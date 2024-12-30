ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

奧蘭多迪士尼「神奇王國」全攻略　新設施、表演、交通門票一次看

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲美國奧蘭多迪士尼的「神奇王國」擁有最經典的灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

位於美國佛羅里達州的「華特迪士尼世界度假區」（簡稱奧蘭多迪士尼），可說是全球粉絲此生必朝聖的迪士尼樂園，其中「神奇王國」更是真實版的童話世界，每年吸引上千萬旅客造訪。《ETtoday新聞雲》實際走訪，整理出神奇王國必拍亮點、最新與人氣遊樂設施，還有交通與門票選擇，迪士尼控一定要列入你的待去夢想清單中。

■從台灣如何到奧蘭多？

目前台灣尚未有直飛奧蘭多航線，旅客可以透過直飛現有美國航點再轉機前往。例如聯合航空提供「台北－舊金山」每天2個來往班次，透過綿密內陸航網，可無縫接軌轉機飛往奧蘭多國際機場，使用聯合航空的APP可隨時追蹤航班最新動態、登機門、行李運送進度，有任何變動都會即時推播通知，並可查詢轉機資訊，讓旅客更加安心。

▲▼美國奧蘭多迪士尼APP。（圖／記者蔡玟君攝）

▲想要順利玩奧蘭多迪士尼，一定要下載官方APP。（圖／記者蔡玟君攝）

■玩迪士尼一定要下載官方APP「My Disney Experience」

隨著行動裝置越來越普及，奧蘭多迪士尼將門票、樂園預約、點餐、購物、房卡等功能都整合在官方APP「My Disney Experience」內，不管是預約入園、抽快速通關，或是在樂園內用餐、購物，還是要查詢設施目前排隊所需時間、當天遊行與煙火秀表演時間、樂園營業時間等，都可以透過APP查詢。

▲▼美國奧蘭多迪士尼門票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲跨園票在第一次入園時會得到一張隨機迪士尼人物圖案的實體磁卡。（圖／記者蔡玟君攝）

■玩奧蘭多迪士尼買哪一種門票最划算？

奧蘭多迪士尼擁有4座陸上樂園和2座水上樂園，4座陸上樂園分別為「神奇王國」、「動物王國」、「EPCOT艾波卡特」和「好萊塢夢工廠」，每一座樂園都能玩上一整天，因此官方從1日單園票、1日跨園票到多日跨園票、星光票都有。

根據記者實際體驗，建議買「跨園票（Park Hopper）」，官方提供1日到10日跨園票等選擇，又以2日或3日以上的跨園票最划算，可以在指定使用時間與營業時間內，無限次自由進出4座陸上樂園，方便旅客彈性安排行程。

跨園票在第一次入園使用時，需出示APP內的票券條碼給工作人員掃描，接著會取得一張隨機圖案的實體磁卡，接下來進入任何園區只要憑藉磁卡感應、按指紋、過安檢即可入園，每次入園都需感應。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往奧蘭多迪士尼神奇王國的渡輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲或也可搭乘單軌列車前往。（圖／記者蔡玟君攝）

■前往神奇王國交通方式

若沒有入住在度假區內飯店，可以選擇自駕、搭Uber前往；若住在迪士尼度假區內飯店，依照所在地點可選擇搭巴士、渡輪或單軌列車前往，連接樂園與各大迪士尼飯店的交通均免費。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從美國小鎮大街看灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神奇王國內美國小鎮大街每一處建築都很好拍。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國必拍經典3大角度

神奇王國作為世界最夢幻的童話樂園，園內6大區域都有拍照打卡亮點，但絕對不可錯過以下幾處：

1.美國小鎮大街
如夢似幻的美國小鎮大街，在節慶到來會佈置的更加歡樂，讓人感受濃濃過節氛圍，這裡也是欣賞灰姑娘城堡的最佳視角，站在街道上以城堡為背景，可是許多人必拍角度。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼華特迪士尼本人牽著米奇雕像，周邊也有許多可愛雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

2.灰姑娘城堡與華特迪士尼本人雕像
來到神奇王國當然要和灰姑娘城堡合照，藍天下的城堡散發迷人色彩，周邊還有許多可愛的迪士尼人物雕像，以及最經典的「華特迪士尼本人牽著米奇」的雕像，都不可錯過。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲灰姑娘城堡倒影。（圖／記者蔡玟君攝）

