格觀光工廠



桃園金格觀光工廠卡司蒂菈樂園，以長崎蛋糕主題為歡樂故事館，園區佔地寬敞，美輪美奐的展館是棟大型綠建築，館內佈景童趣可愛，到處可見卡司&蒂菈公仔，來訪能認識長崎蛋糕的歷史小故事及製作流程，還能體驗大小朋友都會喜歡的手作糕點DIY。

停車場：有

大眾運輸：無

門票：250元/人

地址：桃園市蘆竹區大竹北路90－66號

營業時間：9：00－17：00（週一公休）

服務電話：（03）255－1999

建議停留時間：1.5小時－2小時

自然接觸保養品亮點體驗園

桃園特色觀光工廠-自然接觸保養品亮點體驗園是座保養主題工廠，結合藝術地景、服務體驗的多元化休閒園區，入園門票不便宜，而且還需要先預約才能參觀，來訪會有專人服務，提供保養品的示範及試用，不僅能體驗產品，還能玩拍園區各種地景藝術，也可以體驗韓服、和服、唐裝及洋裝等服飾。

停車場：有

大眾運輸：無

門票：500人

地址：桃園市楊梅區楊湖路一段351號

營業時間：9：00－17：00

服務電話：（09）6660－3961

建議停留時間：1.5小時－2小時

桃園市立圖書館新總館

桃園最新景點-桃園市立圖書館新總館，新總館被稱為全台最美圖書館，以生命樹為建築外觀，美輪美奐相當壯觀，同時還結合時尚書店、餐廳、星巴克、國賓影城，以及文創娛樂，將其打造成一座多元化的新興圖書館。

停車場：有

大眾運輸：有

門票：免門票

地址：桃園市桃園區南平路303號

營業時間：8：30－21：00 （周一休）

服務電話：（03）316－6345

建議停留時間：1小時－2小時

異域故事館

異域故事館是一座關於孤軍歷史的展館，帶領旅人認識這群忠勇愛國的英雄，免門票參觀，但需提前預約報名，玩異域故事館，可以了解那年激昂的戰役，還能看到戰場上保留下來的武器設備文物，聆聽專業導覽後，順遊忠貞新村吃米干超好玩。

停車場：有

大眾運輸：有

門票：免門票

地址：桃園市平鎮區中山路44－1號

時間：10：00－12：00、14：00－16：00 （週一休）

服務電話：（03）465－0736

建議停留時間：1小時

可口可樂博物館

可口可樂博物館顧名思義就是可樂主題世界，是僅平日開放的景點，想來還得先預約，可以認識可樂的歷史發展，館內豐富好拍照，巨無霸可樂罐超級吸睛，有不少美式風情的特色場景，以及經典收藏品，入園免門票還可以免費喝可口可樂。

停車場：有

大眾運輸：有

門票：免門票

地址：桃園市桃園區興邦路46號

營業時間：周一－周五 9：30－12：00、14：00－16：30

服務電話：（08）0031－1789

棒球名人堂

巨人棒球出現在桃園棒球名人堂入園免門票，走進巨型棒球，能認識許多棒球的小知識，還能體驗玩樂，感受棒球各項遊戲與活動，特別的是，還能與史努比與查理布朗一家玩拍，將漫畫場景經典重現，真的是趣味又好玩，大飯店裡也有提供各式台灣小吃。

停車場：有（200/次）

大眾運輸：無

免門票

地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號

營業時間：9：00－21：00

服務電話：（03）433－9090

建議停留時間：1.5小時－2小時

土地公文化館

桃園好玩室內景點土地公文化館，展區寬敞，入園免門票，土地公公是民間最普遍祭祀的神明之一，館內介紹著土地公公的由來與歷史，還有豐富的藝術場景和互動遊戲可玩樂。

地址：桃園市桃園區三民路1段100號

營業時間：周二－周日 9：00 － 17：00

服務電話：（03）336－6860

建議停留時間：1小時

桃園雅聞魅力博覽館

楊梅雅聞魅力博覽館是個休閒賞花的去處，園區佔地寬廣，入園免門票，還有附停車場，園裡充滿異國風情，還有一座繽紛的玫瑰迷宮，走進玫瑰園裡探索賞花，花朵綻放好好拍，來楊梅雅聞魅力博覽館能喝下午茶、體驗DIY。

