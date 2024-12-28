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桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿！明年1／15開搶下波梯次

▲桃園全新打造「大樹林滯洪池」，其中「水の秘密基地」十分夢幻。（圖／桃園市政府水務局提供）

▲桃園全新打造「大樹林滯洪池」，其中「水の秘密基地」十分夢幻。（圖／桃園市政府水務局提供）

記者彭懷玉／台北報導

桃園新景點「水の秘密基地」終於要對外開放了！水務局預約系統於27日開放民眾上網預約，上午10點開搶，一小時60個名額已全滿，下一次預約時間為明年1月15日上午10點，有興趣的民眾不妨記進行事曆。

▲桃園全新打造「大樹林滯洪池」，其中「水の秘密基地」十分夢幻。（圖／桃園市政府水務局提供）

▲「大樹林滯洪池」B池屬於地下式滯洪池，取名為「水の秘密基地」參觀需預約。（圖／桃園市政府水務局提供）

桃園市大樹林滯洪池一共有A、B、C池，B池屬於地下式滯洪池，取名為「水の秘密基地」，有門禁、需提前預約。水務局科長鍾源康表示，「水の秘密基地」預約系統已建置完成，27日上午10點開放第一波報名，不過，約1小時系統顯示6場次報名額滿。鍾源康說，預約日期額滿時，系統便無法選取，由於參觀採線上預約制，若沒有成功預約到的民眾，不接受現場報名，也請不要隨意擅闖。

▲桃園市全新打造「大樹林滯洪池」，其中的「水の秘密基地」屬於地下式滯洪池。（圖／桃園市政府水務局提供）

▲「水の秘密基地」首波開放日為明年1月9日、16日、23日，分別為上午10點、11點兩梯次。（圖／桃園市政府水務局提供）

「水の秘密基地」首波開放日為明年1月9日、16日、23日，分別為上午10點、11點兩梯次，一共6場次，成功報名到的民眾需攜帶身分證供現場核對，活動時間約為50分鐘，採自主式導覽方式進行。

沒報名到的民眾別扼腕，每場次將於前一個月的15日開放隔月預約，舉例來說，下一次會在明年1月15日上午10點開放2月份的預約，每梯次報名人數上限為30人，為了管控報名人員及秩序，每位報名者最多可報名一位參加者。活動於國定假日不開放，具體開放時間將依公告為準，可上桃園市政府水務局粉專了解最新資訊。

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