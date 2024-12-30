奧蘭多迪士尼「神奇王國」全攻略　新設施、表演、交通門票一次看

▲美國奧蘭多迪士尼的「神奇王國」擁有最經典的灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

位於美國佛羅里達州的「華特迪士尼世界度假區」（簡稱奧蘭多迪士尼），可說是全球粉絲此生必朝聖的迪士尼樂園，其中「神奇王國」更是真實版的童話世界，每年吸引上千萬旅客造訪。《ETtoday新聞雲》實際走訪，整理出神奇王國必拍亮點、最新與人氣遊樂設施，還有交通與門票選擇，迪士尼控一定要列入你的待去夢想清單中。

■從台灣如何到奧蘭多？

目前台灣尚未有直飛奧蘭多航線，旅客可以透過直飛現有美國航點再轉機前往。例如聯合航空提供「台北－舊金山」每天2個來往班次，透過綿密內陸航網，可無縫接軌轉機飛往奧蘭多國際機場，使用聯合航空的APP可隨時追蹤航班最新動態、登機門、行李運送進度，有任何變動都會即時推播通知，並可查詢轉機資訊，讓旅客更加安心。

▲想要順利玩奧蘭多迪士尼，一定要下載官方APP。（圖／記者蔡玟君攝）

■玩迪士尼一定要下載官方APP「My Disney Experience」

隨著行動裝置越來越普及，奧蘭多迪士尼將門票、樂園預約、點餐、購物、房卡等功能都整合在官方APP「My Disney Experience」內，不管是預約入園、抽快速通關，或是在樂園內用餐、購物，還是要查詢設施目前排隊所需時間、當天遊行與煙火秀表演時間、樂園營業時間等，都可以透過APP查詢。

▲跨園票在第一次入園時會得到一張隨機迪士尼人物圖案的實體磁卡。（圖／記者蔡玟君攝）

■玩奧蘭多迪士尼買哪一種門票最划算？

奧蘭多迪士尼擁有4座陸上樂園和2座水上樂園，4座陸上樂園分別為「神奇王國」、「動物王國」、「EPCOT艾波卡特」和「好萊塢夢工廠」，每一座樂園都能玩上一整天，因此官方從1日單園票、1日跨園票到多日跨園票、星光票都有。

根據記者實際體驗，建議買「跨園票（Park Hopper）」，官方提供1日到10日跨園票等選擇，又以2日或3日以上的跨園票最划算，可以在指定使用時間與營業時間內，無限次自由進出4座陸上樂園，方便旅客彈性安排行程。

跨園票在第一次入園使用時，需出示APP內的票券條碼給工作人員掃描，接著會取得一張隨機圖案的實體磁卡，接下來進入任何園區只要憑藉磁卡感應、按指紋、過安檢即可入園，每次入園都需感應。

▲前往奧蘭多迪士尼神奇王國的渡輪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲或也可搭乘單軌列車前往。（圖／記者蔡玟君攝）

■前往神奇王國交通方式

若沒有入住在度假區內飯店，可以選擇自駕、搭Uber前往；若住在迪士尼度假區內飯店，依照所在地點可選擇搭巴士、渡輪或單軌列車前往，連接樂園與各大迪士尼飯店的交通均免費。

▲從美國小鎮大街看灰姑娘城堡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲神奇王國內美國小鎮大街每一處建築都很好拍。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國必拍經典3大角度

神奇王國作為世界最夢幻的童話樂園，園內6大區域都有拍照打卡亮點，但絕對不可錯過以下幾處：

1.美國小鎮大街

如夢似幻的美國小鎮大街，在節慶到來會佈置的更加歡樂，讓人感受濃濃過節氛圍，這裡也是欣賞灰姑娘城堡的最佳視角，站在街道上以城堡為背景，可是許多人必拍角度。

▲▼華特迪士尼本人牽著米奇雕像，周邊也有許多可愛雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

2.灰姑娘城堡與華特迪士尼本人雕像

來到神奇王國當然要和灰姑娘城堡合照，藍天下的城堡散發迷人色彩，周邊還有許多可愛的迪士尼人物雕像，以及最經典的「華特迪士尼本人牽著米奇」的雕像，都不可錯過。

▲灰姑娘城堡倒影。（圖／記者蔡玟君攝）

3.灰姑娘城堡倒影

在臨近旋轉木馬的護城河橋上，這裡是捕捉灰姑娘城堡上下倒影的最佳取景地。

▲▼神奇王國內目前最新的遊樂設施「創急速光輪」。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國最新遊樂設施「創急速光輪」