地址：桃園市楊梅區中山北路一段21巷1號

營業時間：8：30 －17：00

服務電話：（03）488－3800

巧克力共和國

甜滋滋的巧克力，是女孩們最喜愛的小甜食，走一趟桃園的巧克力共和國，還能認識大頭娃娃，滿足品嚐慾望，也能告訴你更多的可可的小常識。

地址：桃園市八德區介壽路二段巧克力街底

營業時間：9：30 － 17：00 （周一公休）

服務電話：（03）366－555

建議停留時間：1.5小時－2小時

台灣高鐵探索館

桃園特色室內景點高鐵探索館，全國首創以高速鐵路為主題的博物館，來訪不僅能認識鐵路在世界上發展與歷程，也能了解高速鐵路對於人們的便利與重要性。

地址：桃園市中壢區高鐵北路一段2號1樓

營業時間：周二 －周六9：30 ~ 12：30、14：00 －16：30

服務電話：（03）261－0001

建議停留時間：1小時

金蘭醬油博物館

桃園特色好玩觀光工廠金蘭醬油博物館，園區入口處，擺放重量級的巨型醬油好吸睛，參觀博物館，需事前電話預約，門票可以兌換迷你版醬油及折抵館內消費，參與導覽活動跟著導覽員走進廠房，了解醬油製程的小知識，還可以玩拍古早味懷舊風的趣味場景，別忘了一定要品嚐季節限定的醬油霜淇淋。

地址：桃園市大溪區介壽路236號

營業時間：9：30 －12：00、12：30 － 16：00

服務電話：（03）380－1226

建議停留時間：1小時

大溪老茶廠

早在公元前世紀就已經有茶，從很早以前茶品就被國人們所重視，繁多的茶類，成為進出口貿易的興盛時期，舊時的角板山工廠就是現今的大溪老茶廠，曾經盛產大量茶葉的工廠，現今變成觀光區，來這裡可以溫故知新、品味茶香、憂閒靜坐。

地址：桃園市大溪區復興路二段732巷80號

營業時間：10：00－17：30

聯絡電話：（03）382－5089

建議停留時間：1.5小時－2小時

桃園市客家文化館

桃園是客家第一大縣，龍潭更是重要的客家部落，珍貴的傳統民俗風情，值得旅人一同來探索，桃園客家文化館展現濃郁的客家文化和古物展覽，客家的文學和音樂，感受傳統客家的文化魅力。

地址：桃園市龍潭區中正路三林段500號

營業時間：周二 － 周日 8：30 － 17：00 （周一公休）

服務電話：（03）409－6682

建議停留時間：1.5小時－2小時

餐廳&咖啡館

忻林園區簡餐咖啡館

桃園最新親子庭院餐廳-忻林園區簡餐咖啡館，超低調的房舍建築，居然是座質感咖啡廳，園區佔地寬廣，有綠地草坪，繽紛花園，以及可愛藝術裝置，和小朋友最愛的沙坑區，屬親子友善空間，也歡迎帶毛小孩同行。

地址：桃園市新屋區永慶二路286巷23號

營業時間：11：00－18：00（周二三四休）

服務電話：（03）486－4682

哈比怪人の甜館

哈比怪人の甜館是台北哈比怪人之別館全新力作，地點就位在桃園復興航站，以及最新的航站綠洲旁，館內陳列主人私藏的巨型公仔玩和玩具，相當吸睛，一開放就造成人氣焦點，吸引不少旅人來拍照，特別的是，哈比怪人の甜館是可以吃甜點下午茶。

地址：桃園大園區三民路一段568號

營業時間：11：00－19：00

服務電話：（03）393－6520

建議停留時間：1小時

七號公路義式咖啡

位於桃園復興鄉有一座唯美希臘國度，地中海藍色地建築，讓人好放鬆，來訪能品嚐下午茶和欣賞山中景緻，園裡還有一隻可愛的小貓咪陪玩，來復興鄉玩樂，也很適合順遊來喝茶。

地址：桃園市復興區詩朗14－1號

營業時間：周一 － 週五 11：00 － 17：00

周六－周日 10：00 － 19：00（周二公休）

服務電話：（03）382－2997

Zoozoo假期

桃園復興鄉用餐午茶好去處ZOO ZOO假期，ZOO ZOO假期是一間美式風格的小餐館，繽紛亮眼的大招牌很吸引旅人的目光，提供咖啡、Pizza和義大利麵，來訪可以聚會用餐，也能簡單的下午茶，園區有不少好拍的特色造景，很適合順遊踩點。