3.灰姑娘城堡倒影
在臨近旋轉木馬的護城河橋上，這裡是捕捉灰姑娘城堡上下倒影的最佳取景地。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼神奇王國內目前最新的遊樂設施「創急速光輪」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國最新遊樂設施「創急速光輪」

神奇王國內目前最新遊樂設施，是位於明日世界內的「創急速光輪」，該設施在2023年4月4日啟用，靈感來自於上海迪士尼樂園的同一座設施。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲晚上更有科幻感。（圖／記者蔡玟君攝）

該設施讓旅客騎上「光輪摩托車」，進行一場充滿科幻感與刺激冒險的瘋狂旅程，旅客乘著摩托車沿著軌道高速上下俯衝，讓人忍不住驚呼連連，部分軌道設置於戶外，當車輛疾駛而過時，尖叫聲四起與衝刺時設施發出的轟隆轟隆聲，光在下方看就讓人沸騰，也是目前神奇王國內最受歡迎、排隊最久的設施之一。推薦白天、晚上都搭一次，不同光影效果讓人每次搭乘體驗感受都大不相同。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲人氣歷久不衰的設施「大雷山鐵路（Big Thunder Mountain Railroad）」。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國最受歡迎遊樂設施

1.大雷山鐵路 Big Thunder Mountain Railroad

大雷山鐵路是以礦坑為主題的雲霄飛車，穿梭在礦山洞穴與採礦鐵道之間，一下快速俯衝，一下急轉彎，讓人忍不住驚呼連連；每一節車廂都有各自名字， 蘊含無懼的意義。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雲霄飛車「七個小矮人礦車歷險記（Seven Dwarfs Mine Train）」。（圖／記者蔡玟君攝）

2.七個小矮人礦車歷險記 Seven Dwarfs Mine Train

七個小矮人除了陪白雪公主探險，還做了什麼呢？搭上礦車前往古老礦山一探究竟！當列車快速在山坡上急轉、俯衝，接著深入礦井，看小矮人邊唱歌邊看著閃閃發光的珠寶，特殊的體驗也是人氣歷久不衰的遊樂設施。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲室內型雲霄飛車「太空山（Space Mountain）」。（圖／記者蔡玟君攝）

3.太空山Space Mountain

太空山可說是迪士尼最經典不敗的遊樂設施之一，即使你在全球各地的迪士尼樂園或許都玩過，但來到神奇王國，一定要到明日世界搭一次太空山才算不虛此行。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼神鬼奇航：加勒比海盜。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

4.神鬼奇航：加勒比海盜 Pirates of the Caribbean

想實際走進傑克船長生活的世界，那就一定要來搭乘一次「神鬼奇航：加勒比海盜」，聽著電影中熟悉的海盜歌聲，跟著船隻前往鬧鬼的死者之灣，看兩岸男女以歌聲抒發內心，宛如走進電影場景中。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

5.小飛俠天空之旅 Peter Pan’s Flight

童趣十足的「小小世界」遊樂設施很經典，搭完之後，也別錯過對面的「小飛俠天空之旅」，跟著彼得潘和他的小夥伴們展開一場對付虎克船長、遊走不同國度的冒險之旅。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國遊行，奧蘭多迪士尼樂園，華特迪士尼世界度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼神奇王國遊行表演。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國遊行，奧蘭多迪士尼樂園，華特迪士尼世界度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國必看表演

1.遊行演出

來到神奇王國，不可錯過的就是遊行演出，根據APP可掌握每天遊行時段、提早卡位，平均一天會有1至2場的遊行表演，例如目前固定演出的「Disney Festival of Fantasy Parade」遊行，每次遊行時間約為12分鐘，可看到米奇、米妮在內經典人物角色，還有迪士尼公主們、玩具總動員等人物站在特色花車上，搭配歡樂動感的音樂，與遊客們一起嗨翻樂園。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國遊行，奧蘭多迪士尼樂園，華特迪士尼世界度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲特殊節日也會加入不同元素，例如聖誕節就有期間限定遊行，還有聖誕老人夫妻花車。（圖／記者蔡玟君攝）

