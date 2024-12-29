9家手搖飲「跨年優惠」懶人包！珍奶買1送1、配料只要1元

▲手搖飲跨年優惠懶人包。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

準備迎接2025年，各大手搖飲品牌紛紛祭出「跨年好康活動」，不僅網羅多款飲品買1送1、第2杯半價喝，還有1元加料活動，小確幸一次看。

●顏太煮奶茶

顏太煮奶茶全門市將於12月30日起至2025年1月10日祭出「1元加料」活動，全品項皆能加料，配料有「蜜桃凍」、「蜜香檸凍」、「QQ粉條」、「琥珀珍珠」、「荔枝椰果」、「百年仙草凍」、「手工杏仁凍」共7款任選，提醒須於官方LINE上加入會員領券使用，每張券限購1份。

●CoCo

CoCo將於12月31日起2025年1月1日祭出「大杯QQ奶茶第2杯半價」，2杯特價90元，平均1杯只要45元，於全門市或使用都可訂線上點餐皆可享優惠，每人不限購，數量有限、售完為止。

●COMEBUY

COMEBUY全門市將於12月31日起至2025年月1月1日祭出「指定飲品買1送1」優惠，期間凡購買「大杯烏瓦紅茶拿鐵」或「中杯港式厚奶」，即可免費喝「大杯烏瓦紅茶」1杯，單筆消費最多2組，不開放寄杯，每門市每日限送100杯，送完為止。

▲御私藏「台灣肉乾珍珠奶茶」限時買1送1。（圖／COZY TEA御私藏提供）

●COZY TEA御私藏

御私藏全門市將於12月31日起至2025年1月2日期間每日下午1點至晚上6點祭出「台灣肉乾珍珠奶茶買1送1」優惠，每人每天限購3組，售完為止。

●喫茶小舖

喫茶小舖全門市將於12月31日起至2025年1月2日祭出「買1送1」優惠，期間凡購買經典人氣飲品「哞³」或「黑哞」，即可免費獲多喝純茶1杯，贈送品項由各門市隨機送。

●茶湯會

茶湯會即日起至2025年1月1日於全門市祭出「草莓系列第2杯75折」優惠，品項有「草莓四季春拿鐵」、「草莓翡翠珍珠奶綠」共2款，每人限購2組。

●五桐號

五桐號即日起至2025年1月5日祭出「太妃奶茶買1送1」優惠，單筆消費限購1組，全門市、外送平台Uber Eats皆享優惠。

▲康青龍4大飲品限時買1送1。（圖／康青龍提供）

●康青龍

康青龍即日起至12月31日祭出「買1送1」年末狂歡好康，優惠飲品包括「桑葚香檸」、「鐵觀音奶茶」、「青龍茶王」及「碧玉茉莉綠茶」可享「同品項買1送1」，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠，數量有限、送完為止；至2025年1月2日前加碼在龍來訂線上點餐平台推「粉桃蜜球+金蘋百香打8折」優惠。

●TEA TOP第一味

TEA TOP第一味即日起至12月31日祭出「巨峰葡萄青大杯買1送1」聖誕優惠，換算下來單杯不到33元，只要使用你訂平台且選擇自取即享優惠，且每人不限購買組數，各門市售完為止。