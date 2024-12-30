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紅葉蛋糕插旗新北三重　在地人： 歡迎回來

▲紅葉蛋糕黑森林蛋糕。（圖／取自紅葉蛋糕板橋店臉書）

▲紅葉蛋糕的「黑森林蛋糕」。（圖／取自紅葉蛋糕板橋店臉書）

記者黃士原／台北報導

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店的紅葉蛋糕，近期除了到百貨商場快閃之外，12月初低調開出三重店，讓許多在地人直呼「歡迎回來三重」。

號稱全台第一間鮮奶油蛋糕店的始祖，至今已營業超過50年的紅葉蛋糕，雖然沒有時尚精緻的外型，卻以反璞歸真的原始滋味抓住老客人的心，鮮奶油蛋糕、黑森林蛋糕都是店家招牌，近年還與電視影集《不夠善良的我們》聯名，推出「鹹奶油百香檸檬條」，每日數量有限，售完為止。

▲紅葉蛋糕與《不夠善良的我們》聯名商品「鹹奶油百香檸檬條」。（圖／取自紅葉蛋糕官網）

紅葉蛋糕除了雙北門市，這兩年也前往桃園、新竹展店，讓當地人不用跑到大台北地區就買得到鮮奶油蛋糕，而12月初又開出新店面，三重店目前試營運中，讓當地人開心的直呼「太棒了！不用到板橋買了」，還有人說「歡迎回來」，原來之前紅葉蛋糕曾有三重店，2014年之後分家並改名楓格，這次相隔10年後終於再度回歸。

▲KANG Artisan Bakery以酥皮類麵包為主軸。（圖／記者黃士原攝）

另外，前台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚離開飯店後，由他自行開設的烘焙坊「KANG Artisan Bakery」，已於12月初開幕，店裡主要供應可頌、丹麥捲、司康等品項。

KANG Artisan Bakery以酥皮類麵包為主軸，其中光是可頌和丹麥捲的口味，就有原味奶油、香脆杏仁、開心巧克、豚艾曼達、古法可鬆、金沙芋泥等多種選擇；另有酥香鬆軟的司康、質樸美味的鹽花奶油捲、柔軟細緻的湯種吐司，以及甜香酥脆的空氣千層等，售價55元起。

關鍵字： 美食雲 紅葉蛋糕

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