地址：桃園市復興區三民里5鄰丸山52-3號

營業時間：周一 － 周五 11：00 － 18：00

周六日 10：30 － 18：00 （周二公休）

服務電話：（03）382－5321

建議停留時間：1小時－1.5小時

Jo’s Corner Café

桃園最新聚會好去處Jo’s Corner Café，座落於桃園市區歐風的角落咖啡館，充滿濃郁的異國風情，相約姐妹來這午茶約會，戶外佈景唯美又好拍，入館小坐再來杯咖啡，讓悠閒的午後更愜意。

地址：桃園市桃園區國強一街135號

營業時間：11：30 － 20：00

PS：有停車場.無預約服務

建議停留時間：1小時

利百代彩筆文創館

桃園美拍餐廳新亮點利百代彩筆文創館，創意以文具用品作為餐廳的佈景設計，熟悉的巨人鉛筆、超大訂書機和訂書針，館內還有古錐的文具公仔可以合影，來利百代彩筆文創館玩拍用餐很有意思，可以享用假日早餐、午餐、下午茶或晚餐。

地址：桃園市桃園區大誠路2號

營業時間：周一 － 周五 11：30 － 22：00、周六日 8：00 － 22：00

服務電話：（03）361－3020

建議停留時間：1小時 ~ 1.5小時

Amour 阿沐

桃園平鎮又有美拍新亮點，唯美的歐風莊園Amour 阿沐會館，吸睛的旋轉木馬，轉出愛的火花，草原上還有花園鞦韆和巨大鑽石噴水池，浪漫造景又是個情侶約會好去處，浮誇的阿沐373咖啡館還有叢林情境包廂。

地址：桃園市平鎮區延平路二段373號

營業時間：11：30 － 19；30

服務電話：（03）495－1375

建議停留時間：1.5小時－2小時

晶麒莊園

桃園愈來愈多教堂風的婚紗美拍基地，位於平鎮的晶麒莊園就是個熱門取景地，夢幻教堂搭配LOVE造景的綠意大草原，不僅適合約會拍照，更是遛小孩的好地方，除了提供新人婚宴宴客外，HoneyWood Cafe也能用餐午茶。

地址：桃園市平鎮區復旦路四段116巷51號

營業時間：11：00 － 21：00 （周二休）

服務電話：（03）401－3341

建議停留時間：1.5小時－2小時

玫瑰山谷

桃園賞花新景點玫瑰山谷，中壢市區裡出現唯美的森林玫瑰莊園，玫瑰山谷佔地寬敞，數以百計的玫瑰花好繽紛，園區充滿異國風情，歐風城堡、鄉村小屋好好拍，也能用餐下午茶，假期來逛庭院，欣賞玫瑰花玩拍好愜意。

地址：桃園市中壢區環中東路685巷55弄71號

營業時間：周三 － 周日 11：00 － 20：00

服務電話：（09）3551－2711

建議停留時間：1.5小時－2小時

友竹居茶藝館

桃園也有古色古香的復古茶樓友竹居茶藝館，傳統中式建築很有特色，能走小橋看瀑布，相當閒情逸致，館內提供豐富的餐點，能用餐也能品好茶，另有精緻套餐、鍋物、港點和特調飲品，入坐懷舊包廂，也能欣賞窗外的池畔風光，季節對了，還能欣賞屋簷下浪漫的紫藤花。

地址：桃園市中壢區中大路32號

營業時間：10：00 － 00：00

服務電話：（03）427－1116

建議停留時間：1小時－1.5小時

桃園77藝文町

桃園玩拍新亮點桃園77藝文町，充滿日式氣息的歷史警察宿舍，現在已成為人氣美拍的打卡點，成真咖啡更是必停留的午茶咖啡廳，待在日式古蹟裡品嚐咖啡香更是種自在享受，桃園77藝文町雖說不大，也有展覽和小市集。

地址：桃園市桃園區中正路77巷5號

營業時間：11：00 － 22：00 （周一休）

建議停留時間：1.5小時－2小時

日青方好

近期乾燥花的店家愈來愈多，幾乎全台都有特色的花藝咖啡館，位於桃園區也有間人氣的花藝餐廳日青方好，館內芳香瀰漫，供應精緻午茶和甜點，舒適的用餐空間，彷彿置身在花園叢林裡，女孩們還可戴上花環，當個俏皮公主。

