50道東南亞料理吃到飽　台北福華「南洋美食節」元旦登場

▲台北福華大飯店彩虹座 「南洋風情盛宴」明年元旦登場。（圖／台北福華大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

台北福華大飯店彩虹座明年1月1日推出全新主題「南洋風情盛宴」，超過50道經典東南亞料理無限供應，自助午餐成人每人1650元起，晚餐每人1750元起。

彩虹座美食新主題「南洋風情盛宴」，由出生於馬來西亞怡保的行政總主廚劉文凱操刀，融合其家鄉記憶，與多年於新加坡、中國、印度、孟加拉等地的烹飪經驗，將多國風味注入馬來西亞特色，推出一道道獨特的南洋料理。

▲馬來西亞印度帕尼普里炸酥球，結合辛辣鷹嘴豆、切丁馬鈴薯、風味濃郁的酸辣醬等多樣餡料。（圖／台北福華大飯店提供）

多達50餘道東南亞風味料理的「南洋風情盛宴」，菜色涵蓋沙拉、湯品、主食、炸物及甜點，推薦菜色包括發想於印度街頭經典小吃的「馬來西亞印度帕尼普里炸酥球」，結合辛辣鷹嘴豆、馬鈴薯泥、風味濃郁的酸辣醬，打造出具有南洋特色的創新版本。

▲馬來辣魷魚螃蟹沙拉，採用新鮮的魷魚和螃蟹作為主材料，辣醬、由辣椒、酸橙汁、蝦醬和二砂糖混合而成。（圖／台北福華大飯店提供）

「馬來辣魷魚螃蟹沙拉」以新鮮魷魚與螃蟹為主食材，加入融合辣椒、酸橙汁、蝦醬及棕櫚糖的自製辣醬，搭配當季新鮮蔬菜與脆爽生菜葉，佐以蝦乾、峇拉煎、萊姆汁、花生、薄荷葉與辣椒等香料，營造層次多元的豐富口感。

▲新加坡鹹蛋黃炒蝦蛄，將炸好的蝦蛄拌入濃郁奶油醬汁中。（圖／台北福華大飯店提供）

「新加坡鹹蛋黃炒蝦蛄」選用飽滿蝦蛄，裹上玉米澱粉油炸至金黃色，並拌入以鹹鴨蛋黃、蒜頭、泰國辣椒及咖哩葉調製的濃郁醬汁，展現香濃鹹鮮滋味。

甜點網羅多款東南亞經典美味，包括「娘惹蒸千層糕」、「馬六甲椰汁西米」、「椰子香蘭蛋糕」及現點現做的「咖椰烤土司麵包」，為味覺旅程畫下甜美句點。南洋風情盛宴明年1月1日起至2月28日於彩虹座登場，午、晚餐限定，餐費每人1650元起。

▲Sunny Buffet明年1月起推出為期兩個月的西班牙主題盛宴 。（圖／業者提供）

另外，Sunny Buffet明年1月起推出為期兩個月的西班牙主題盛宴，共10多道美食無限供應，從沙拉、小點、主食到甜點。富有地中海風情的「涼拌章魚番茄沙拉」，挑選鮮嫩彈牙的章魚及新鮮的番茄及橄欖，加入番茄莎莎醬，最後撒上芫荽增添風味；「羊乳酪水果沙拉」選用菲達起司入菜，將西瓜及小黃瓜的鮮甜果香與羊乳酪的濃郁鹹香巧妙結合。

▲馬德里鷹嘴豆燉牛肚。（圖／業者提供）

想體驗真正的西班牙首都馬德里的傳統美食，那絕對不能錯過「馬德里鷹嘴豆燉牛肚」，牛肚與鷹嘴豆共同燉煮，增加料理的豐富度，再搭配上香辣濃郁的番茄醬汁，讓每一口都充滿西班牙風情。「蒜香紅椒烤雞」的雞肉以多種煙燻香料與蒜頭長時間醃製，透過220度高溫烘烤至表皮金黃酥脆，將豐盈的肉汁與馥郁的調味完全鎖於肉中，佐上紅甜椒與朝天椒特製而成的獨家辣醬。