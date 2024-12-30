珍奶買1送1！手搖飲新年豪撒「3大優惠券」限時12天

▲日出茶太新年豪撒3大優惠券。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接2025年到來，手搖飲品牌「日出茶太」祭出限時好康，1月1日起連12天只要完成指定任務即可免費獲得「優惠券」，有珍珠奶茶買1送1、全品項第2杯半價等。

日出茶太新年優惠來了，2025年1月1日起至1月12日免費豪撒「3大限量優惠券」，包括「太極珍珠奶茶買1送1」、「全品項第2杯半價」及「20元抵用券（單筆消費滿100元即可兌換）」，數量有限、送完為止。

期間只要在官方社群平台指定貼文「我的第一杯日出茶太」分別完成指定任務即可獲得優惠券，臉書須標記一位好友並留言「我的第一杯日出茶太」，IG則須在reels留言「我的第一杯日出茶太」或分享至限時動態即可獲得，優惠券隨機發送，兌換期限至1月19日止，只要於門市出示即享優惠。

▲COMEBUY限時2天指定飲品買1送1。（圖／COMEBUY提供）

同樣為歡慶新年，COMEBUY全門市也將於12月31日起至2025年月1月1日祭出「指定飲品買1送1」優惠，期間凡購買「大杯烏瓦紅茶拿鐵」或「中杯港式厚奶」，即可免費喝「大杯烏瓦紅茶」1杯，單筆消費最多2組，不開放寄杯，每門市每日限送100杯，送完為止。