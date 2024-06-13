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北市「指南宮竹柏參道」換全新光環境！氛圍燈佐石燈籠超有氣氛

▲「指南宮竹柏參道」換上全新光環境。（圖／北市公園處提供）

▲木柵「指南宮竹柏參道」換上全新光環境。（圖／北市公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

北市再增一處夜間新景點！位於台北大縱走第七段的「指南宮竹柏參道」，被公認是最平易近人的一段，大地處將原先的環境進行修復，換上低色溫LED光源及低尺度的照明，與日式石燈籠相輝映，呈現古樸而浪漫的情調。

▲「指南宮竹柏參道」換上全新光環境。（圖／北市公園處提供）

▲「指南宮竹柏參道」2020年起由大地處進行改善，將石燈籠修復，改善石階步道階梯、重造竹柏林道，全長近1公里。

「指南宮竹柏參道」2020年起由大地處進行改善，將石燈籠修復，改善石階步道階梯、重造竹柏林道，全長近1公里，公園處在此基礎下規劃「指南宮竹柏參道」光環境營造計畫，漫步其中，能感受參道古色古香的日式風情。

公園處處長藍舒凢表示，指南宮竹柏參道建於日治時期，已有百年歷史，是信眾前往指南宮參拜的日式石階步道，本次藉由光環境優化計畫，將步道原有傳統泛光型路燈替換掉，改以低色溫的LED光源及低尺度的照明取代。同時，燈具白天融入自然環境，夜晚則成重要的照明設施，低色溫的暖黃光不僅降低了對生物夜間活動的干擾，也消除了以往入夜後的冷峻氛圍。

▲「指南宮竹柏參道」換上全新光環境。（圖／北市公園處提供）

▲「指南宮竹柏參道」是木柵區富有景觀與文化意涵的登山步道，位於指南路3段33巷的山下石門處。

「指南宮竹柏參道」是木柵區富有景觀與文化意涵的登山步道，位於指南路3段33巷的山下石門處，終點為指南宮的本殿廣場，全長約1,200階，總長度約1,021公尺。參道上可見造型典雅的日式石燈籠、石柱、石獅及涼亭，兩旁以百年竹柏、櫻花樹、香楠、大葉楠等天然林木夾道，環境清幽。步道的終點連接著區內宗教聖地指南宮，以及貓空地區的茶產業與山區步道，構成了別具特色的指南風景區。 

▲「指南宮竹柏參道」換上全新光環境。（圖／北市公園處提供）

▲參道上可見造型典雅的日式石燈籠、石柱、石獅及涼亭，兩旁以百年竹柏、櫻花樹、香楠、大葉楠等天然林木夾道。
  
公園處路燈科科長鄭博文進一步補充，相鄰階梯上設有以指南宮意象的葫蘆造型指標，此外，燈光系統除具節能時段控制外，還會隨四季節氣變換相應的場景氛圍，讓都市人輕鬆覓得一方幽靜。

▲「指南宮竹柏參道」換上全新光環境。（圖／北市公園處提供）

▲民眾不妨趁著傍晚漫步上山，或搭乘貓空纜車從指南宮站徒步下山，都可循著光的指引，享受一場舒適的步道秘境之旅。
  
民眾不妨趁著傍晚漫步上山，或搭乘貓空纜車從指南宮站徒步下山，都可循著光的指引，享受一場舒適的步道秘境之旅。

關鍵字： 台北市旅遊 木柵區旅遊 貓空旅遊 指南宮竹柏參道

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