因應節日，樂園也會加入不同節慶元素，例如聖誕節有聖誕老人，還有大型水晶球花車現身，搭配火熱繽紛的裝飾，每一次都帶給遊客不同歡樂體驗。

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界度假區魔法王國煙火秀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼神奇王國煙火秀「Happily Ever After」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼美國奧蘭多迪士尼世界度假區魔法王國煙火秀。（圖／記者蔡玟君攝）

2.此生必看神奇王國煙火秀

神奇王國煙火秀「Happily Ever After」堪稱是全球迪士尼樂園中此生必看煙火秀之一，結合城堡光雕投影、音樂、歌唱、燈光、煙火表演，長達20分鐘的演出，將迪士尼經典音樂重新編曲，結合那些耳熟能詳的人物，透過光雕動畫投影讓夜晚的城堡彷彿活過來般，搭上不同高度、色彩、大小且多層次的煙火，為遊客在童話世界的夢幻之旅劃下完美句點。

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲奧蘭多迪士尼神奇王國入口意象。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國未來擴建計畫

迪士尼體驗部門總裁戴明哲在日前公布全球迪士尼擴建計劃中，就透露神奇王國將迎來有史以來最大擴建，《汽車總動員》系列將加入邊域世界（Frontierland）園區，預計新增兩項全新體驗，帶領遊客進入水箱溫泉鎮外的荒野天地：一個是刺激的越野拉力賽，和一個適合小小賽車手也能參與的家庭友善型設施，預計於明年初開始建設。

此外，神奇王國也將打造以迪士尼反派角色為主題的全新園區「Villains Land」，該園區會設置兩項遊樂設施、餐飲區和購物中心，讓「從此過著幸福快樂的生活」變成遙不可及的夢境，並提供超獨特體驗。

關鍵字： 美國旅遊 奧蘭多 奧蘭多旅遊 佛羅里達州 佛羅里達旅遊 奧蘭多迪士尼 奧蘭多迪士尼樂園 美洲旅遊 華特迪士尼世界度假區 奧蘭多迪士尼神奇王國 神奇王國 旅遊知識 旅遊攻略

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

推薦閱讀

此生必去奧蘭多迪士尼神奇王國全攻略

此生必去奧蘭多迪士尼神奇王國全攻略

台北福華「南洋美食節」元旦登場

台北福華「南洋美食節」元旦登場

松山新開幕不限時咖啡老宅！

松山新開幕不限時咖啡老宅！

搭土航轉機最高送3晚伊斯坦堡住宿

搭土航轉機最高送3晚伊斯坦堡住宿

紅葉蛋糕插旗新北三重　在地人： 歡迎回來

紅葉蛋糕插旗新北三重　在地人： 歡迎回來

手搖飲限時12天豪撒「3大優惠券」

手搖飲限時12天豪撒「3大優惠券」

開箱／緊鄰青島神社的絕美海景玻璃屋

開箱／緊鄰青島神社的絕美海景玻璃屋

住蘇澳煙波享奢華早餐、房內泡黃金雙湯

住蘇澳煙波享奢華早餐、房內泡黃金雙湯

王品20幾年退休主廚賣起港式滷味油雞

王品20幾年退休主廚賣起港式滷味油雞

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲限時12天豪撒「3大優惠券」

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

搭土航轉機最高送3晚伊斯坦堡住宿

紅葉蛋糕插旗新北三重　在地人： 歡迎回來

被推「大台北最強刈包」肥肉入口即化

9家手搖飲跨年優惠懶人包

200元排餐現炒蔬菜滷肉飯無限吃到飽

「淡水跨年煙火」美食、交通懶人包

前鼎泰豐師父！滿滿湯汁感還原度超高

住蘇澳煙波享奢華早餐、房內泡黃金雙湯

熱門行程

2024新北感溫祭系列活動感受新北觀光活動魅力+

為迎接寒冷的冬季，新北市推出豐富的節慶活動，讓市民與遊客在溫暖的氛圍中，開心渡過冬春時光

最新新聞更多

此生必去奧蘭多迪士尼神奇王國全攻略

台北福華「南洋美食節」元旦登場

松山新開幕不限時咖啡老宅！

搭土航轉機最高送3晚伊斯坦堡住宿

紅葉蛋糕插旗新北三重　在地人： 歡迎回來

手搖飲限時12天豪撒「3大優惠券」

開箱／緊鄰青島神社的絕美海景玻璃屋

住蘇澳煙波享奢華早餐、房內泡黃金雙湯

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366