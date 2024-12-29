「淡水3萬發跨年煙火」先登場！沿線深夜美食、交通一次看

▲「閃耀新北1314跨河煙火」31日晚間8點25分在淡水、八里水岸登場。（資料照／新北市高灘處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

跨年將至，「閃耀新北1314跨河煙火」31日晚間8點25分在淡水、八里水岸登場，施放13分14秒、共3萬發煙火，壓軸嘉賓是韓流天團SUPER JUNIOR小分隊L.S.S.。在此之前，可以先到港區周邊逛市集、泡咖啡廳，跨完年搭輕軌到鄰近站別用餐，為2024年畫下完美句點。

▲當天下午3點起，淡水漁人碼頭將有多場藝文表演、美食文創市集等活動。（圖／新北市漁業處提供）

3點起開逛市集、餐車

當天下午3點起，淡水漁人碼頭、海關碼頭和八里左岸公園將有多場藝文表演、美食文創市集等活動，其中，福容飯店當天集結胖卡餐車，販賣特色小吃、異國美食、點心飲品等，營造一場美食嘉年華。

▲▼溜溜帽遊樂場讓小孩免費暢玩；幾米女孩裝置藝術「有時想獨自看海」。（圖／新北市漁業處提供）



看展覽、泡咖啡廳、畫畫

滬水一方藝文空間有藝文展覽，積木共和國、溜溜帽遊樂場也能讓小孩免費暢玩，喜歡幾米的人，可到漁人碼頭內尋找兩座幾米女孩藝術裝置，或是穿越情人橋漫步木棧道，欣賞漁港風情，捕捉碼頭專屬的絕美夕陽。

▲喜歡海鮮的民眾，也可以到港區內的「魚藏餐廳」。（圖／新北市漁業處提供）

喜歡海鮮的民眾，也可以到港區內的「魚藏餐廳」，或木棧道下商店街的「大胖活海產」大啖海鮮料理，用完餐後，可到魚市內的「魚藏咖啡廳」享用香氣十足的現煮咖啡，咖啡廳對面還有「魚藏文化館—SHOW 233畫室」，體驗DIY樂趣。

▲淡水漁人碼頭漁港風光。（圖／新北市漁業處提供）

煙火最佳觀賞點

漁人碼頭煙火可視範圍橫跨淡水河畔左右岸，觀賞點除右岸漁人碼頭港內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場等，是最接近煙火的第一排，漁人碼頭外的油車口木棧道至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點，另外在左岸八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及八里北堤沙灘較能避開人潮，是絕佳觀賞區域。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）

當天下午4點起交通管制

當日自行開車的民眾注意，漁人碼頭停車場自31日上午10點起採進場一次性收費（小客車60元/次），無30分鐘免費優惠，且滿載時將禁止車輛進入。當日活動現場將從下午4點至晚間11點進行交通管制，請依現場指引行駛及停車。

▲5大淡海輕軌周遭的深夜美食。（圖／新北捷運公司提供）

淡海輕軌深夜美食

若購買50元的輕軌一日票，可一整天不限次數搭乘淡海輕軌。同時，新北捷運公司整理出5大輕軌周遭的深夜美食，包括：距離竿蓁林站只要5分鐘的吮指王炸雞，跨年夜營業到2點，還有位在漁人碼頭內pier salon & bar碼頭沙龍餐酒館，距離漁人碼頭站步行8分鐘，跨年夜營業到2點；位在淡金北新站步行8分鐘的樹下餐酒，跨年夜營業到3點；從淡江大學站步行9分鐘的胖達關東煮，跨年夜營業到2點；距離濱海沙崙站只要步行7分鐘的築間幸福鍋物，跨年夜營業到3點。

▲漁人碼頭內pier salon & bar碼頭沙龍餐酒館，距漁人碼頭站步行8分鐘。（圖／新北捷運公司提供）

輕軌42小時不打烊

淡海輕軌於12月31日跨年夜通宵營運，連續42小時不打烊，此外，新北捷運公司轄下三條路線，包括安坑輕軌及環狀線也將持續42小時營運服務。

▲因應「閃耀新北1314跨河煙火」人潮，淡海輕軌將加開班次，縮短至每6分鐘一班。（圖／新北捷運公司提供）

因應觀賞煙火人潮，當天將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車，從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車運行，班距也將視人潮狀況加密縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，捷運公司將持續視現場情況調整列車班距。