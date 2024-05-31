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馬來西亞6月起開放台灣人自動通關　申請方式一次看

▲▼馬來西亞旅遊，吉隆坡。（圖／Agoda提供）

▲馬來西亞擁有豐富多樣的文化魅力。（圖／Agoda提供）

記者蔡玟君／台北報導

馬來西亞政府宣布從6月1日起開放持中華民國護照旅客使用自動查驗通關系統（E-Gate）出入境，馬來西亞觀光局在今（31日）TTE旅展中也表示，開放後台灣旅客將能更方便地探索馬來西亞，尤其是擁有自然美景的沙巴、古晉，更是最推薦的親近大自然目的地。

根據馬來西亞政府規劃，台灣人首次使用自動通關，需於出發前3天上「馬來西亞數位入境卡」（MDAC）官網填寫入境卡，並留下護照資料，抵達後依照正常通關流程走人工通道，並進行自動通關註冊，之後於出境時和下次前往馬國，都可直接走自動通關，且無需任何費用。不過申請自動通關後，每次入境時仍須上MDAC官網填寫數位入境卡。

▲▼馬來西亞觀光局。（圖／記者蔡玟君攝）

▲馬來西亞觀光局也於今年TTE旅展中參展推廣觀光。（圖／記者蔡玟君攝）

馬來西亞觀光局指出，台灣是重要的潛力市場，台灣人偏好美食、購物，並追求高品質的旅遊體驗，馬來西亞擁有豐富觀光資源，從購物、美食到樂園、自然風景、潛水等觀光資源，能滿足台灣人的旅遊需求。

馬來西亞觀光局指出，2023年台灣人赴馬人次達到24萬5136人，馬觀局目標今年能有37萬5000名台灣旅客前往，未來除了加強推廣、強化與航空業者的合作，也期望藉由自動通關開放加乘，加上台灣和馬來西亞之間零時差優勢，期盼吸引更多台灣人到當地旅遊。

在此次TTE旅展，馬觀局也將著重推廣「馬來西亞購物嘉年華」以及船屋、高爾夫球、潛水、咖啡手作4大主題行程，旅展4天期間還有現場下訂即可參加的抽獎活動。

關鍵字： 馬來西亞旅遊 亞洲旅遊 東南亞旅玩 國外特色系列 馬來西亞 自動通關

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