地址：桃園市桃園區大興路118號

營業時間：11：00 － 20：00

周三：11：00 －17：00

服務電話：（03）358－1797

七號驛站

桃園大溪一帶有許多好玩景點，像是大溪橋、大溪花海農場及富田農場等，位於慈湖遊客中心旁有間唯美餐廳七號驛站，繽紛亮眼的外觀建築，讓人想停留小座，七號驛站提供豐富的餐食及下午茶糕點。

地址：桃園市大溪區復興路一段1240巷7號

營業時間：一－五 11：00－16：00（二三四公休）

六 11：00－19：30 、日 11：00－18：00

服務電話：（03）387－2377

休閒玩樂體驗

大魯閣棒壘球打擊場桃園中正館

大魯閣桃園中正館擁有專業舒適的棒壘球空間，透過揮棒、打擊和投球，不僅可以訓練專注力，挑戰自我的手眼協調，也能讓心情放輕鬆，桃園館還能玩迷你保齡球、投籃、射箭還能射飛鏢，豐富的玩樂設施，絕對值得大小朋友待上一整天。

地址：桃園市桃園區中正路1650號

營業時間：24小時營業

服務電話：（03）326－1001

建議停留時間：1小時－2小時

穀倉攝影棚

穀倉Studio攝影棚本來就是婚紗基地，擁有超過50個浪漫藝術場景供旅人拍照，入園門票300元，有歐風城堡、水上教堂、旋轉木馬、紅色鳥居，另外還能體驗異國服，有韓服、和服、漢服能選擇，喜歡拍照的朋友，也能在攝影棚裡留下滿滿記念。

地址：桃園市大溪區福山一路118－1號

營業時間：10：00－17：00

服務電話：（09）2825－9562

建議停留時間：1.5小時－2小時

Stay樂待親子共融空間

Stay樂待親子共融空間提供溫馨舒適的玩樂空間，裝潢繽紛有質感，規畫豐富的小朋友放電設施，有溜滑梯、球池、小山丘、帳篷、盪鞦韆，還提供多樣化的玩具，根本就是親子玩樂殿堂。

地址：桃園市桃園區經國二路85號3樓

營業時間：10：00－18:00 ／日9：00－17：00 （周二三休）

服務電話：（03）326－8038 （採預約制）

建議停留時間：3小時

巧虎夢想樂園

巧虎夢想樂園是座以巧虎家族為主題的親子館，園區佔地廣，安全的室內空間，避免日曬雨淋，人氣五大主題區域，場景童趣豐富，有夢幻球池、溜滑梯、探險車道、攀岩區和桌遊，還有小朋友最愛的桌上小火車、彩繪和賽車體驗等。

地址：桃園市中壢區春德路103號1樓

營業時間：周一－周四 10：00－17：30

五－日10：00－21：00

服務電話：（03）273－7220

建議停留時間：1.5小時－2小時

桃園機場第二航廈觀景台

沒時間出國，來桃園機場看飛機也是一大樂事，桃園機場第二航廈觀景台入園免門票，觀景台空間寬敞，讓旅人能近距離欣賞大飛機，還能親眼感受飛機升起飛向天際的瞬間震撼，還有一處玩藝大聽，讓旅人邊逛商場邊吃美食，館內復古風的立體彩繪繽紛又好拍。

桃園機場第二航廈觀景台

地址：桃園市大園區航站南路9號

(桃園國際機場第二航廈南側 5F)

營業時間：6:：30－22：30

玩樂磚家

館內樂高積木玩具豐富多樣化，可以讓小朋友來組裝玩樂高，發揮創意動動腦，還能體驗超有創意的樂高機器人互動小遊戲，玩樂磚家也推出特色手作PIZZA和甜點午茶，走一趟玩樂磚家，顛覆你對玩積木的想像。

地址：桃園區龍潭區公園路101號

營業時間：11：00 － 21：00 （周一休）

服務電話：（03）489－8883

龍情魔幻豆子主題館

近期意外發現新的打卡景點，招牌明顯吸引人群， 重點是進場免門票，還有健康堅果花生的小小教學分享，倒是經典的美食伴手禮讓我們打開荷包了。

地址：桃園縣大溪鎮復興路一段900號

營業時間：9：00－18：00 （周二休）

建議停留時間：30分鐘

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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