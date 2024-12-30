明年起搭土耳其航空轉機　送經濟艙2晚、商務艙3晚伊斯坦堡住宿

▲土耳其航空獲金氏世界紀錄認證為「飛最多國家」的航空公司。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

土耳其航空宣布，從2025年起，只要購買台北出發經伊斯坦堡轉機的國際線機票，且轉機時間超過20小時以上，就提供經濟艙旅客可享2晚4星飯店免費住宿，商務艙旅客可享3晚五星飯店免費住宿，所有旗下航點均適用，但不包括轉機土耳其國內線航點，以及代碼共享航班。

土耳其航空才剛獲得金氏世界紀錄認證為「飛最多國家」的航空公司，航點遍及全球120個國家。現在航空公司進一步宣布，從2025年起，只要購買台北經伊斯坦堡轉機前往其他國家的國際線來回機票，且在伊斯坦堡轉機時間超過20小時以上，就提供經濟艙旅客2晚4星飯店、商務艙旅客3晚5星飯店免費住宿。

▲搭土航經伊斯坦堡轉機，且轉機時間超過20小時，就送經濟艙旅客2晚免費住宿、商務艙3晚免費住宿。上圖為聖索菲亞大教堂。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客必須注意，除了上述規定外，還有以下幾點兌換限制：

1.行程起點及終點必須為台北。

2.免費住宿適用於來回機票，可用於去程或回程且僅限一次。

3.簽證費、城市間交通費用及機場與飯店間的交通費用，均由旅客自行負擔。

4.須於行程首個航班起飛前72小時申請，並考量工作日／時間，周末日、假日不算在工作日內。

5.辦理住宿需出示飯店住宿券及登機證， 飯店住宿券恕無法更改。

6.旅客收到住宿券後可自行連絡飯店享有土耳其航空飯店續住優惠。

7.享有伊斯坦堡免費住宿旅客，不提供同時使用TourIstanbul免費市區觀光服務。

8.未滿18歲且單獨旅行的旅客不適用。

▲阿提哈德航空將於明年開闢台北直飛航線。（圖／達志影像／美聯社）

而「中東三寶」之一的阿提哈德航空（Etihad Airways），將於明年9月8日起開飛「台北－阿布達比」，且天天都有航班。

▲阿提哈德航空明年一次新增10個航點。（圖／翻攝自阿提哈德航空官網）

阿提哈德明年將一次開闢10個航點，包括阿爾及利亞首都「阿爾及爾」、美國亞特蘭大、泰國清邁、越南河內、中國香港、泰國喀比、印尼棉蘭、柬埔寨金邊、台灣台北、突尼西亞突尼斯。

其中「台北－阿布達比」 計劃於9月8日開航，每天都有1個來往航班，並以波音787夢幻客機執飛。從台北出發時間為台灣時間晚上7點35分，阿布達比當地時間凌晨0點15分抵達阿布達比國際機場，讓旅客未來想要造訪中東地區，或透過阿布達比轉機都更加方便。