神奇王國內目前最新遊樂設施，是位於明日世界內的「創急速光輪」，該設施在2023年4月4日啟用，靈感來自於上海迪士尼樂園的同一座設施。

▲晚上更有科幻感。（圖／記者蔡玟君攝）

該設施讓旅客騎上「光輪摩托車」，進行一場充滿科幻感與刺激冒險的瘋狂旅程，旅客乘著摩托車沿著軌道高速上下俯衝，讓人忍不住驚呼連連，部分軌道設置於戶外，當車輛疾駛而過時，尖叫聲四起與衝刺時設施發出的轟隆轟隆聲，光在下方看就讓人沸騰，也是目前神奇王國內最受歡迎、排隊最久的設施之一。推薦白天、晚上都搭一次，不同光影效果讓人每次搭乘體驗感受都大不相同。

▲人氣歷久不衰的設施「大雷山鐵路（Big Thunder Mountain Railroad）」。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國最受歡迎遊樂設施

1.大雷山鐵路 Big Thunder Mountain Railroad

大雷山鐵路是以礦坑為主題的雲霄飛車，穿梭在礦山洞穴與採礦鐵道之間，一下快速俯衝，一下急轉彎，讓人忍不住驚呼連連；每一節車廂都有各自名字， 蘊含無懼的意義。

▲雲霄飛車「七個小矮人礦車歷險記（Seven Dwarfs Mine Train）」。（圖／記者蔡玟君攝）

2.七個小矮人礦車歷險記 Seven Dwarfs Mine Train

七個小矮人除了陪白雪公主探險，還做了什麼呢？搭上礦車前往古老礦山一探究竟！當列車快速在山坡上急轉、俯衝，接著深入礦井，看小矮人邊唱歌邊看著閃閃發光的珠寶，特殊的體驗也是人氣歷久不衰的遊樂設施。

▲室內型雲霄飛車「太空山（Space Mountain）」。（圖／記者蔡玟君攝）

3.太空山Space Mountain

太空山可說是迪士尼最經典不敗的遊樂設施之一，即使你在全球各地的迪士尼樂園或許都玩過，但來到神奇王國，一定要到明日世界搭一次太空山才算不虛此行。

▲▼神鬼奇航：加勒比海盜。（圖／記者蔡玟君攝）

4.神鬼奇航：加勒比海盜 Pirates of the Caribbean

想實際走進傑克船長生活的世界，那就一定要來搭乘一次「神鬼奇航：加勒比海盜」，聽著電影中熟悉的海盜歌聲，跟著船隻前往鬧鬼的死者之灣，看兩岸男女以歌聲抒發內心，宛如走進電影場景中。

5.小飛俠天空之旅 Peter Pan’s Flight

童趣十足的「小小世界」遊樂設施很經典，搭完之後，也別錯過對面的「小飛俠天空之旅」，跟著彼得潘和他的小夥伴們展開一場對付虎克船長、遊走不同國度的冒險之旅。

▲▼神奇王國遊行表演。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國必看表演

1.遊行演出

來到神奇王國，不可錯過的就是遊行演出，根據APP可掌握每天遊行時段、提早卡位，平均一天會有1至2場的遊行表演，例如目前固定演出的「Disney Festival of Fantasy Parade」遊行，每次遊行時間約為12分鐘，可看到米奇、米妮在內經典人物角色，還有迪士尼公主們、玩具總動員等人物站在特色花車上，搭配歡樂動感的音樂，與遊客們一起嗨翻樂園。

▲特殊節日也會加入不同元素，例如聖誕節就有期間限定遊行，還有聖誕老人夫妻花車。（圖／記者蔡玟君攝）

因應節日，樂園也會加入不同節慶元素，例如聖誕節有聖誕老人，還有大型水晶球花車現身，搭配火熱繽紛的裝飾，每一次都帶給遊客不同歡樂體驗。

▲▼神奇王國煙火秀「Happily Ever After」。（圖／記者蔡玟君攝）

2.此生必看神奇王國煙火秀

神奇王國煙火秀「Happily Ever After」堪稱是全球迪士尼樂園中此生必看煙火秀之一，結合城堡光雕投影、音樂、歌唱、燈光、煙火表演，長達20分鐘的演出，將迪士尼經典音樂重新編曲，結合那些耳熟能詳的人物，透過光雕動畫投影讓夜晚的城堡彷彿活過來般，搭上不同高度、色彩、大小且多層次的煙火，為遊客在童話世界的夢幻之旅劃下完美句點。

▲奧蘭多迪士尼神奇王國入口意象。（圖／記者蔡玟君攝）

■神奇王國未來擴建計畫

迪士尼體驗部門總裁戴明哲在日前公布全球迪士尼擴建計劃中，就透露神奇王國將迎來有史以來最大擴建，《汽車總動員》系列將加入邊域世界（Frontierland）園區，預計新增兩項全新體驗，帶領遊客進入水箱溫泉鎮外的荒野天地：一個是刺激的越野拉力賽，和一個適合小小賽車手也能參與的家庭友善型設施，預計於明年初開始建設。

此外，神奇王國也將打造以迪士尼反派角色為主題的全新園區「Villains Land」，該園區會設置兩項遊樂設施、餐飲區和購物中心，讓「從此過著幸福快樂的生活」變成遙不可及的夢境，並提供超獨特體驗。